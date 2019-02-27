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Суд ООН потребовал от Британии вернуть Маврикию острова в Индийском океане

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Лондон должен «как можно быстрее» предать под контроль государства Маврикий группу островов Чагос в Индийском океане, приводят Известия решение Международного суда ООН в Гааге.




Суд заявил, что включение островов в состав Соединенного Королевства было незаконным, и рекомендовал Лондону позволить Маврикию «завершить деколонизацию территорий с учетом права жителей на самоопределение».

При этом отмечается, что мнение суда не является обязательным для исполнения и имеет символическое значение.

Газета напоминает, что в 1960–1970 годах Лондон насильственно выселил людей с Чагоса. С тех пор пострадавшие жители обвиняют британские власти в несправедливом изгнании с островов, которые стали частью британской территории в Индийском океане. Сегодня на острове Диего-Гарсия (самом большом в архипелаге) находится военная база США.

Судей попросили вступить в спор после того, как Лондон в 2017 году проиграл в ходе голосования Генассамблеи ООН по делу о его претензиях к Маврикию.

В начале XIX века Британская корона отвоевала Маврикий у французов и признала его своей колонией. В 1965 году Лондон объявил Чагос частью британской территории. А через 2,5 года Маврикий обрел независимость.

В 1996 году Британия и США договорились о совместном использования архипелага Чагос в военных целях.
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