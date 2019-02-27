Украина: началось расследование по фактам хищений в оборонной сфере

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование по фактам хищений в оборонной сфере, связанных, в частности, с государственным концерном «Укроборонпром».Журналисты украинской телепрограммы «Наши деньги» опубликовали сведения, согласно которым сын первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского причастен к схемам масштабных хищений средств в оборонной сфере.Пресс-служба НАБУ опубликовала сообщение на странице вТакже в НАБУ отметили, что бюро начало расследование по статье 191 Уголовного кодекса Украины, а именно присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.По данным журналистов, Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом скупали б/у детали для военной техники в России, качество которых не проверялось, контрабандой ввозили в страну и перепродавали их оборонным предприятиям Украины по завышенным в несколько раз ценам. Скупка запчастей происходила посредством «фирм-прокладок», одной из которых был завод «Кузня на Рыбальском», ранее принадлежавший Петру Порошенко.Согласно заявлению журналистов, таким образом было похищено более 250 млн гривен.Также сообщается, что руководство «Укроборонпрома» было в курсе всех махинаций и давало согласие на сделки.