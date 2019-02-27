В Чечне организовали серийное производство багги "Чаборз М3"

Самое главное - наше отечественное. Был на выставке в Абу-Даби, очень много техники военной, но лучше наших багги я не видел - превосходит в легкости и проходимости. Есть заинтересованность в экспорте со стороны Белоруссии, ОАЭ

Российский университет спецназа (РУС), расположенный в городе Гудермес, во вторник на своей территории запустил полный цикл серийного производства вооруженного тактического багги "Чаборз М3", сообщает ТАСС.На церемонии открытия производства багги было представлено шесть вездеходов, которые в этом году будут принимать участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.Присутствующий на церемонии Рамзан Кадыров заявил, что видел много подобной техники на всевозможных выставках, но лучше российских пока не обнаружил.- рассказал он.В настоящее время багги "Чаборз-М3" выиграли тендер и поставляются в подразделения Росгвардии. Кроме этого к разработке проявляют интерес другие силовые структуры России."Чаборз М3" - лёгкий высокопроходимый и вооружённый тактический авто-вездеход (багги), разработанный по заказу Российского Университета Спецназа в Чеченской Республике. Предназначен для эксплуатации в условиях горной или степной местности, а также в пустынях, в труднопроходимых районах и по бездорожью. Обладает плавным ходом и разгоняется до 130 км/час. Возможна установка пулемета и гранатометов АГС-17 или АГС-30. При собственной массе в 400 кг (без вооружения) вездеход способен перевозить до 250 кг груза.Багги прошли испытания в Арктике и в боевых условиях на территории Сирии, где получили положительные оценки не только от военных экспертов, но и от самих военнослужащих, эксплуатировавших машины.