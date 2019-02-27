В ЦВО подняты по тревоге подразделения ПВО, в ЮВО - мотострелки

Российское военное ведомство продолжает цикл учений в российских военных округах. Сегодня, 27 февраля, однодневные учения с привлечением более 1,3 тысячи военнослужащих провели подразделения противовоздушной обороны ЦВО, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.Согласно распространенному пресс-релизу, однодневные совместные учения были проведены сразу в трех регионах Поволжья: Самарской. Пензенской и Оренбургской областях. По легенде учений, подразделения противовоздушной обороны должны были организовать и осуществить зонально-объектовую охрану от удара крылатых ракет, а также организовать защиту объектов от нанесения удара легкими беспилотниками.В ходе учений для выполнения поставленной задачи было привлечено свыше 250 единиц техники. Военнослужащими подразделений ПВО были применены современные радиолокационные станции "Гамма-С1М", "Небо-УМ" и "Каста 2-2". Для отражения атаки вероятного противника привлекались ЗРС С-300, ЗРК "Бук-М2", "Тор" и ЗПРК "Тунгуска".В тоже время в Южном военном округе по тревоге подняли боевые тактические группы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии в рамках стартовавших батальонно-тактических учений (БТУ) с боевой стрельбой.Подразделения совершили марши в район полигона Николо-Александровский, где приступили к разворачиванию командных пунктов. Учения с привлечением около 1,5 тысячи военнослужащих и более 700 единиц техники продлятся до 1 марта.