4-я бригада Сербского войска Краины: организация и боевой путь
4-я легкопехотная бригада Сербского войска Краины является одним из наиболее интересных его соединений. Будучи одной из самых малочисленных и слабовооружённых, она, тем не менее, принимала активное участие в боевых действиях и показала высокие боеспособность и стойкость, которыми не могли похвастать многие более мощные краинские части. С описания 4-й бригады мы начнем серию статей о соединениях краинской армии.
4-я бригада 7-го корпуса на протяжении войны 1991-1995 гг. обороняла позиции у города Оброваца. В нем и близлежащих населенных пунктах до войны жила и большая часть личного состава бригады. Город был одним из центров сербского движения в Хорватии, уже летом 1990 года его жители выступили за присоединение к Сербской автономной области Краина. Согласно переписи населения 1991 года, в самом Оброваце сербы составляли 75% населения. Их доля по муниципалитету в целом была несколько ниже – около 65% (7572 из 11 557 человек). Рассмотрим кратко военную организацию сербов в Оброваце до создания 4-й бригады.
Обровац и окрестности на карте Сербской Краины. Источник: krajinaforce.com
Первыми вооруженными формированиями сербов в Оброваце стали подразделения, подчиненные городскому штабу Территориальной обороны (ТО), который был создан летом 1991 года. Точная дата его формирования неизвестна. В соседнем Бенковаце аналогичный штаб начал действовать 17 июля, поэтому можно предположить, что и в Оброваце он был сформирован также в июле. В пользу этой версии может также служить и тот факт, что именно в июле была проведена первая оценка численности формирующегося ополчения. Тогда оно насчитывало 256 человек, причем в данную цифру были включены и местные сотрудники краинского МВД. К октябрю 1991 года штаб ТО Оброваца сумел организовать два отряда (батальона), численностью 280 и 180 человек, а также несколько отдельных взводов. Первым главой штаба стал Желько Калинич. 15 сентября 1991 года его заменил капитан первого класса Йован Допудж.
Краинскую ТО зачастую недооценивают и отодвигают на второй план в описании той войны. С одной стороны, она действительно была хуже организована и вооружена, нежели части федеральной Югославской народной армии (ЮНА). Ее личному составу была присуща куда как более слабая дисциплина. Но именно формирования ТО первыми приняли участие в боях с хорватскими спецназом и гвардейцами весной-летом 1991 года, когда силы ЮНА еще придерживались политики нейтралитета и стремились предотвращать бои между враждующими сторонами. Вплоть до участия армии в масштабных боях против хорватских сил, которое началось с конца лета того же года, бойцы удерживали складывающуюся линию фронта и отражали хорватские атаки.
В Северной Далмации все краинские формирования подчинялись 9-му Книнскому корпусу ЮНА, ударной силой которого служили 180-я и 221-я моторизованные бригады. В этих соединения большой процент личного состава составляли мобилизованные резервисты из числа местных сербов, причем часть из них ранее уже принимала участие в боях в составе ТО. Этих двух бригад и ряда других подразделений хватило только на несколько ограниченных операций в районе Задара, Дрниша и т. д., поддержку в ходе которых югославским солдатам оказывали краинские формирования.
Осенью 1991 года командование ЮНА провело реорганизацию и унификацию подразделений краинской ТО. В рамках этих преобразований сербские формирований в Оброваце были оформлены в отряд ТО «Обровац», который подчинялся штабу ТО «Северная Далмация». Он состоял из трех пехотных рот и штаба. Планировалось, что его численность составит 428 человек, а еще 190 человек должны были служить в городском штабе. Но укомплектовать их личным составом удалось только чуть больше чем на 70%.
В январе 1992 года Хорватия и Югославия заключили перемирие. Основой мирного урегулирования стал план Сайруса Вэнса, подразумевавший вывод югославских сил из Краины и Хорватии, ввод миротворцев ООН, разоружение краинских формирований и переговоры о достижении мира. В соответствие с положениями плана Вэнса, югославский Генштаб провел еще одну реорганизацию всей ТО Сербской Краины. Отряд ТО «Обровац» был преобразован в 4-ю бригаду ТО под командованием подполковника Гойко Иветича, которого позднее сменил подполковник Сретко Лакич. При этом, как и в других соединениях ТО, ее личный состав был демобилизован, а тяжелое вооружение складировалось под надзором миротворцев ООН. От всей бригады остался только штаб и немного бойцов, следящих за складированной техникой. Между тем, такая ситуация ставила Краину в угрожаемое положение и Генштаб в Белграде придумал следующее решение возникшей ситуации. Были созданы восемь бригад Отдельных подразделений милиции (ОПМ), которые взяли на себя контроль за линией соприкосновения. Формально, план Вэнса не был нарушен, так как позволял размещение в зоне конфликта милицейских сил. Потому и бойцы ОПМ одевались в синюю милицейскую униформу, а на вооружении имели только стрелковое оружие и бронетранспортеры. В Северной Далмации были созданы две бригады ОПМ – 75-я Книнская и 92-я Бенковацкая. Бойцы из Оброваца пополняли 92-ю бригаду. Бригады ОПМ закончили свое формирование в конце июня и существовали до конца ноября 1992 года. Параллельно с ними продолжали функционировать штаб ТО «Обровац» и 4-я бригада ТО. После весенней реорганизации существенно сократилась численность личного состава городского штаба. 8 августа прежнего командующего штабом Йована Допуджа сменил Маринко Вранкович.
Весной-осенью 1992 года в Далмации не было крупных боевых действий за исключением хорватской атаки на Мильевачское плато (в зоне ответственности 1-й бригады ТО). Условное перемирие нарушалось периодическими артиллерийскими обстрелами и рейдами разведгрупп с обеих сторон в тыл противника. В июне-июле 1992 года небольшое количество бойцов ТО и ОПМ из Оброваца приняли участие в боях в соседней Боснии и Герцеговине, поддерживая силы боснийских сербов в операции «Коридор 92», в ходе которой была восстановлена наземная связь между Краиной и Западной Боснией с одной стороны и Восточной Боснии и Югославией с другой, которая ранее была прервана действовавшими в Боснии хорватскими войсками. Точная организационно-штатная структура 4-й бригады в этот период неизвестна. Также неизвестно количество ее вооружения. Можно с уверенностью утверждать, что кроме стрелкового оружия в бригаде было небольшое количество минометов, безоткатных орудий и зенитных установок М55.
В октябре 1992 года краинское военное командование решило побороть весь тот хаос, который творился в силовых структурах Республики и вместо ТО и ОПМ сформировать регулярную армию. Итоговый проект военной реформы был утвержден 27 ноября 1992 года. На ее реализацию отводилось три месяца. Согласно нему, бригады ОПМ расформировывались, а бригады ТО становились основой для новых соединений. В ходе реформы 4-я бригада ТО была преобразована в 4-ю легкопехотную бригаду 7-го корпуса Сербского войска Краины. Командиром был назначен майор Йован Допудж. Она стала одной из трех легкопехотных бригад во всей армии, двумя другими были 1-я со штабом во Врлике и 103-я со штабом в Доньи-Лапаце.
Нам не удалось найти ответ на вопрос, почему 4-я бригада стала именно легкопехотной. Возможно, свою роль сыграло то, что в Оброваце и окрестных населенных пунктах не было мобилизационных ресурсов на три-четыре батальона пехотной бригады. Кроме того, не хватало тяжелого вооружения — артиллерийских орудий и танков. В январе 1993 года ОШС бригады выглядела следующим образом: штаб, пять легкопехотных рот, две гаубичные батареи, две минометные группы, смешанная противотанковая артиллерийская батарея, легкий артиллерийский взвод ПВО, взвод связи, взвод тылового обеспечения. Пока все эти подразделения пополнялись личным составом и вооружением, охрану линии соприкосновения продолжали нести бойцы из расформированной 92-й бригады ОПМ. Формально, они уже служили в составе новых соединений, но на линии соприкосновения еще были действительны старые штаты пограничных и охранных рот. Тяжелое вооружение по-прежнему было на складах под контролем миротворцев ООН.
4-я легкопехотная бригада держала позиции на правом фланге обороны 7-го корпуса. Линия фронта в ее зоне ответственности начиналась северо-западнее села Масленица, затем шла по окраине села Рованьска и заканчивалась на горном хребте Велебит. Дальше располагались позиции 9-й моторизованной бригады 15-го корпуса СВК, которая была правым соседом 4-й бригады. Левым соседом была 92-я моторизованная бригада. Большая часть позиций 4-й бригады находилась в горной местности, на высотах от 500 до 1182 метров над уровнем моря.
В ходе реорганизации подразделений командование бригады столкнулось с рядом проблем. Главными были катастрофическая нехватка кадровых офицеров, крайне малое количество средств связи, а также тяжелого вооружения. Неизвестно, как оно планировало решить их к 15 февраля 1993 года, когда бригада должна была закончить свое формирование. Процесс ее развития прервало крупное хорватское наступление, начавшееся 22 января.
Целями хорватской армии были село Масленица, где располагался разрушенный ранее Масленицкий мост и позиции СВК около Задара. Масленицу обороняла 4-я легкопехотная бригада СВК, а близ Задара размещались батальоны 92-й моторизованной бригады СВК. Против них хорватский Главный штаб задействовал крупные силы: несколько гвардейских и пехотных бригад, батальоны домобранских (резервных) полков, спецназ МВД при поддержке бронетехники и артиллерии. Непосредственно позиции 4-й бригады СВК атаковали части 6-й гвардейской и 112-й пехотной бригад, домобранский батальон, спецназ МВД. В резерве на этом направлении были 118-я и 133-я пехотные бригады хорватской армии.
Главный штаб СВК знал об усилении хорватских частей вдоль линии соприкосновения, но по неизвестным причинам не придал этому значения и заранее не предпринял соответствующих мер. В итоге, начавшаяся рано утром 22 января атака стала для него полной неожиданностью. Бригады и полки 7-го корпуса СВК не были заранее мобилизованы, а на позициях по всей линии обороны корпуса от горы Динара до хребта Велебит находились бойцы ранее расформированных пограничных рот со стрелковым оружием и минометами. Наступление началось после мощной артиллерийской подготовки. Хорватское командование ожидало гораздо более слабого сопротивления, чем то, которое оказали разрозненные сербские подразделения, и уже в первый день операции начало вводить в бой свои резервы. Сербы также начали мобилизацию личного состава и забрали со складов артиллерию и бронетехнику, которые немедленно задействовали в отражении атаки. Далее кратко рассмотрим ход боев в зоне ответственности 4-й легкопехотной бригады.
Несмотря на ожесточенное сопротивление, к вечеру 22 января хорваты заняли Рованьску и часть позиций на Велебите, а также вышли к Масленице. Кроме того, прошедший по склонам хребта спецназ МВД устроил засаду на колонну грузовиков с бойцами из 9-й бригады СВК, в которой погибли 22 серба. На следующий день хорваты продолжили атаки, большая часть которых была отбита. Но в ряде месте позиции бригады вновь сдвинулись на восток. 24 января в Северную Далмацию начали прибывать подкрепления из других регионов Краины и из Республики Сербской. Но пока они размещались в тылу, знакомились с положением на линии фронта, вырабатывали планы контрнаступления и т. д., хорватские части возобновили натиск. 24 января можно оценить как наиболее критичный день для Оброваца в операции «Масленица». В ожесточенных боях за рудники Бужоньич и Трновача хорваты не смогли прорвать оборону СВК, но часть подразделений 4-й бригады и Милиции в панике оставили позиции и ушли в Обровац, где многие из них разошлись по домам. В итоге хорватские подразделения полностью заняли Масленицу и продвинулись в сторону Оброваца. Это поставило город в опасное положение и местные власти начали эвакуацию гражданских лиц. На позициях западнее города за этот день четверо сербов погибли, а одиннадцать попали в плен. Кроме того, был брошен сломавшийся танк. Местный отдел МВД сообщал в Книн, что вечером командующему 4-й бригады майору Допуджу еще не удалось полностью организовать оборону города и что в течение ночи хорватские части могут захватить город. К утру 25 января в Оброваце паника среди бойцов прекратилась и те из них, кто днем ранее бежал с позиций, начали собираться у штаба бригады. Утром хорваты заняли Ясенице, а в послеобеденное время хорватские части предприняли атаку в направлении города, которая была отбита. После этого Обровац подвергся беспорядочному артиллерийскому обстрелу.
Горные орудия 4-й бригады. Февраль 1993 года. Источник: gettyimages.com
По оценкам Главного штаба СВК к утру 26 января хорватская армия смогла занять Масленицу, ряд сел западнее Бенковаца, аэродром Земуник, а также сумела деблокировать трассу Задар-Масленица и оттеснить 4-ю бригаду с ее прежних позиций западнее Оброваца. Кроме того, генерал Новакович сообщал в Белград о примерах откровенно враждебного поведения миротворцев ООН. В этот день не было крупных боев, и сербы, и хорваты вели перегруппировку сил. В Оброваце часть солдат снова разошлась по домам, а на позициях у города осталось всего 95 местных милиционеров. Днем в городе прибыл Желько Ражнатович «Аркан» с группой бойцов Сербской добровольческой гвардии из Эрдута, которому удалось собрать часть солдат 4-й бригады и вернуть их на позиции.
На утро 27 января жители Оброваца стали находить хорватские пропагандистские листовки, предположительно разбросанные ночью с вертолета. Одна из них гласила: «Народ Краины! Будем гражданами Республики Хорватии — нашей Родины и будем уверены, что особый статус наших районов сделает возможным развитие сербского народа. Отдельный статус гарантирует нам международное сообщество — Великобритания, Франция, Россия... Подпись: Сербская демократическая уния Республики Сербская Краина». В другой листовке было обращение якобы сдавшегося в плен бойца, который красочно описывал прелести жизни в Хорватии, утверждал, что теперь его родные едят досыта и призывал других бойцов переходить на хорватскую сторону вместе с семьями. В течение первой половины дня Обровац находился под сильным артиллерийским обстрелом, а по линии соприкосновения шли перестрелки без попыток прорыва обороны. После 27-го числа в этом районе интенсивность боев значительно снизилась. Еще продолжались перестрелки, несколько раз обе стороны предпринимали небольшие попытки прощупать оборону противника, активно использовались минометы и артиллерия, но масштабных атак уже не было. К концу марта интенсивность артиллерийских обстрелов также существенно уменьшилась.
Главный штаб СВК к 27 января разработал план контрнаступления с целью возвращения ранее утраченных территорий. В середине дня после артиллерийской поддержки 92-я бригада и другие подразделения СВК начали атаку на позиции противника. Несмотря на то, что хорватские войска в ряде мест оказались отброшены назад, основных целей контрнаступления достичь не удалось. Тем не менее, на протяжении еще трех недель сербские войска продолжали попытки отбить ранее потерянные позиции и нанести поражение хорватской группировке. Часть ранее утраченных населенных пунктов действительно удалось вернуть, но Новиград и аэродром Земуник все же остались за хорватской армией. Интенсивность боев несколько спала в середине февраля, а в начале марта ситуация характеризовалась уже позиционными боями, артиллерийскими обстрелами и рейдами диверсионных групп с обеих сторон. К концу марта бои стихли и в этом районе.
Необходимо назвать несколько причин, почему хорватское наступление поставило 4-ю легкопехотную бригаду на грань разгрома. Во-первых, данное соединение было еще в стадии формирования. Его роты не были полностью укомплектованы личным составом, не были готовы планы обороны, организации связи и т. д. Во-вторых, хорватская армия имела подавляющий перевес, как в численности личного состава, так и в количестве бронетехники и артиллерии. В первый день операции примерно двум ротам 4-й бригады противостояли два усиленных пехотных батальона хорватской армии, а также отряд спецназа МВД численностью в 800 с небольшим бойцов. То есть всего более 2000 солдат и офицеров. Их атаки поддерживали несколько десятков артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. В то время как 4-я бригада тогда на вооружении имела только пять гаубиц и четырнадцать минометов. В-третьих, сыграла свою роль определенная расслабленность, возникшая у сербов после длительного отсутствия активных боев. Периодические артиллерийские обстрелы и рейды РДГ противника в тыл уже считались обыденным явлением. Масштабного наступления никто не ожидал.
В феврале 1993 года Йована Допуджа на посту командира бригады сменил подполковник Павао Самарджич. При нем бригада закончила свое формирование и укрепляла новую линию обороны, значительное внимание обратив на позиции на Велебите. Здесь 22 марта произошел бой за высоту Тулове-Греде (1120 метров над уровнем моря). Оборонявшие ее 15 сербских солдат не смогли отразить атаку и на высоте закрепился хорватский спецназ. После этого силы 4-й бригады на Велебите были увеличены. К началу апреля там постоянно размещались две легкопехотные роты (2-я и 4-я), усиленные минометным взводом и группой милиционеров из Оброваца. Другим важным участком считался каньон реки Зрмани, по которому пролегала новая линия обороны бригады. Размещенные здесь пехотные взводы были усилены противотанковыми орудиями и минометами. Также в марте того же года из 92-й моторизованной бригады было получено несколько танков Т-34-85, что позволило организовать танковую роту. Месяц спустя в бригаде была сформирована и пополнена личным составом шестая легкопехотная рота. Отсутствие активных боев командование использовало для проведения курсов подготовки солдат. Часть сержантов и прапорщиков были отправлены в учебный центр армии боснийских сербов в Баня-Луке.
Доброволец в 4-й бригаде. Февраль 1993 года. Источник: gettyimages.com
В апреле 1993 года Павао Самарджича сменил подполковник Сретко Лакич. Новый командир попытался перевести бригаду с ротной организации на батальонную, но его инициатива не нашла поддержки у командования корпуса. Деятельность Лакича на посту командира бригады серьезно осложнялась общим положением в муниципалитете Обровац. Большинство взрослых мужчин, живших в городе и окрестных селах, были военнослужащими бригады, поэтому и сами они, и члены их семей, в решении различных вопросов предпочитали обращаться к командованию бригады, а не к гражданским властям. Контрразведка 7-го корпуса в своих сообщениях отмечала также, что жители города куда как больше доверяют армии, а не органам МВД, которые слабо реагируют на обращения и неэффективны в борьбе против криминала. Еще одной проблемой для бригады в это время был низкий уровень дисциплины у значительной части личного состава. Весной-летом 1993 года отказы идти на позиции принимали массовый характер. Особенно заметно это было в ротах, державших позиции на Велебите.
В сентябре 1993 бы назначен новый командир бригады – старший лейтенант Радивой Паравиня, ранее бывший начальником ее штаба. Что интересно, Паравине на момент назначения было 24 года и он стал самым молодым командиром бригады во всей армии. Он был уроженцем Оброваца, хорошо знал местность и весной-летом 1993 года лично принимал участие в боях, в том числе в рейдах в тыл хорватских войск. Радивой Паравиня, также как и подполковник Лакич, считал необходимым переход бригады на батальонную структуру. Но и ему далеко не сразу удалось добиться одобрения этой идеи штабом корпуса. Только весной 1994 года 4-я легкопехотная бригада перешла на предложенную ОШС. До того момента новый командир свои усилия сосредоточил на инженерном оборудовании позиций, организации бригадной артиллерийской группы и решении вопросов снабжения соединения продовольствием, медикаментами и т. д. О радикальных изменениях в бригаде говорить все же нельзя, но в 1993-1994 гг. ее боеспособность существенно выросла. Качество выделяемого соединению продовольствия улучшилось, поставки стали регулярными. Часть личного состава получила новую форму и обувь. Военная полиция стала выполнять свои непосредственные обязанности, хотя и не в полном объеме, а не служить в качестве резервной группы обученной пехоты. Все это способствовало улучшению дисциплины среди бойцов.
Радивой Паравиня. Фото из личного архива автора
В январе 1994 года в бригаде появился разведывательный взвод. Его создание стало важным событием, с этого момента штаб бригады получал довольно точную информацию о противнике. Ранее ему была доступны только данные из штаба корпуса и то, что могли сообщить непосредственно бойцы с позиций. В сводках бригады из 1993 год зачастую можно видеть сообщения вроде «патрульные с Велебита наблюдали колонну транспортных средств», «замечена группа из 15 бойцов противника». Разведвзвод же после формирования был сразу отправлен в дело и после нескольких рейдов за линию фронта в Оброваце уже знали какие части хорватской армии находятся по ту сторону линии фронта и каким тяжелым вооружением они располагают. Кроме наблюдения за позициями хорватов бойцы разведвзвода провели ряд диверсий, в том числе несколько минирований дорог, по которым противник снабжал свои части и вел ротацию личного состава. Справедливости ради нужно отметить, что и хорваты часто забрасывали РДГ в тыл 4-й бригады, особенно активно они действовали на Велебите.
Весной 1994 года ОШС бригады была изменена. Роты и батареи вошли в состав батальонов и дивизионов. Точная дата утверждения новой структуры нам неизвестна, но уже в мае 1994 года она выглядела следующим образом: штаб, две пехотных батальона, смешанный артиллерийский дивизион, смешанный противотанковый артиллерийский дивизион, смешанная артиллерийско-ракетная батарея ПВО, танковая рота, рота тылового обеспечения, инженерная рота, взвод связи, взвод военной полиции, разведывательный взвод. Каждый пехотный батальон включал в себя штаб, три пехотные роты, минометную батарею, противотанковый взвод, взвод тылового обеспечения и отделение связи. Численность батальона достигала около 400 бойцов. Также ОШС бригады предполагала взвод РХБЗ, но он так и не был сформирован, так как среди личного состава не было солдат с необходимыми военно-учетными специальностями. Сама бригада насчитывала порядка 1400 человек или 95% от положенного по штату числа. На вооружении у нее были четыре танка Т-34-85, три бронетранспортера М-60, две гаубицы Д-30, несколько гаубиц М-56, батарея горных орудий М48АБ-1, батарея противотанковых пушек ЗИС-3, безоткатные орудия, зенитные установки М55, ПЗРК и минометы калибра 60-мм, 82-мм и 120-мм.
После преобразования бригады согласно новой ОШС, командование продолжило уделять внимание обучению личного состава и строительству укреплений. Ему удалось организовать постоянную огневую подготовку пехоты, противотанкистов и расчетов зенитных установок, в то время как обучение артиллеристов было нерегулярным. В плане оборудования позиций бригада добилась несколько больших успехов. Несмотря на острую нехватку инженерной техники и топлива, на протяжении 1994 года солдаты инженерной роты при помощи личного состава других подразделений соорудили 57 укрытий, пять бункеров, 28 линий окопов и проложили три километра дорог. Благодаря этому бригада обладала запасной линией обороны.
В 1994-1995 гг. бойцы 4-й бригады принимали участие в боях на горе Динара, куда регулярно отправлялись в составе сводных групп. Динара находилась в зоне ответственности 1-й легкопехотной бригады 7-го корпуса СВК, но ее собственных сил катастрофически не хватало, чтобы противостоять действовавшим там хорватским гвардейцам. Поэтому все соединения 7-го корпуса выделяли личный состав для усиления позиций на Динаре. Там же дежурили наиболее боеспособные отряды Милиции Краины.
Лето 1995 года 4-я бригада встретила с хорошей укомплектованностью личным составом, но с нехваткой средств связи, медикаментов и топлива. Техника бригады, в частности автотранспорт, в значительной степени выработала свой ресурс или требовала срочного ремонта.
Хорватское руководство приняло решение о возвращении Краины под свой контроль силовым путем и 4 августа 1995 года началась операция «Буря». Против 7-го корпуса СВК действовал Сплитский корпус хорватской армии, спецназ МВД и часть соединений Госпичского корпуса. Непосредственно позиции 4-й бригады атаковали 2-й батальон 9-й гвардейской бригады, рота 7-го домобранского полка, 2-й батальон 134-го домобранского полка и отряд спецназа МВД. Основной удар они нанесли по позициям 2-го батальона 4-й бригады на Велебите.
В 05:00 4 августа линия обороны бригады, Обровац и ряд других населенных пунктов подверглись массированному артиллерийскому обстрелу. Хорватские войска задействовали все имеющееся вооружение – гаубицы, РСЗО, минометы. По бункерам работали расчеты противотанковых комплексов «Малютка». Спустя несколько минут после начала обстрела артиллерийский дивизион 4-й бригады нанес ответный удар по заранее определенным целям на позициях хорватских частей и в их тылу. Затем он действовал по запросам из батальонов. Несколько раз поддержку бригаде оказала и корпусная артиллерия. Согласно хорватским отчетам, сопротивление сербов было упорным, а использование ими минометов и артиллерии – массовым и достаточно точным. Но, несмотря на это, спустя несколько часов оборона была прорвана в районе соприкосновения позиций 2-го батальона 4-й бригады и 1-го батальона 9-й моторизованной бригады, удерживавшего перевал Мали-Алан. 2-й батальон отступил на запасную линию обороны, где смог остановить дальнейшее наступление хорватов. Его сосед оказался в более сложно положении и после длительного боя оставил Мали-Алан, на котором закрепился хорватский полицейский спецназ. Здесь в позициях СВК образовалась брешь, поэтому Радивой Паравиня отправил на усиление правого фланга 4-й бригады два танка и два БТР. Еще два танка и один БТР оставались в резерве на случай атаки противника напрямую на Обровац.
Прорыв обороны на Велебите для сербов был опасным, но все же не критичным. По-настоящему катастрофические события для них произошли на Динаре, где уже к середине дня 4 августа две хорватские гвардейские бригады прорвали оборону сводной группы из бойцов Милиции и солдат 7-го корпуса и устремились на Книн. В сложившейся ситуации президент Сербской Краины Мартич постановил начать эвакуацию гражданских лиц из общин Северной Далмации, в том числе из Оброваца. Этот приказ крайне негативно сказался на положении в войсках, так как многие бойцы начали уходить с позиций по домам, чтобы спасти свои семьи. Данное явление не обошло и 4-ю бригаду, где часть солдат уже в ночь на 5-е августа оставила свои подразделения.
Вечером 4-го августа командующий СВК генерал Мркшич провел совещание с командованием 7-го корпуса и входящих в его состав бригад. Несмотря на то, что бригады корпуса, в целом отбили атаки противника, из-за прорыва на Динаре было принято решение отводить личный на запасные позиции. Подразделения получили задачу прикрывать отход гражданских. Но из-за массового дезертирства личного состава организовать новую линию обороны уже не удалось. К утру 5-го августа часть соединений 7-го корпуса потеряла боеспособность. Солдаты целыми ротами бежали по домам, чтобы успеть вывезти родных и близких до того, как придут хорватские войска. Технику бросали прямо на позициях. В итоге остатки бригад смогли только защитить колонны беженцев и отступить на территорию Республики Сербской.
По оценке генерала Мркшича, из всех соединений 7-го корпуса 4-я легкопехотная бригада дольше всех удерживала оборону. Ее батальоны сохранили подобие порядка и оставили позиции утром 5-го августа, прикрывая эвакуацию беженцев. Из-за нехватки транспорта и топлива для него были уничтожена часть бронетехники и артиллерии, а также склады боеприпасов и снаряжения. Командир бригады Радивой Паравиня собрал группу бойцов, которая 5-6 го августа шла в арьергарде колонны и отразила несколько атак хорватских разведывательно-диверсионных групп.
После передачи эвакуированного вооружения боснийским сербам 4-я бригада, как и прочие соединения 7-го корпуса, фактически прекратила свое существования. И хотя бои за Краину в других регионах продолжались до 10 августа, именно быстрый слом сербской обороны в Далмации и падение Книна – столицы Краины, предопределили общий исход хорватского наступления. Хорватская «Буря» закончилась ликвидацией Сербской Краины, а тем краинским солдатам, что остались служить в рядах армии боснийских сербов, еще предстояло сразиться с хорватскими войсками в Западной Боснии осенью того же года.
4-я бригада 7-го корпуса на протяжении войны 1991-1995 гг. обороняла позиции у города Оброваца. В нем и близлежащих населенных пунктах до войны жила и большая часть личного состава бригады. Город был одним из центров сербского движения в Хорватии, уже летом 1990 года его жители выступили за присоединение к Сербской автономной области Краина. Согласно переписи населения 1991 года, в самом Оброваце сербы составляли 75% населения. Их доля по муниципалитету в целом была несколько ниже – около 65% (7572 из 11 557 человек). Рассмотрим кратко военную организацию сербов в Оброваце до создания 4-й бригады.
Обровац и окрестности на карте Сербской Краины. Источник: krajinaforce.com
Первыми вооруженными формированиями сербов в Оброваце стали подразделения, подчиненные городскому штабу Территориальной обороны (ТО), который был создан летом 1991 года. Точная дата его формирования неизвестна. В соседнем Бенковаце аналогичный штаб начал действовать 17 июля, поэтому можно предположить, что и в Оброваце он был сформирован также в июле. В пользу этой версии может также служить и тот факт, что именно в июле была проведена первая оценка численности формирующегося ополчения. Тогда оно насчитывало 256 человек, причем в данную цифру были включены и местные сотрудники краинского МВД. К октябрю 1991 года штаб ТО Оброваца сумел организовать два отряда (батальона), численностью 280 и 180 человек, а также несколько отдельных взводов. Первым главой штаба стал Желько Калинич. 15 сентября 1991 года его заменил капитан первого класса Йован Допудж.
Краинскую ТО зачастую недооценивают и отодвигают на второй план в описании той войны. С одной стороны, она действительно была хуже организована и вооружена, нежели части федеральной Югославской народной армии (ЮНА). Ее личному составу была присуща куда как более слабая дисциплина. Но именно формирования ТО первыми приняли участие в боях с хорватскими спецназом и гвардейцами весной-летом 1991 года, когда силы ЮНА еще придерживались политики нейтралитета и стремились предотвращать бои между враждующими сторонами. Вплоть до участия армии в масштабных боях против хорватских сил, которое началось с конца лета того же года, бойцы удерживали складывающуюся линию фронта и отражали хорватские атаки.
В Северной Далмации все краинские формирования подчинялись 9-му Книнскому корпусу ЮНА, ударной силой которого служили 180-я и 221-я моторизованные бригады. В этих соединения большой процент личного состава составляли мобилизованные резервисты из числа местных сербов, причем часть из них ранее уже принимала участие в боях в составе ТО. Этих двух бригад и ряда других подразделений хватило только на несколько ограниченных операций в районе Задара, Дрниша и т. д., поддержку в ходе которых югославским солдатам оказывали краинские формирования.
Осенью 1991 года командование ЮНА провело реорганизацию и унификацию подразделений краинской ТО. В рамках этих преобразований сербские формирований в Оброваце были оформлены в отряд ТО «Обровац», который подчинялся штабу ТО «Северная Далмация». Он состоял из трех пехотных рот и штаба. Планировалось, что его численность составит 428 человек, а еще 190 человек должны были служить в городском штабе. Но укомплектовать их личным составом удалось только чуть больше чем на 70%.
В январе 1992 года Хорватия и Югославия заключили перемирие. Основой мирного урегулирования стал план Сайруса Вэнса, подразумевавший вывод югославских сил из Краины и Хорватии, ввод миротворцев ООН, разоружение краинских формирований и переговоры о достижении мира. В соответствие с положениями плана Вэнса, югославский Генштаб провел еще одну реорганизацию всей ТО Сербской Краины. Отряд ТО «Обровац» был преобразован в 4-ю бригаду ТО под командованием подполковника Гойко Иветича, которого позднее сменил подполковник Сретко Лакич. При этом, как и в других соединениях ТО, ее личный состав был демобилизован, а тяжелое вооружение складировалось под надзором миротворцев ООН. От всей бригады остался только штаб и немного бойцов, следящих за складированной техникой. Между тем, такая ситуация ставила Краину в угрожаемое положение и Генштаб в Белграде придумал следующее решение возникшей ситуации. Были созданы восемь бригад Отдельных подразделений милиции (ОПМ), которые взяли на себя контроль за линией соприкосновения. Формально, план Вэнса не был нарушен, так как позволял размещение в зоне конфликта милицейских сил. Потому и бойцы ОПМ одевались в синюю милицейскую униформу, а на вооружении имели только стрелковое оружие и бронетранспортеры. В Северной Далмации были созданы две бригады ОПМ – 75-я Книнская и 92-я Бенковацкая. Бойцы из Оброваца пополняли 92-ю бригаду. Бригады ОПМ закончили свое формирование в конце июня и существовали до конца ноября 1992 года. Параллельно с ними продолжали функционировать штаб ТО «Обровац» и 4-я бригада ТО. После весенней реорганизации существенно сократилась численность личного состава городского штаба. 8 августа прежнего командующего штабом Йована Допуджа сменил Маринко Вранкович.
Весной-осенью 1992 года в Далмации не было крупных боевых действий за исключением хорватской атаки на Мильевачское плато (в зоне ответственности 1-й бригады ТО). Условное перемирие нарушалось периодическими артиллерийскими обстрелами и рейдами разведгрупп с обеих сторон в тыл противника. В июне-июле 1992 года небольшое количество бойцов ТО и ОПМ из Оброваца приняли участие в боях в соседней Боснии и Герцеговине, поддерживая силы боснийских сербов в операции «Коридор 92», в ходе которой была восстановлена наземная связь между Краиной и Западной Боснией с одной стороны и Восточной Боснии и Югославией с другой, которая ранее была прервана действовавшими в Боснии хорватскими войсками. Точная организационно-штатная структура 4-й бригады в этот период неизвестна. Также неизвестно количество ее вооружения. Можно с уверенностью утверждать, что кроме стрелкового оружия в бригаде было небольшое количество минометов, безоткатных орудий и зенитных установок М55.
В октябре 1992 года краинское военное командование решило побороть весь тот хаос, который творился в силовых структурах Республики и вместо ТО и ОПМ сформировать регулярную армию. Итоговый проект военной реформы был утвержден 27 ноября 1992 года. На ее реализацию отводилось три месяца. Согласно нему, бригады ОПМ расформировывались, а бригады ТО становились основой для новых соединений. В ходе реформы 4-я бригада ТО была преобразована в 4-ю легкопехотную бригаду 7-го корпуса Сербского войска Краины. Командиром был назначен майор Йован Допудж. Она стала одной из трех легкопехотных бригад во всей армии, двумя другими были 1-я со штабом во Врлике и 103-я со штабом в Доньи-Лапаце.
Нам не удалось найти ответ на вопрос, почему 4-я бригада стала именно легкопехотной. Возможно, свою роль сыграло то, что в Оброваце и окрестных населенных пунктах не было мобилизационных ресурсов на три-четыре батальона пехотной бригады. Кроме того, не хватало тяжелого вооружения — артиллерийских орудий и танков. В январе 1993 года ОШС бригады выглядела следующим образом: штаб, пять легкопехотных рот, две гаубичные батареи, две минометные группы, смешанная противотанковая артиллерийская батарея, легкий артиллерийский взвод ПВО, взвод связи, взвод тылового обеспечения. Пока все эти подразделения пополнялись личным составом и вооружением, охрану линии соприкосновения продолжали нести бойцы из расформированной 92-й бригады ОПМ. Формально, они уже служили в составе новых соединений, но на линии соприкосновения еще были действительны старые штаты пограничных и охранных рот. Тяжелое вооружение по-прежнему было на складах под контролем миротворцев ООН.
4-я легкопехотная бригада держала позиции на правом фланге обороны 7-го корпуса. Линия фронта в ее зоне ответственности начиналась северо-западнее села Масленица, затем шла по окраине села Рованьска и заканчивалась на горном хребте Велебит. Дальше располагались позиции 9-й моторизованной бригады 15-го корпуса СВК, которая была правым соседом 4-й бригады. Левым соседом была 92-я моторизованная бригада. Большая часть позиций 4-й бригады находилась в горной местности, на высотах от 500 до 1182 метров над уровнем моря.
В ходе реорганизации подразделений командование бригады столкнулось с рядом проблем. Главными были катастрофическая нехватка кадровых офицеров, крайне малое количество средств связи, а также тяжелого вооружения. Неизвестно, как оно планировало решить их к 15 февраля 1993 года, когда бригада должна была закончить свое формирование. Процесс ее развития прервало крупное хорватское наступление, начавшееся 22 января.
Целями хорватской армии были село Масленица, где располагался разрушенный ранее Масленицкий мост и позиции СВК около Задара. Масленицу обороняла 4-я легкопехотная бригада СВК, а близ Задара размещались батальоны 92-й моторизованной бригады СВК. Против них хорватский Главный штаб задействовал крупные силы: несколько гвардейских и пехотных бригад, батальоны домобранских (резервных) полков, спецназ МВД при поддержке бронетехники и артиллерии. Непосредственно позиции 4-й бригады СВК атаковали части 6-й гвардейской и 112-й пехотной бригад, домобранский батальон, спецназ МВД. В резерве на этом направлении были 118-я и 133-я пехотные бригады хорватской армии.
Главный штаб СВК знал об усилении хорватских частей вдоль линии соприкосновения, но по неизвестным причинам не придал этому значения и заранее не предпринял соответствующих мер. В итоге, начавшаяся рано утром 22 января атака стала для него полной неожиданностью. Бригады и полки 7-го корпуса СВК не были заранее мобилизованы, а на позициях по всей линии обороны корпуса от горы Динара до хребта Велебит находились бойцы ранее расформированных пограничных рот со стрелковым оружием и минометами. Наступление началось после мощной артиллерийской подготовки. Хорватское командование ожидало гораздо более слабого сопротивления, чем то, которое оказали разрозненные сербские подразделения, и уже в первый день операции начало вводить в бой свои резервы. Сербы также начали мобилизацию личного состава и забрали со складов артиллерию и бронетехнику, которые немедленно задействовали в отражении атаки. Далее кратко рассмотрим ход боев в зоне ответственности 4-й легкопехотной бригады.
Несмотря на ожесточенное сопротивление, к вечеру 22 января хорваты заняли Рованьску и часть позиций на Велебите, а также вышли к Масленице. Кроме того, прошедший по склонам хребта спецназ МВД устроил засаду на колонну грузовиков с бойцами из 9-й бригады СВК, в которой погибли 22 серба. На следующий день хорваты продолжили атаки, большая часть которых была отбита. Но в ряде месте позиции бригады вновь сдвинулись на восток. 24 января в Северную Далмацию начали прибывать подкрепления из других регионов Краины и из Республики Сербской. Но пока они размещались в тылу, знакомились с положением на линии фронта, вырабатывали планы контрнаступления и т. д., хорватские части возобновили натиск. 24 января можно оценить как наиболее критичный день для Оброваца в операции «Масленица». В ожесточенных боях за рудники Бужоньич и Трновача хорваты не смогли прорвать оборону СВК, но часть подразделений 4-й бригады и Милиции в панике оставили позиции и ушли в Обровац, где многие из них разошлись по домам. В итоге хорватские подразделения полностью заняли Масленицу и продвинулись в сторону Оброваца. Это поставило город в опасное положение и местные власти начали эвакуацию гражданских лиц. На позициях западнее города за этот день четверо сербов погибли, а одиннадцать попали в плен. Кроме того, был брошен сломавшийся танк. Местный отдел МВД сообщал в Книн, что вечером командующему 4-й бригады майору Допуджу еще не удалось полностью организовать оборону города и что в течение ночи хорватские части могут захватить город. К утру 25 января в Оброваце паника среди бойцов прекратилась и те из них, кто днем ранее бежал с позиций, начали собираться у штаба бригады. Утром хорваты заняли Ясенице, а в послеобеденное время хорватские части предприняли атаку в направлении города, которая была отбита. После этого Обровац подвергся беспорядочному артиллерийскому обстрелу.
Горные орудия 4-й бригады. Февраль 1993 года. Источник: gettyimages.com
По оценкам Главного штаба СВК к утру 26 января хорватская армия смогла занять Масленицу, ряд сел западнее Бенковаца, аэродром Земуник, а также сумела деблокировать трассу Задар-Масленица и оттеснить 4-ю бригаду с ее прежних позиций западнее Оброваца. Кроме того, генерал Новакович сообщал в Белград о примерах откровенно враждебного поведения миротворцев ООН. В этот день не было крупных боев, и сербы, и хорваты вели перегруппировку сил. В Оброваце часть солдат снова разошлась по домам, а на позициях у города осталось всего 95 местных милиционеров. Днем в городе прибыл Желько Ражнатович «Аркан» с группой бойцов Сербской добровольческой гвардии из Эрдута, которому удалось собрать часть солдат 4-й бригады и вернуть их на позиции.
На утро 27 января жители Оброваца стали находить хорватские пропагандистские листовки, предположительно разбросанные ночью с вертолета. Одна из них гласила: «Народ Краины! Будем гражданами Республики Хорватии — нашей Родины и будем уверены, что особый статус наших районов сделает возможным развитие сербского народа. Отдельный статус гарантирует нам международное сообщество — Великобритания, Франция, Россия... Подпись: Сербская демократическая уния Республики Сербская Краина». В другой листовке было обращение якобы сдавшегося в плен бойца, который красочно описывал прелести жизни в Хорватии, утверждал, что теперь его родные едят досыта и призывал других бойцов переходить на хорватскую сторону вместе с семьями. В течение первой половины дня Обровац находился под сильным артиллерийским обстрелом, а по линии соприкосновения шли перестрелки без попыток прорыва обороны. После 27-го числа в этом районе интенсивность боев значительно снизилась. Еще продолжались перестрелки, несколько раз обе стороны предпринимали небольшие попытки прощупать оборону противника, активно использовались минометы и артиллерия, но масштабных атак уже не было. К концу марта интенсивность артиллерийских обстрелов также существенно уменьшилась.
Главный штаб СВК к 27 января разработал план контрнаступления с целью возвращения ранее утраченных территорий. В середине дня после артиллерийской поддержки 92-я бригада и другие подразделения СВК начали атаку на позиции противника. Несмотря на то, что хорватские войска в ряде мест оказались отброшены назад, основных целей контрнаступления достичь не удалось. Тем не менее, на протяжении еще трех недель сербские войска продолжали попытки отбить ранее потерянные позиции и нанести поражение хорватской группировке. Часть ранее утраченных населенных пунктов действительно удалось вернуть, но Новиград и аэродром Земуник все же остались за хорватской армией. Интенсивность боев несколько спала в середине февраля, а в начале марта ситуация характеризовалась уже позиционными боями, артиллерийскими обстрелами и рейдами диверсионных групп с обеих сторон. К концу марта бои стихли и в этом районе.
Необходимо назвать несколько причин, почему хорватское наступление поставило 4-ю легкопехотную бригаду на грань разгрома. Во-первых, данное соединение было еще в стадии формирования. Его роты не были полностью укомплектованы личным составом, не были готовы планы обороны, организации связи и т. д. Во-вторых, хорватская армия имела подавляющий перевес, как в численности личного состава, так и в количестве бронетехники и артиллерии. В первый день операции примерно двум ротам 4-й бригады противостояли два усиленных пехотных батальона хорватской армии, а также отряд спецназа МВД численностью в 800 с небольшим бойцов. То есть всего более 2000 солдат и офицеров. Их атаки поддерживали несколько десятков артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. В то время как 4-я бригада тогда на вооружении имела только пять гаубиц и четырнадцать минометов. В-третьих, сыграла свою роль определенная расслабленность, возникшая у сербов после длительного отсутствия активных боев. Периодические артиллерийские обстрелы и рейды РДГ противника в тыл уже считались обыденным явлением. Масштабного наступления никто не ожидал.
В феврале 1993 года Йована Допуджа на посту командира бригады сменил подполковник Павао Самарджич. При нем бригада закончила свое формирование и укрепляла новую линию обороны, значительное внимание обратив на позиции на Велебите. Здесь 22 марта произошел бой за высоту Тулове-Греде (1120 метров над уровнем моря). Оборонявшие ее 15 сербских солдат не смогли отразить атаку и на высоте закрепился хорватский спецназ. После этого силы 4-й бригады на Велебите были увеличены. К началу апреля там постоянно размещались две легкопехотные роты (2-я и 4-я), усиленные минометным взводом и группой милиционеров из Оброваца. Другим важным участком считался каньон реки Зрмани, по которому пролегала новая линия обороны бригады. Размещенные здесь пехотные взводы были усилены противотанковыми орудиями и минометами. Также в марте того же года из 92-й моторизованной бригады было получено несколько танков Т-34-85, что позволило организовать танковую роту. Месяц спустя в бригаде была сформирована и пополнена личным составом шестая легкопехотная рота. Отсутствие активных боев командование использовало для проведения курсов подготовки солдат. Часть сержантов и прапорщиков были отправлены в учебный центр армии боснийских сербов в Баня-Луке.
Доброволец в 4-й бригаде. Февраль 1993 года. Источник: gettyimages.com
В апреле 1993 года Павао Самарджича сменил подполковник Сретко Лакич. Новый командир попытался перевести бригаду с ротной организации на батальонную, но его инициатива не нашла поддержки у командования корпуса. Деятельность Лакича на посту командира бригады серьезно осложнялась общим положением в муниципалитете Обровац. Большинство взрослых мужчин, живших в городе и окрестных селах, были военнослужащими бригады, поэтому и сами они, и члены их семей, в решении различных вопросов предпочитали обращаться к командованию бригады, а не к гражданским властям. Контрразведка 7-го корпуса в своих сообщениях отмечала также, что жители города куда как больше доверяют армии, а не органам МВД, которые слабо реагируют на обращения и неэффективны в борьбе против криминала. Еще одной проблемой для бригады в это время был низкий уровень дисциплины у значительной части личного состава. Весной-летом 1993 года отказы идти на позиции принимали массовый характер. Особенно заметно это было в ротах, державших позиции на Велебите.
В сентябре 1993 бы назначен новый командир бригады – старший лейтенант Радивой Паравиня, ранее бывший начальником ее штаба. Что интересно, Паравине на момент назначения было 24 года и он стал самым молодым командиром бригады во всей армии. Он был уроженцем Оброваца, хорошо знал местность и весной-летом 1993 года лично принимал участие в боях, в том числе в рейдах в тыл хорватских войск. Радивой Паравиня, также как и подполковник Лакич, считал необходимым переход бригады на батальонную структуру. Но и ему далеко не сразу удалось добиться одобрения этой идеи штабом корпуса. Только весной 1994 года 4-я легкопехотная бригада перешла на предложенную ОШС. До того момента новый командир свои усилия сосредоточил на инженерном оборудовании позиций, организации бригадной артиллерийской группы и решении вопросов снабжения соединения продовольствием, медикаментами и т. д. О радикальных изменениях в бригаде говорить все же нельзя, но в 1993-1994 гг. ее боеспособность существенно выросла. Качество выделяемого соединению продовольствия улучшилось, поставки стали регулярными. Часть личного состава получила новую форму и обувь. Военная полиция стала выполнять свои непосредственные обязанности, хотя и не в полном объеме, а не служить в качестве резервной группы обученной пехоты. Все это способствовало улучшению дисциплины среди бойцов.
Радивой Паравиня. Фото из личного архива автора
В январе 1994 года в бригаде появился разведывательный взвод. Его создание стало важным событием, с этого момента штаб бригады получал довольно точную информацию о противнике. Ранее ему была доступны только данные из штаба корпуса и то, что могли сообщить непосредственно бойцы с позиций. В сводках бригады из 1993 год зачастую можно видеть сообщения вроде «патрульные с Велебита наблюдали колонну транспортных средств», «замечена группа из 15 бойцов противника». Разведвзвод же после формирования был сразу отправлен в дело и после нескольких рейдов за линию фронта в Оброваце уже знали какие части хорватской армии находятся по ту сторону линии фронта и каким тяжелым вооружением они располагают. Кроме наблюдения за позициями хорватов бойцы разведвзвода провели ряд диверсий, в том числе несколько минирований дорог, по которым противник снабжал свои части и вел ротацию личного состава. Справедливости ради нужно отметить, что и хорваты часто забрасывали РДГ в тыл 4-й бригады, особенно активно они действовали на Велебите.
Весной 1994 года ОШС бригады была изменена. Роты и батареи вошли в состав батальонов и дивизионов. Точная дата утверждения новой структуры нам неизвестна, но уже в мае 1994 года она выглядела следующим образом: штаб, две пехотных батальона, смешанный артиллерийский дивизион, смешанный противотанковый артиллерийский дивизион, смешанная артиллерийско-ракетная батарея ПВО, танковая рота, рота тылового обеспечения, инженерная рота, взвод связи, взвод военной полиции, разведывательный взвод. Каждый пехотный батальон включал в себя штаб, три пехотные роты, минометную батарею, противотанковый взвод, взвод тылового обеспечения и отделение связи. Численность батальона достигала около 400 бойцов. Также ОШС бригады предполагала взвод РХБЗ, но он так и не был сформирован, так как среди личного состава не было солдат с необходимыми военно-учетными специальностями. Сама бригада насчитывала порядка 1400 человек или 95% от положенного по штату числа. На вооружении у нее были четыре танка Т-34-85, три бронетранспортера М-60, две гаубицы Д-30, несколько гаубиц М-56, батарея горных орудий М48АБ-1, батарея противотанковых пушек ЗИС-3, безоткатные орудия, зенитные установки М55, ПЗРК и минометы калибра 60-мм, 82-мм и 120-мм.
После преобразования бригады согласно новой ОШС, командование продолжило уделять внимание обучению личного состава и строительству укреплений. Ему удалось организовать постоянную огневую подготовку пехоты, противотанкистов и расчетов зенитных установок, в то время как обучение артиллеристов было нерегулярным. В плане оборудования позиций бригада добилась несколько больших успехов. Несмотря на острую нехватку инженерной техники и топлива, на протяжении 1994 года солдаты инженерной роты при помощи личного состава других подразделений соорудили 57 укрытий, пять бункеров, 28 линий окопов и проложили три километра дорог. Благодаря этому бригада обладала запасной линией обороны.
В 1994-1995 гг. бойцы 4-й бригады принимали участие в боях на горе Динара, куда регулярно отправлялись в составе сводных групп. Динара находилась в зоне ответственности 1-й легкопехотной бригады 7-го корпуса СВК, но ее собственных сил катастрофически не хватало, чтобы противостоять действовавшим там хорватским гвардейцам. Поэтому все соединения 7-го корпуса выделяли личный состав для усиления позиций на Динаре. Там же дежурили наиболее боеспособные отряды Милиции Краины.
Лето 1995 года 4-я бригада встретила с хорошей укомплектованностью личным составом, но с нехваткой средств связи, медикаментов и топлива. Техника бригады, в частности автотранспорт, в значительной степени выработала свой ресурс или требовала срочного ремонта.
Хорватское руководство приняло решение о возвращении Краины под свой контроль силовым путем и 4 августа 1995 года началась операция «Буря». Против 7-го корпуса СВК действовал Сплитский корпус хорватской армии, спецназ МВД и часть соединений Госпичского корпуса. Непосредственно позиции 4-й бригады атаковали 2-й батальон 9-й гвардейской бригады, рота 7-го домобранского полка, 2-й батальон 134-го домобранского полка и отряд спецназа МВД. Основной удар они нанесли по позициям 2-го батальона 4-й бригады на Велебите.
В 05:00 4 августа линия обороны бригады, Обровац и ряд других населенных пунктов подверглись массированному артиллерийскому обстрелу. Хорватские войска задействовали все имеющееся вооружение – гаубицы, РСЗО, минометы. По бункерам работали расчеты противотанковых комплексов «Малютка». Спустя несколько минут после начала обстрела артиллерийский дивизион 4-й бригады нанес ответный удар по заранее определенным целям на позициях хорватских частей и в их тылу. Затем он действовал по запросам из батальонов. Несколько раз поддержку бригаде оказала и корпусная артиллерия. Согласно хорватским отчетам, сопротивление сербов было упорным, а использование ими минометов и артиллерии – массовым и достаточно точным. Но, несмотря на это, спустя несколько часов оборона была прорвана в районе соприкосновения позиций 2-го батальона 4-й бригады и 1-го батальона 9-й моторизованной бригады, удерживавшего перевал Мали-Алан. 2-й батальон отступил на запасную линию обороны, где смог остановить дальнейшее наступление хорватов. Его сосед оказался в более сложно положении и после длительного боя оставил Мали-Алан, на котором закрепился хорватский полицейский спецназ. Здесь в позициях СВК образовалась брешь, поэтому Радивой Паравиня отправил на усиление правого фланга 4-й бригады два танка и два БТР. Еще два танка и один БТР оставались в резерве на случай атаки противника напрямую на Обровац.
Прорыв обороны на Велебите для сербов был опасным, но все же не критичным. По-настоящему катастрофические события для них произошли на Динаре, где уже к середине дня 4 августа две хорватские гвардейские бригады прорвали оборону сводной группы из бойцов Милиции и солдат 7-го корпуса и устремились на Книн. В сложившейся ситуации президент Сербской Краины Мартич постановил начать эвакуацию гражданских лиц из общин Северной Далмации, в том числе из Оброваца. Этот приказ крайне негативно сказался на положении в войсках, так как многие бойцы начали уходить с позиций по домам, чтобы спасти свои семьи. Данное явление не обошло и 4-ю бригаду, где часть солдат уже в ночь на 5-е августа оставила свои подразделения.
Вечером 4-го августа командующий СВК генерал Мркшич провел совещание с командованием 7-го корпуса и входящих в его состав бригад. Несмотря на то, что бригады корпуса, в целом отбили атаки противника, из-за прорыва на Динаре было принято решение отводить личный на запасные позиции. Подразделения получили задачу прикрывать отход гражданских. Но из-за массового дезертирства личного состава организовать новую линию обороны уже не удалось. К утру 5-го августа часть соединений 7-го корпуса потеряла боеспособность. Солдаты целыми ротами бежали по домам, чтобы успеть вывезти родных и близких до того, как придут хорватские войска. Технику бросали прямо на позициях. В итоге остатки бригад смогли только защитить колонны беженцев и отступить на территорию Республики Сербской.
По оценке генерала Мркшича, из всех соединений 7-го корпуса 4-я легкопехотная бригада дольше всех удерживала оборону. Ее батальоны сохранили подобие порядка и оставили позиции утром 5-го августа, прикрывая эвакуацию беженцев. Из-за нехватки транспорта и топлива для него были уничтожена часть бронетехники и артиллерии, а также склады боеприпасов и снаряжения. Командир бригады Радивой Паравиня собрал группу бойцов, которая 5-6 го августа шла в арьергарде колонны и отразила несколько атак хорватских разведывательно-диверсионных групп.
После передачи эвакуированного вооружения боснийским сербам 4-я бригада, как и прочие соединения 7-го корпуса, фактически прекратила свое существования. И хотя бои за Краину в других регионах продолжались до 10 августа, именно быстрый слом сербской обороны в Далмации и падение Книна – столицы Краины, предопределили общий исход хорватского наступления. Хорватская «Буря» закончилась ликвидацией Сербской Краины, а тем краинским солдатам, что остались служить в рядах армии боснийских сербов, еще предстояло сразиться с хорватскими войсками в Западной Боснии осенью того же года.
- Автор:
- Вадим Соколов
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