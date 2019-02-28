Строят планы на наших детей? О легализации педофилии на Западе
Несколько дней назад в обсуждении под одной из ранее опубликованных статей один из комментаторов бросил мне обвинение в нечестности. Речь шла о возможности легализации педофилии в Канаде, на что мне заметили: «Педофилия? Точно нет! Что другое может быть, но это?!» Тогда я дал комментатору ссылку на одну новость, а также рекомендовал, что называется, «погуглить тему».
Но плохим бы я был публицистом, если бы после такой рекомендации сам не поискал свежей (и не очень) информации по данному вопросу. Все-таки, согласитесь, возможная легализация педофилии – невероятный вызов обществу, всем нам, и тут следует держать руку на пульсе происходящего, чтобы однажды не стать свидетелями того, что наших детей или внуков на совершенно законных основаниях склоняют к сожительству с каким-нибудь любителем «клубнички».
Кое-что из найденного в сети только подтвердило мои подозрения, а некоторые моменты показывают, что я был даже слишком осторожен в оценках. Но прежде я хочу заранее ответить тем, кто скажет, что сайту военной тематики не следует публиковать подобные материалы.
На вопрос «зачем вы это публикуете» я отвечу предельно просто: мы должны знать вероятного противника. А кроме того, мы должны понимать, что стоит на кону, когда мы говорим о противостоянии Западу – как говорится, злее будем.
Несколько лет назад в соцсети Facebook я наткнулся на весьма любопытный ролик. На видео были показаны спортивные занятия в какой-то европейской школе. Учителя и несколько десятков детей весело играли с мячом, занимались перетягиванием каната, строились в шеренгу и, в общем, делали примерно то, что делают все дети на уроке физкультуры. Отличие от наших школ было только одно, но весьма существенное: и учителя, и ученики были абсолютно голые.
Нет, автор не оговорился: именно голые. Пара крепких мужиков в костюме Адама, пара учительниц в костюмах Евы и абсолютно все дети точно в таких же нарядах. Видео снималось со стороны: видимо, школа была достаточно большая и могла себе позволить спортзал с небольшой трибуной. Поэтому тем, кто уже начал переживать за мой моральный облик, можно немного выдохнуть: хорошо были видны только первичные половые признаки учителей-мужчин, а это зрелище очень и очень на любителя.
Подпись к видео гласила, что это обычный урок физкультуры в немецкой школе. Но я думаю, это сильное преувеличение. Детей было слишком много для одного класса, они были разных возрастов, примерно от 10 до 15 лет, и скорее это был не обычной урок, а некий факультатив или занятия спортивной секции, или специальные занятия по «сексуальному развитию», на которые собрали учеников из разных классов.
Не очень уверен я и в том, что это была именно немецкая школа: практически все дети имели европейскую внешность, не было более-менее привычного для Германии наплыва детей турецких и арабских мигрантов. Хотя последнее может быть обусловлено тем, что выходцы из семей мигрантов просто проигнорировали подобный урок в силу определенных традиций, но надежда на это слаба: решением Европейского суда по правам человека установлено, что дети не могут пропускать уроки полового воспитания даже по религиозным мотивам. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что этот урок проходил где-нибудь в северной Европе – в Дании, Швеции или Норвегии. Конечно, мигрантов там тоже уже немало, но в перечисленных странах это все ещё проблема крупных городов, а в глубинке можно увидеть более-менее чистый национальный состав и взрослых, и детей.
Признаюсь честно: у меня не хватило духу сохранить это видео. Да, с одной стороны, это потрясающий документальный материал, такое обязательно нужно «подшивать к делу». Но мы ведь понимаем, что подобный файл, найденный на вашем компьютере, может поставить на человеке вечное клеймо. И у меня, каюсь, храбрости на это не хватило…
Наверное, всем нам интересно, как такое вообще могло произойти? Ведь ещё недавно европейские страны были в первых рядах борьбы с педофилами… Но есть один небольшой нюанс, который ещё интереснее.
Дело в том, что этот ролик не банили на «Ютубе», известном своей довольно пуританской политикой по отношению к любой (как нам казалось) обнаженке. Не банили его и на «Фейсбуке», хотя там тоже банят и за гораздо меньшее. И именно эта единодушная терпимость соцсетей, отличающихся весьма жесткой цензурой, заставляет заподозрить тут какой-то сговор.
Так как же сейчас обстоит дело с легализацией педофилии? Так ли все печально, как подозревает автор, или все довольно спокойно, можно и дальше игнорировать эту угрозу?
Разумеется, ситуация ещё весьма далека от полной и окончательной победы педофильского лобби. То есть если прямо сейчас принять какой-то закон о легализации этого явления, реакция общества все ещё может быть довольно острой. Но так ведь было и с гомосексуализмом, верно? А сейчас мы видим не просто полную его легализацию во всем «просвещенном» мире, но и внезапно набравшее силу гомосексуальное лобби, способное буквально затравить любого, кто выразит свое несогласие с подобным положением вещей. Вероятно, педофилы ещё только в начале пути к подобному могуществу. Но первые, и очень важные, шаги они уже сделали…
В свое время даже президент В. Путин упоминал о том, что в Нидерландах есть педофильская организация, открыто пропагандирующая свои взгляды. И надо сказать, что он нас не обманывал: в Нидерландах была даже партия, которую называли не иначе, как «партия педофилов». Называлась она «Милосердие, свобода и разнообразие» и среди её политических требований было в том числе и снижение так называемого «возраста согласия» до 12 лет. Если вы не в курсе этого термина, он означает, что с некоторого возраста подросток (а в данном случае просто ребенок) имеет право на сексуальную жизнь, и, если он выразил свое согласие на половую связь, за вступление в оную с ним ничего не будет даже взрослому человеку. Ещё эта партия билась за легализацию детской порнографии, легких наркотиков для детей и зоофилии.
Партия эта так и не смогла набрать достаточное количество подписей, чтобы заявиться на парламентские выборы. Поэтому со временем она распалась, так и не успев показать миру, сколько же людей в Нидерландах разделяют её взгляды. Однако опросы общественного мнения показывают, что «против» выступают примерно 80% голландцев. Это довольно много, но тут важно другое – почти 20% более-менее спокойно или даже одобрительно относятся к подобным идеям! И это уже повод бить тревогу – критическая масса для «легалайза» если не уже набрана, то может быть набрана довольно скоро.
Существовало в благополучной Голландии и общество «Мартейн», также открыто пропагандировавшее педофилию. В 2014 (уже после того, как о нем упомянул Путин, находившийся с визитом в Голландии) году оно было запрещено Верховным судом Нидерландов и формально прекратило своё существование. Но, что поразительно, некоторые его члены до сих пор приглашаются на голландское телевидение в качестве «экспертов» по такому щекотливому вопросу, как секс с несовершеннолетними. Причем там они вполне открыто пропагандируют свои взгляды. Например, в одном из фрагментов такой передачи, переведенном на русский язык и выложенным на «Ютуб», один из создателей общества «Мартейн», Норберт де Йонге, вполне открыто рассуждает о том, что ребенок 10-12 лет вполне может получать удовольствие от орального секса. Гости студии неодобрительно хмурят брови, но ведут себя толерантно, как и следует вести себя приличным европейцам.
Важный шаг на пути легализации педофилии сделан и в Канаде. Сообщество канадских психологов назвало педофилию одним из видов сексуальной ориентации. Психолог, профессор университета Монреаля Ван Гиджсегхем заявил буквально следующее:
И ещё:
А это примерно то же самое, что было и с гомосексуалистами. Те же крики про страдающих от непонимания и невозможности реализовать своё либидо больных с рождения людях, рассказы про генетические отличия, про терпимость, которую все вокруг должны проявлять и, как следствие, формирование и эксплуатация образа жертв косного, нетерпимого общества.
Да, пока ещё в речи маститого ученого проскакивают некие ограничительные рамки – «научить их сдерживать свои желания», например. Но ведь и компания в защиту безвинно страдающих геев изначально тоже вроде бы не преследовала цели добиться полного запрета на любое инакомыслие, геям неприятное. И, однако же, к чему это привело в некоторых странах, мы с вами хорошо знаем…
В США тоже существуют организации, добивающиеся легализации педофилии. В частности, «B4U-ACT», в которую входят некоторые известные психологи. Они настаивают на ненаучности преследования педофилов и разделяют мнение своих канадских коллег, считающих педофилию вполне обычной сексуальной ориентацией. Давать ссылок я не буду, но у этой организации есть сайт, и там достаточно информации, чтобы понять – организация и правда «с душком»…
Кстати, о научности и ненаучности борьбы с педофилией. Сторонники легализации этого порока используют тот факт, что в данной теме действительно есть некоторые перегибы. Ведь действительно, у наших прадедов шестнадцатилетняя девушка могла «одного грудью кормить, а другим беременна быть» — браки были ранними, и основным критерием было именно половое созревание в том виде, который нам явно демонстрирует природа. Но, как говорится, есть один нюанс – речь все-таки шла о браке, а не о блуде. Да и мужьями чаще всего становились парни восемнадцати-двадцати лет (а часто и моложе), ибо тянуть со свадьбой в те времена было как-то не принято.
Мы же (я имею в виду общество) готовы записать в педофилы всякого, кто «положил глаз» на девушку, не закончившую университет. И это, безусловно, перегиб, который используют в своей пропаганде борцы за легализацию педофилии. Один из их аргументов – легально все, что не противоречит природе. Однако так мы можем очень далеко зайти, ведь известны случаи, когда рожали даже восьмилетние девочки. Легализовать до восьми лет включительно?..
Но нам, наверное, следовало бы избегать в этом вопросе любых крайностей и помнить, что ограничения, пусть даже не очень справедливые по отношению к одному (формально) ребенку, могут спасти от весьма печальной судьбы сотни тысяч и миллионы других детей.
Кстати, а как с этим вопросом обстоят дела в России? Все ли у нас благополучно? Или мы тоже можем похвастаться некоторыми «достижениями» в этой сфере?
А у нас тоже не все так хорошо, как хотелось бы. Для примера вспомним случай Геннадия Дерягина, бывшего заведующего кафедрой судебной медицины и права Северного государственного медицинского университета. Напомню, в своё время он опубликовал курс лекций «Криминальная сексология», предназначавшийся в том числе и для студентов юридических факультетов российских вузов, будущих экспертов-криминалистов, следователей и т.д. Там был весь набор «аргументов» в пользу легализации педофилии, и вообще всячески внушалась мысль (и кому – будущим правоохранителям!), что педофилия вещь вполне нормальная и требующая совершенно иного отношения. Вот вам небольшая цитата:
То есть тут тоже четко прослеживается параллель между борьбой гомосексуалистов за легализацию своей «сексуальной ориентации» и нынешним, пока все ещё подспудным, движением педофилов в сторону «легалайза». Да, педофилы находятся в начале этого пути. И если ничего не предпринимать, они пройдут его полностью – дорожка накатанная, методы отработанные, власть лояльна…
Поэтому нам не стоит надеяться на авось: Россия уже была поставщиком детей для западных педофилов в девяностые, и то, что сейчас этот источник иссяк, многих не устраивает. Кто-то вынашивает планы: уничтожив Россию, добиться мирового господства. А у кого-то планы не такие громадные – им достаточно возможности организовывать секс-туры в российские города и вывозить в свои «семьи» русских мальчиков и девочек.
Ну а там, глядишь, и собственный «легалайз» подоспеет…
Но плохим бы я был публицистом, если бы после такой рекомендации сам не поискал свежей (и не очень) информации по данному вопросу. Все-таки, согласитесь, возможная легализация педофилии – невероятный вызов обществу, всем нам, и тут следует держать руку на пульсе происходящего, чтобы однажды не стать свидетелями того, что наших детей или внуков на совершенно законных основаниях склоняют к сожительству с каким-нибудь любителем «клубнички».
Кое-что из найденного в сети только подтвердило мои подозрения, а некоторые моменты показывают, что я был даже слишком осторожен в оценках. Но прежде я хочу заранее ответить тем, кто скажет, что сайту военной тематики не следует публиковать подобные материалы.
На вопрос «зачем вы это публикуете» я отвечу предельно просто: мы должны знать вероятного противника. А кроме того, мы должны понимать, что стоит на кону, когда мы говорим о противостоянии Западу – как говорится, злее будем.
Несколько лет назад в соцсети Facebook я наткнулся на весьма любопытный ролик. На видео были показаны спортивные занятия в какой-то европейской школе. Учителя и несколько десятков детей весело играли с мячом, занимались перетягиванием каната, строились в шеренгу и, в общем, делали примерно то, что делают все дети на уроке физкультуры. Отличие от наших школ было только одно, но весьма существенное: и учителя, и ученики были абсолютно голые.
Нет, автор не оговорился: именно голые. Пара крепких мужиков в костюме Адама, пара учительниц в костюмах Евы и абсолютно все дети точно в таких же нарядах. Видео снималось со стороны: видимо, школа была достаточно большая и могла себе позволить спортзал с небольшой трибуной. Поэтому тем, кто уже начал переживать за мой моральный облик, можно немного выдохнуть: хорошо были видны только первичные половые признаки учителей-мужчин, а это зрелище очень и очень на любителя.
Подпись к видео гласила, что это обычный урок физкультуры в немецкой школе. Но я думаю, это сильное преувеличение. Детей было слишком много для одного класса, они были разных возрастов, примерно от 10 до 15 лет, и скорее это был не обычной урок, а некий факультатив или занятия спортивной секции, или специальные занятия по «сексуальному развитию», на которые собрали учеников из разных классов.
Не очень уверен я и в том, что это была именно немецкая школа: практически все дети имели европейскую внешность, не было более-менее привычного для Германии наплыва детей турецких и арабских мигрантов. Хотя последнее может быть обусловлено тем, что выходцы из семей мигрантов просто проигнорировали подобный урок в силу определенных традиций, но надежда на это слаба: решением Европейского суда по правам человека установлено, что дети не могут пропускать уроки полового воспитания даже по религиозным мотивам. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что этот урок проходил где-нибудь в северной Европе – в Дании, Швеции или Норвегии. Конечно, мигрантов там тоже уже немало, но в перечисленных странах это все ещё проблема крупных городов, а в глубинке можно увидеть более-менее чистый национальный состав и взрослых, и детей.
Признаюсь честно: у меня не хватило духу сохранить это видео. Да, с одной стороны, это потрясающий документальный материал, такое обязательно нужно «подшивать к делу». Но мы ведь понимаем, что подобный файл, найденный на вашем компьютере, может поставить на человеке вечное клеймо. И у меня, каюсь, храбрости на это не хватило…
Наверное, всем нам интересно, как такое вообще могло произойти? Ведь ещё недавно европейские страны были в первых рядах борьбы с педофилами… Но есть один небольшой нюанс, который ещё интереснее.
Дело в том, что этот ролик не банили на «Ютубе», известном своей довольно пуританской политикой по отношению к любой (как нам казалось) обнаженке. Не банили его и на «Фейсбуке», хотя там тоже банят и за гораздо меньшее. И именно эта единодушная терпимость соцсетей, отличающихся весьма жесткой цензурой, заставляет заподозрить тут какой-то сговор.
Так как же сейчас обстоит дело с легализацией педофилии? Так ли все печально, как подозревает автор, или все довольно спокойно, можно и дальше игнорировать эту угрозу?
Разумеется, ситуация ещё весьма далека от полной и окончательной победы педофильского лобби. То есть если прямо сейчас принять какой-то закон о легализации этого явления, реакция общества все ещё может быть довольно острой. Но так ведь было и с гомосексуализмом, верно? А сейчас мы видим не просто полную его легализацию во всем «просвещенном» мире, но и внезапно набравшее силу гомосексуальное лобби, способное буквально затравить любого, кто выразит свое несогласие с подобным положением вещей. Вероятно, педофилы ещё только в начале пути к подобному могуществу. Но первые, и очень важные, шаги они уже сделали…
В свое время даже президент В. Путин упоминал о том, что в Нидерландах есть педофильская организация, открыто пропагандирующая свои взгляды. И надо сказать, что он нас не обманывал: в Нидерландах была даже партия, которую называли не иначе, как «партия педофилов». Называлась она «Милосердие, свобода и разнообразие» и среди её политических требований было в том числе и снижение так называемого «возраста согласия» до 12 лет. Если вы не в курсе этого термина, он означает, что с некоторого возраста подросток (а в данном случае просто ребенок) имеет право на сексуальную жизнь, и, если он выразил свое согласие на половую связь, за вступление в оную с ним ничего не будет даже взрослому человеку. Ещё эта партия билась за легализацию детской порнографии, легких наркотиков для детей и зоофилии.
Партия эта так и не смогла набрать достаточное количество подписей, чтобы заявиться на парламентские выборы. Поэтому со временем она распалась, так и не успев показать миру, сколько же людей в Нидерландах разделяют её взгляды. Однако опросы общественного мнения показывают, что «против» выступают примерно 80% голландцев. Это довольно много, но тут важно другое – почти 20% более-менее спокойно или даже одобрительно относятся к подобным идеям! И это уже повод бить тревогу – критическая масса для «легалайза» если не уже набрана, то может быть набрана довольно скоро.
Существовало в благополучной Голландии и общество «Мартейн», также открыто пропагандировавшее педофилию. В 2014 (уже после того, как о нем упомянул Путин, находившийся с визитом в Голландии) году оно было запрещено Верховным судом Нидерландов и формально прекратило своё существование. Но, что поразительно, некоторые его члены до сих пор приглашаются на голландское телевидение в качестве «экспертов» по такому щекотливому вопросу, как секс с несовершеннолетними. Причем там они вполне открыто пропагандируют свои взгляды. Например, в одном из фрагментов такой передачи, переведенном на русский язык и выложенным на «Ютуб», один из создателей общества «Мартейн», Норберт де Йонге, вполне открыто рассуждает о том, что ребенок 10-12 лет вполне может получать удовольствие от орального секса. Гости студии неодобрительно хмурят брови, но ведут себя толерантно, как и следует вести себя приличным европейцам.
Важный шаг на пути легализации педофилии сделан и в Канаде. Сообщество канадских психологов назвало педофилию одним из видов сексуальной ориентации. Психолог, профессор университета Монреаля Ван Гиджсегхем заявил буквально следующее:
Настоящие педофилы предпочитают сексуальные отношения только с детьми, а это то же самое, что сексуальная ориентация. И сексуальную ориентацию такого человека невозможно изменить, хотя он и может воздерживать себя.
И ещё:
Еще недавно гомосексуализм считался заболеванием, сегодня же любого, кто назовет гея больным, самого сочтут психом. С педофилией та же история. «Лечить» педофилов – то же самое, что лечить гея от гомосексуализма – у вас просто ничего не выйдет. Мы должны с пониманием отнестись к педофилам и научить их сдерживать свои сексуальные желания. Их не стоит воспринимать как преступников. Это люди, которым нужна помощь.
А это примерно то же самое, что было и с гомосексуалистами. Те же крики про страдающих от непонимания и невозможности реализовать своё либидо больных с рождения людях, рассказы про генетические отличия, про терпимость, которую все вокруг должны проявлять и, как следствие, формирование и эксплуатация образа жертв косного, нетерпимого общества.
Да, пока ещё в речи маститого ученого проскакивают некие ограничительные рамки – «научить их сдерживать свои желания», например. Но ведь и компания в защиту безвинно страдающих геев изначально тоже вроде бы не преследовала цели добиться полного запрета на любое инакомыслие, геям неприятное. И, однако же, к чему это привело в некоторых странах, мы с вами хорошо знаем…
В США тоже существуют организации, добивающиеся легализации педофилии. В частности, «B4U-ACT», в которую входят некоторые известные психологи. Они настаивают на ненаучности преследования педофилов и разделяют мнение своих канадских коллег, считающих педофилию вполне обычной сексуальной ориентацией. Давать ссылок я не буду, но у этой организации есть сайт, и там достаточно информации, чтобы понять – организация и правда «с душком»…
Кстати, о научности и ненаучности борьбы с педофилией. Сторонники легализации этого порока используют тот факт, что в данной теме действительно есть некоторые перегибы. Ведь действительно, у наших прадедов шестнадцатилетняя девушка могла «одного грудью кормить, а другим беременна быть» — браки были ранними, и основным критерием было именно половое созревание в том виде, который нам явно демонстрирует природа. Но, как говорится, есть один нюанс – речь все-таки шла о браке, а не о блуде. Да и мужьями чаще всего становились парни восемнадцати-двадцати лет (а часто и моложе), ибо тянуть со свадьбой в те времена было как-то не принято.
Мы же (я имею в виду общество) готовы записать в педофилы всякого, кто «положил глаз» на девушку, не закончившую университет. И это, безусловно, перегиб, который используют в своей пропаганде борцы за легализацию педофилии. Один из их аргументов – легально все, что не противоречит природе. Однако так мы можем очень далеко зайти, ведь известны случаи, когда рожали даже восьмилетние девочки. Легализовать до восьми лет включительно?..
Но нам, наверное, следовало бы избегать в этом вопросе любых крайностей и помнить, что ограничения, пусть даже не очень справедливые по отношению к одному (формально) ребенку, могут спасти от весьма печальной судьбы сотни тысяч и миллионы других детей.
Кстати, а как с этим вопросом обстоят дела в России? Все ли у нас благополучно? Или мы тоже можем похвастаться некоторыми «достижениями» в этой сфере?
А у нас тоже не все так хорошо, как хотелось бы. Для примера вспомним случай Геннадия Дерягина, бывшего заведующего кафедрой судебной медицины и права Северного государственного медицинского университета. Напомню, в своё время он опубликовал курс лекций «Криминальная сексология», предназначавшийся в том числе и для студентов юридических факультетов российских вузов, будущих экспертов-криминалистов, следователей и т.д. Там был весь набор «аргументов» в пользу легализации педофилии, и вообще всячески внушалась мысль (и кому – будущим правоохранителям!), что педофилия вещь вполне нормальная и требующая совершенно иного отношения. Вот вам небольшая цитата:
Но современное отношение западного общества к сексуальности детей, их сексуальным правам и правам взрослых на занятие добровольным сексом с детьми имеет сходство с историческим отношением общества к женщинам и гомосексуалам. Они, как известно, относительно недавно и не везде добились социального пересмотра традиционных моральных установок по отношению к ним; получили законодательные гарантии соблюдения их прав, проводят работу над расширением этих прав. Похоже, что педофилы находятся в начале подобного пути. Начальный отрезок этого пути объективно знаменуется консолидацией бойлайверов, созданием своих легальных организаций, попытками политической борьбы за признание допустимости детского секса и сексуальных взаимоотношений детей с взрослыми, разъяснениями обществу своих позиций, чему в немалой степени способствует Интернет.
То есть тут тоже четко прослеживается параллель между борьбой гомосексуалистов за легализацию своей «сексуальной ориентации» и нынешним, пока все ещё подспудным, движением педофилов в сторону «легалайза». Да, педофилы находятся в начале этого пути. И если ничего не предпринимать, они пройдут его полностью – дорожка накатанная, методы отработанные, власть лояльна…
Поэтому нам не стоит надеяться на авось: Россия уже была поставщиком детей для западных педофилов в девяностые, и то, что сейчас этот источник иссяк, многих не устраивает. Кто-то вынашивает планы: уничтожив Россию, добиться мирового господства. А у кого-то планы не такие громадные – им достаточно возможности организовывать секс-туры в российские города и вывозить в свои «семьи» русских мальчиков и девочек.
Ну а там, глядишь, и собственный «легалайз» подоспеет…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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