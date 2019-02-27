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В КНР разработана «Микроволновая система активного сдерживания»

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Китайские инженеры разработали нелетальное оружие на основе действия микроволновых частиц, сообщает издание Global Times.

В КНР разработана «Микроволновая система активного сдерживания»



Главный инженер разработки Сурнамед Су рассказал изданию, что проект получил название «Микроволновая система активного сдерживания» (Microwave Active Denial System). В его основе – исследования Пекинского института радиоизмерений и Китайской корпорации по аэрокосмической науке и промышленности.

В ходе совместной работы инженеры научились использовать микроволновые радары для борьбы с противником.

Су пояснил, что миллиметровые волны, достигая нервных окончаний на коже человека, вызывают у него нестерпимую боль. Вместе с тем испытания показали высокую степень безопасности воздействия – оно не оставляет травм и не вызывает долгосрочных физических проблем.

Данная система признана высокоэффективной. Она имеет два режима работы: точечный импульс, направленный на конкретного человека, и режим секторной развертки, направленный на группу людей.

Область предполагаемого применения: борьба с терроризмом, а также защита сухопутных и морских границ государства. Может также использоваться при охране высокопоставленных лиц и при массовых беспорядках. Потенциальные эксплуатанты – полиция, погранслужба и береговая охрана.

Планируется выпускать как стационарные, так мобильные комплексы на базе грузовиков и микроавтобусов. Дальность применения несмертельного микроволнового оружия не указывается.

Использованы фотографии:
Пекинский институт радиоизмерений
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