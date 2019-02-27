В КНР разработана «Микроволновая система активного сдерживания»
Китайские инженеры разработали нелетальное оружие на основе действия микроволновых частиц, сообщает издание Global Times.
Главный инженер разработки Сурнамед Су рассказал изданию, что проект получил название «Микроволновая система активного сдерживания» (Microwave Active Denial System). В его основе – исследования Пекинского института радиоизмерений и Китайской корпорации по аэрокосмической науке и промышленности.
В ходе совместной работы инженеры научились использовать микроволновые радары для борьбы с противником.
Су пояснил, что миллиметровые волны, достигая нервных окончаний на коже человека, вызывают у него нестерпимую боль. Вместе с тем испытания показали высокую степень безопасности воздействия – оно не оставляет травм и не вызывает долгосрочных физических проблем.
Данная система признана высокоэффективной. Она имеет два режима работы: точечный импульс, направленный на конкретного человека, и режим секторной развертки, направленный на группу людей.
Область предполагаемого применения: борьба с терроризмом, а также защита сухопутных и морских границ государства. Может также использоваться при охране высокопоставленных лиц и при массовых беспорядках. Потенциальные эксплуатанты – полиция, погранслужба и береговая охрана.
Планируется выпускать как стационарные, так мобильные комплексы на базе грузовиков и микроавтобусов. Дальность применения несмертельного микроволнового оружия не указывается.
Главный инженер разработки Сурнамед Су рассказал изданию, что проект получил название «Микроволновая система активного сдерживания» (Microwave Active Denial System). В его основе – исследования Пекинского института радиоизмерений и Китайской корпорации по аэрокосмической науке и промышленности.
В ходе совместной работы инженеры научились использовать микроволновые радары для борьбы с противником.
Су пояснил, что миллиметровые волны, достигая нервных окончаний на коже человека, вызывают у него нестерпимую боль. Вместе с тем испытания показали высокую степень безопасности воздействия – оно не оставляет травм и не вызывает долгосрочных физических проблем.
Данная система признана высокоэффективной. Она имеет два режима работы: точечный импульс, направленный на конкретного человека, и режим секторной развертки, направленный на группу людей.
Область предполагаемого применения: борьба с терроризмом, а также защита сухопутных и морских границ государства. Может также использоваться при охране высокопоставленных лиц и при массовых беспорядках. Потенциальные эксплуатанты – полиция, погранслужба и береговая охрана.
Планируется выпускать как стационарные, так мобильные комплексы на базе грузовиков и микроавтобусов. Дальность применения несмертельного микроволнового оружия не указывается.
- Использованы фотографии:
- Пекинский институт радиоизмерений
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