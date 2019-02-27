Шойгу сообщил об усилении западной и южной военных группировок
С целью усиления западной и южной военных группировок России, Министерство обороны до конца этого года сформирует новые полки в Западном и Южном военных округах, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
По словам министра обороны России, в течении 2019 года в составе Балтийского флота появится танковый полк и ракетный дивизион береговой обороны. В составе 20-й армии будут развернуты два полка и техническая ракетная база округа. Кроме этого планируется в составе ЗВО сформировать зенитный ракетный полк мобильного резерва. По планам Минобороны, новый полк на 40% повысит эффективность прикрытия объектов на Балтийском направлении. Также в планах командования завершение строительства военных городков для 3-й и 144-й мотострелковых дивизий 20-й армии. Также Минобороны направит усилия на поддержание в боеготовности на западном направлении 23 батальонных тактических групп.
Сообщается, что за год в войска ЗВО поступят почти 1,3 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники. Доля современного вооружения в округе достигла 54%.
В Южном военном округе в течении этого года будет сформирована ракетная бригада, два полка и дивизион ракетных комплексов "Бал". Кроме этого планируется открытие Центра мобилизационного развертывания. Планируется постройка 450 объектов.
Военные части ЮВО получат более 1,2 тыс. единиц новой техники, тем самым доля модернизированного оружия в ЮВО составит 66 процентов.
По словам министра обороны России, в течении 2019 года в составе Балтийского флота появится танковый полк и ракетный дивизион береговой обороны. В составе 20-й армии будут развернуты два полка и техническая ракетная база округа. Кроме этого планируется в составе ЗВО сформировать зенитный ракетный полк мобильного резерва. По планам Минобороны, новый полк на 40% повысит эффективность прикрытия объектов на Балтийском направлении. Также в планах командования завершение строительства военных городков для 3-й и 144-й мотострелковых дивизий 20-й армии. Также Минобороны направит усилия на поддержание в боеготовности на западном направлении 23 батальонных тактических групп.
Сообщается, что за год в войска ЗВО поступят почти 1,3 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники. Доля современного вооружения в округе достигла 54%.
В Южном военном округе в течении этого года будет сформирована ракетная бригада, два полка и дивизион ракетных комплексов "Бал". Кроме этого планируется открытие Центра мобилизационного развертывания. Планируется постройка 450 объектов.
Военные части ЮВО получат более 1,2 тыс. единиц новой техники, тем самым доля модернизированного оружия в ЮВО составит 66 процентов.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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