Строят планы на наших детей? О легализации педофилии на Западе

Настоящие педофилы предпочитают сексуальные отношения только с детьми, а это то же самое, что сексуальная ориентация. И сексуальную ориентацию такого человека невозможно изменить, хотя он и может воздерживать себя.

Еще недавно гомосексуализм считался заболеванием, сегодня же любого, кто назовет гея больным, самого сочтут психом. С педофилией та же история. «Лечить» педофилов – то же самое, что лечить гея от гомосексуализма – у вас просто ничего не выйдет. Мы должны с пониманием отнестись к педофилам и научить их сдерживать свои сексуальные желания. Их не стоит воспринимать как преступников. Это люди, которым нужна помощь.

Но современное отношение западного общества к сексуальности детей, их сексуальным правам и правам взрослых на занятие добровольным сексом с детьми имеет сходство с историческим отношением общества к женщинам и гомосексуалам. Они, как известно, относительно недавно и не везде добились социального пересмотра традиционных моральных установок по отношению к ним; получили законодательные гарантии соблюдения их прав, проводят работу над расширением этих прав. Похоже, что педофилы находятся в начале подобного пути. Начальный отрезок этого пути объективно знаменуется консолидацией бойлайверов, созданием своих легальных организаций, попытками политической борьбы за признание допустимости детского секса и сексуальных взаимоотношений детей с взрослыми, разъяснениями обществу своих позиций, чему в немалой степени способствует Интернет.