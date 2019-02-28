РС-28 «Сармат». Технические особенности и политические последствия
На 2021 год запланировано принятие на вооружение нового ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат». На данный момент новое оружие проходит цикл испытаний, и основная часть данных по нему пока остается секретной. Впрочем, официальные источники уже успели раскрыть часть сведений о проекте, благодаря чему стали известны основные особенности и возможности перспективной ракеты. Доступные данные позволяют понять, почему МБР «Сармат» представляет особую опасность для потенциального противника.
На протяжении нескольких последних лет командование ракетных войск стратегического назначения, а также военное и политическое руководство страны неоднократно поднимало тему проекта «Сармат» и оглашало различные сведения о нем. В результате стало известно, что в 2021 году на вооружение РВСН поступит новый комплекс с ракетой тяжелого класса, отличающейся высочайшими характеристиками. Такое оружие предназначается для замены старых МБР Р-36М «Воевода» и должно использовать те же пусковые установки.
Глобальное оружие
Известно, что новая ракета РС-28 отличается улучшенной двигательной установкой, дающей ей высочайшие характеристики. В прошлом неоднократно отмечались положительные качества «Сармата», обеспечиваемые новыми эффективными двигателями. Именно двигатели позволяют повысить боевую устойчивость и эффективность боевой работы.
За счет большей тяги двигателей изделие РС-28 отличается от предыдущих жидкостных МБР отечественного производства сокращенной продолжительностью активного участка полета. Этот факт определенным образом затрудняет работу средств противоракетной обороны противника, атакующих цель во время разгона, когда она наиболее заметна и уязвима. Кроме того, это приводит к тому, что во время разгона и выхода на траекторию «Сармат» остается в безопасной зоне, недоступной для вражеской ПРО.
Новые двигатели (возможно, в сочетании с определенными вариантами боевого оснащения) дают ракете повышенные характеристики дальности. К примеру, еще в 2014 году замминистра обороны Юрий Борисов рассказал, что у нового ракетного комплекса практически нет ограничений по дальности. Боевые блоки «Сармата» смогут лететь к своим целям через Северный или Южный полюс. В дальнейшем эту информацию подтвердил президент Владимир Путин. По его словам, по дальности стрельбы новая МБР РС-28 превосходит существующие Р-36М. Впрочем, как в прошлом, так и сейчас точные данные о дальности полета отсутствуют.
С некоторых пор в отношении «Сармата» используется определение «глобальное оружие». Действительно, новая двигательная установка в сочетании с теми или иными вариантами боевого оснащения значительно повышает радиус действия ракетного комплекса. В зону ответственности российских ракет попадает не только территория ожидаемых потенциальных противников, но и другие районы земного шара. Практическая ценность такого оружия очевидна.
Точный удар
В ходе нашумевшего прошлогоднего обращения к Федеральному собранию В. Путин заявил, что «Сармат» сможет нести широкий круг ядерных боеприпасов большой мощности. По количеству и мощности боеголовок он превзойдет «Воеводу». Также обеспечивается возможность применения перспективных гиперзвуковых планирующих боевых блоков – принципиально нового боевого оснащения с уникальными характеристиками и возможностями.
Из заявлений президента следует, что в варианте носителя традиционной разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения РС-28 сможет нести не менее 10 боезарядов. Мощность каждой боеголовки – не менее 800 кт. Впрочем, пока не вполне ясно, как именно «Сармат» будет превосходить «Воеводу» по количеству и мощности боевых блоков и состава РГЧ. Вместе с боезарядами в головной части должны присутствовать ложные цели и другие средства преодоления ПРО. Заявлено применение современных систем, обеспечивающих прорыв через существующие и перспективные комплексы обороны.
Особый интерес представляет вариант комплекса РС-28 с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком «Авангард». Пока такие изделия используются с ракетами УР-100Н УТТХ, но в будущем их перенесут на современные «Сарматы». По известным данным, изделие «Авангард» представляет собой гиперзвуковой планер с собственной боевой частью, запускаемый при помощи МБР. Ранее отечественные ракетные комплексы не оснащались подобными изделиями.
Согласно заявлениям последнего времени, в полете планер «Авангард» может развивать скорость до М=27. Он несет специальную боевую часть и способен доставлять ее на межконтинентальную дальность. Планирующий полет с возможностью выполнения маневров делает невозможным эффективный перехват с применением существующих систем ПВО и ПРО. Одновременно с этим обеспечивается повышенная точность поражения целей.
По всей видимости, в будущем на боевое дежурство заступят МБР «Сармат» с разными вариантами боевого оснащения. Тем не менее, точный состав головных частей и пропорции разных изделий в общей группировке остаются неизвестными, и вряд ли их раскроют в обозримом будущем.
Безопасное дежурство
Из открытых данных следует, что МБР РС-28 «Сармат» является этапной разработкой своего рода. Очевидно, что ракеты с повышенными боевыми характеристиками становятся приоритетной целью для первого удара со стороны вероятного противника. Такие риски учтены при разработке нового российского вооружения. Насколько известно, параллельно с «Сарматом» создаются новые средства для эксплуатации и защиты ракет.
Ракеты нового типа в будущем будут размещать в существующих шахтных пусковых установках, освобождаемых от устаревшего оружия. Подобные сооружения сами по себе имеют высокий класс защиты от прямого удара, а кроме того, должны оснащаться дополнительными средствами. В 2013 году были возобновлены работы по теме комплексов активной защиты для ШПУ ракетных комплексов. В прошлом подобная система подтвердила свои возможности на практике, и в будущем серийные образцы такого рода должны будут обеспечивать защиту «Сарматов» на дежурстве.
При выполнении всех нынешних планов, ШПУ комплекса «Сармат» станет крайне сложной целью для первого удара противника, способной с высокой вероятностью сохранить работоспособность и обеспечить ответную атаку. В случае обнаружения подлетающей боеголовки МБР или иного вражеского средства поражения КАЗ ШПУ должен будет сбить его на безопасном расстоянии. Если же боеприпас сможет пройти через системы защиты, ракета останется целой благодаря прочной пусковой установке. Следует отметить, что способы пассивной защиты ШПУ и МБР были отработаны достаточно давно, тогда как комплексы активной защиты являются новинкой.
Угроза из будущего
Изделие РС-28 «Сармат» является серьезной угрозой для вероятного противника, однако все связанные с ним риски пока остаются проблемами будущего. Первые ракеты нового типа заступят на дежурство в 2021 году, а полноценная замена устаревших Р-36М состоится только через несколько лет после этого. Таким образом, в ближайшие годы потенциального противника будут сдерживать в основном уже существующие МБР.
Тем не менее, момент принятия «Сармата» на вооружение приближается, и промышленность делает все необходимое для этого. В новом послании Федеральному собранию от 20 февраля В. Путин упомянул продолжение испытаний изделия РС-28, но не стал вдаваться в подробности. В тот же день телеканал «Звезда» опубликовал некоторые данные о текущих успехах проекта.
В прошлом году успехом завершился этап бросковых испытаний новой ракеты. В ходе этих работ было выполнено полсотни конструкторских и испытательных задач. Удалось подтвердить правильность конструктивных решений, использованных в проекте. Также были проведены стендовые испытания двигателей для ракеты. Ведутся практические работы по ступени разведения.
Параллельно ведется подготовка промышленности к серийному производству ракет и объектов Минобороны для проведения новых испытаний. Так, на полигоне Плесецк достраивается инфраструктура для летных и государственных испытаний «Сармата». Задействованные в проекте предприятия обновляют свои производственные мощности, что в дальнейшем позволит им участвовать в сборке опытной партии ракет, а затем освоить серию.
В этом году на полигоне Плесецк должен состояться первый испытательный запуск новой ракеты с последующим полноценным полетом и поражением условной цели на камчатском полигоне Кура. Летные испытания должны завершиться в 2020-21 годах, после чего ракетный комплекс примут на вооружение. Далее начнется полноценное серийное производство с постановкой ракет на дежурство.
Именно в 2021 году МБР РС-28 начнут реализовывать свой потенциал и станут новым военно-политическим инструментом. Сначала они будут решать общие задачи вместе с устаревшими Р-36М, но затем полностью вытеснят их и полностью займут соответствующую нишу. Вероятнее всего, обновление арсеналов тяжелых МБР не приведет к заметному изменению количественных показателей, и в будущем на дежурстве будет примерно столько же «Сарматов», сколько сейчас стоит «Воевод». Однако следует ожидать заметный рост качественного характера, обеспеченный повышением характеристик и получением новых возможностей.
Таким образом, к середине следующего десятилетия у России появится новый перспективный инструмент стратегического сдерживания с особыми возможностями. Угроза ответного применения ракет РС-28 «Сармат», способных прорвать любую существующую противоракетную оборону и нанести точные удары с применением того или иного боевого оснащения, должна отрезвляюще действовать на излишне горячих представителей командования потенциального противника.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://kremlin.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
На протяжении нескольких последних лет командование ракетных войск стратегического назначения, а также военное и политическое руководство страны неоднократно поднимало тему проекта «Сармат» и оглашало различные сведения о нем. В результате стало известно, что в 2021 году на вооружение РВСН поступит новый комплекс с ракетой тяжелого класса, отличающейся высочайшими характеристиками. Такое оружие предназначается для замены старых МБР Р-36М «Воевода» и должно использовать те же пусковые установки.
Глобальное оружие
Известно, что новая ракета РС-28 отличается улучшенной двигательной установкой, дающей ей высочайшие характеристики. В прошлом неоднократно отмечались положительные качества «Сармата», обеспечиваемые новыми эффективными двигателями. Именно двигатели позволяют повысить боевую устойчивость и эффективность боевой работы.
За счет большей тяги двигателей изделие РС-28 отличается от предыдущих жидкостных МБР отечественного производства сокращенной продолжительностью активного участка полета. Этот факт определенным образом затрудняет работу средств противоракетной обороны противника, атакующих цель во время разгона, когда она наиболее заметна и уязвима. Кроме того, это приводит к тому, что во время разгона и выхода на траекторию «Сармат» остается в безопасной зоне, недоступной для вражеской ПРО.
Новые двигатели (возможно, в сочетании с определенными вариантами боевого оснащения) дают ракете повышенные характеристики дальности. К примеру, еще в 2014 году замминистра обороны Юрий Борисов рассказал, что у нового ракетного комплекса практически нет ограничений по дальности. Боевые блоки «Сармата» смогут лететь к своим целям через Северный или Южный полюс. В дальнейшем эту информацию подтвердил президент Владимир Путин. По его словам, по дальности стрельбы новая МБР РС-28 превосходит существующие Р-36М. Впрочем, как в прошлом, так и сейчас точные данные о дальности полета отсутствуют.
С некоторых пор в отношении «Сармата» используется определение «глобальное оружие». Действительно, новая двигательная установка в сочетании с теми или иными вариантами боевого оснащения значительно повышает радиус действия ракетного комплекса. В зону ответственности российских ракет попадает не только территория ожидаемых потенциальных противников, но и другие районы земного шара. Практическая ценность такого оружия очевидна.
Точный удар
В ходе нашумевшего прошлогоднего обращения к Федеральному собранию В. Путин заявил, что «Сармат» сможет нести широкий круг ядерных боеприпасов большой мощности. По количеству и мощности боеголовок он превзойдет «Воеводу». Также обеспечивается возможность применения перспективных гиперзвуковых планирующих боевых блоков – принципиально нового боевого оснащения с уникальными характеристиками и возможностями.
Из заявлений президента следует, что в варианте носителя традиционной разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения РС-28 сможет нести не менее 10 боезарядов. Мощность каждой боеголовки – не менее 800 кт. Впрочем, пока не вполне ясно, как именно «Сармат» будет превосходить «Воеводу» по количеству и мощности боевых блоков и состава РГЧ. Вместе с боезарядами в головной части должны присутствовать ложные цели и другие средства преодоления ПРО. Заявлено применение современных систем, обеспечивающих прорыв через существующие и перспективные комплексы обороны.
Особый интерес представляет вариант комплекса РС-28 с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком «Авангард». Пока такие изделия используются с ракетами УР-100Н УТТХ, но в будущем их перенесут на современные «Сарматы». По известным данным, изделие «Авангард» представляет собой гиперзвуковой планер с собственной боевой частью, запускаемый при помощи МБР. Ранее отечественные ракетные комплексы не оснащались подобными изделиями.
Согласно заявлениям последнего времени, в полете планер «Авангард» может развивать скорость до М=27. Он несет специальную боевую часть и способен доставлять ее на межконтинентальную дальность. Планирующий полет с возможностью выполнения маневров делает невозможным эффективный перехват с применением существующих систем ПВО и ПРО. Одновременно с этим обеспечивается повышенная точность поражения целей.
По всей видимости, в будущем на боевое дежурство заступят МБР «Сармат» с разными вариантами боевого оснащения. Тем не менее, точный состав головных частей и пропорции разных изделий в общей группировке остаются неизвестными, и вряд ли их раскроют в обозримом будущем.
Безопасное дежурство
Из открытых данных следует, что МБР РС-28 «Сармат» является этапной разработкой своего рода. Очевидно, что ракеты с повышенными боевыми характеристиками становятся приоритетной целью для первого удара со стороны вероятного противника. Такие риски учтены при разработке нового российского вооружения. Насколько известно, параллельно с «Сарматом» создаются новые средства для эксплуатации и защиты ракет.
Ракеты нового типа в будущем будут размещать в существующих шахтных пусковых установках, освобождаемых от устаревшего оружия. Подобные сооружения сами по себе имеют высокий класс защиты от прямого удара, а кроме того, должны оснащаться дополнительными средствами. В 2013 году были возобновлены работы по теме комплексов активной защиты для ШПУ ракетных комплексов. В прошлом подобная система подтвердила свои возможности на практике, и в будущем серийные образцы такого рода должны будут обеспечивать защиту «Сарматов» на дежурстве.
При выполнении всех нынешних планов, ШПУ комплекса «Сармат» станет крайне сложной целью для первого удара противника, способной с высокой вероятностью сохранить работоспособность и обеспечить ответную атаку. В случае обнаружения подлетающей боеголовки МБР или иного вражеского средства поражения КАЗ ШПУ должен будет сбить его на безопасном расстоянии. Если же боеприпас сможет пройти через системы защиты, ракета останется целой благодаря прочной пусковой установке. Следует отметить, что способы пассивной защиты ШПУ и МБР были отработаны достаточно давно, тогда как комплексы активной защиты являются новинкой.
Угроза из будущего
Изделие РС-28 «Сармат» является серьезной угрозой для вероятного противника, однако все связанные с ним риски пока остаются проблемами будущего. Первые ракеты нового типа заступят на дежурство в 2021 году, а полноценная замена устаревших Р-36М состоится только через несколько лет после этого. Таким образом, в ближайшие годы потенциального противника будут сдерживать в основном уже существующие МБР.
Тем не менее, момент принятия «Сармата» на вооружение приближается, и промышленность делает все необходимое для этого. В новом послании Федеральному собранию от 20 февраля В. Путин упомянул продолжение испытаний изделия РС-28, но не стал вдаваться в подробности. В тот же день телеканал «Звезда» опубликовал некоторые данные о текущих успехах проекта.
В прошлом году успехом завершился этап бросковых испытаний новой ракеты. В ходе этих работ было выполнено полсотни конструкторских и испытательных задач. Удалось подтвердить правильность конструктивных решений, использованных в проекте. Также были проведены стендовые испытания двигателей для ракеты. Ведутся практические работы по ступени разведения.
Параллельно ведется подготовка промышленности к серийному производству ракет и объектов Минобороны для проведения новых испытаний. Так, на полигоне Плесецк достраивается инфраструктура для летных и государственных испытаний «Сармата». Задействованные в проекте предприятия обновляют свои производственные мощности, что в дальнейшем позволит им участвовать в сборке опытной партии ракет, а затем освоить серию.
В этом году на полигоне Плесецк должен состояться первый испытательный запуск новой ракеты с последующим полноценным полетом и поражением условной цели на камчатском полигоне Кура. Летные испытания должны завершиться в 2020-21 годах, после чего ракетный комплекс примут на вооружение. Далее начнется полноценное серийное производство с постановкой ракет на дежурство.
Именно в 2021 году МБР РС-28 начнут реализовывать свой потенциал и станут новым военно-политическим инструментом. Сначала они будут решать общие задачи вместе с устаревшими Р-36М, но затем полностью вытеснят их и полностью займут соответствующую нишу. Вероятнее всего, обновление арсеналов тяжелых МБР не приведет к заметному изменению количественных показателей, и в будущем на дежурстве будет примерно столько же «Сарматов», сколько сейчас стоит «Воевод». Однако следует ожидать заметный рост качественного характера, обеспеченный повышением характеристик и получением новых возможностей.
Таким образом, к середине следующего десятилетия у России появится новый перспективный инструмент стратегического сдерживания с особыми возможностями. Угроза ответного применения ракет РС-28 «Сармат», способных прорвать любую существующую противоракетную оборону и нанести точные удары с применением того или иного боевого оснащения, должна отрезвляюще действовать на излишне горячих представителей командования потенциального противника.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://kremlin.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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