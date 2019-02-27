Нетаньяху пригласил Путина на открытие мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалим
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Визит стал первой встречей в РФ лидеров двух стран после охлаждения отношений вследствие гибели самолета Ил-20 при налете израильских ВВС на объекты в Сирии.
Поприветствовав Путина и поздравив его с Днем защитника отечества, Нетаньяху в первую очередь отметил первостепенную роль России и Красной Армии в победе над нацизмом. Он рассказал о выделении специального финансирования на постройку музея воинов-победителей во Второй мировой войне, большая часть экспозиции которого посвящена советским солдатам и их роли во Второй мировой войне.
Также в Иерусалиме в ближайшее время должен открыться памятник, посвященный жертвам блокады Ленинграда. Израильский премьер пригласил на открытие мемориала президента России, и тот принял приглашение.
В ходе рабочей встречи в центре внимания оказались вопросы двустороннего сотрудничества между странами, однако в первую очередь Израиль был заинтересован в оглашении своей позиции по сирийской повестке.
В частности, премьер еврейского государства обозначил, что Израиль полон решимости продолжать наносить удары по иранским целям "с целью предотвратить дальнейшее укрепление позиций Исламской республики в Сирии".
Также Биньямин Нетаньяху отметил важность личного контакта с Путиным, и приписал этим отношениям повышение уровня безопасности на Ближнем Востоке.
- сказал Нетаньяху Путину.
Путин в свою очередь поприветствовал Нетаньяху, сказав:
С израильской стороны на переговорах присутствовали министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин (он зачастую выступает переводчиком на встречах лидеров двух стран), глава военной разведки (АМАН) Тамир Айман, командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикам Норкин: последние должны были представить Путину карту иранских военных объектов в Сирии.
Ранее в записи, опубликованной в своем аккаунте Фейсбуке, Нетаньяху, снявшись на фоне Кремля, назвал Путина своим приятелем [«ядид» - в иной трактовке «друг»].
Поприветствовав Путина и поздравив его с Днем защитника отечества, Нетаньяху в первую очередь отметил первостепенную роль России и Красной Армии в победе над нацизмом. Он рассказал о выделении специального финансирования на постройку музея воинов-победителей во Второй мировой войне, большая часть экспозиции которого посвящена советским солдатам и их роли во Второй мировой войне.
Также в Иерусалиме в ближайшее время должен открыться памятник, посвященный жертвам блокады Ленинграда. Израильский премьер пригласил на открытие мемориала президента России, и тот принял приглашение.
В ходе рабочей встречи в центре внимания оказались вопросы двустороннего сотрудничества между странами, однако в первую очередь Израиль был заинтересован в оглашении своей позиции по сирийской повестке.
В частности, премьер еврейского государства обозначил, что Израиль полон решимости продолжать наносить удары по иранским целям "с целью предотвратить дальнейшее укрепление позиций Исламской республики в Сирии".
Также Биньямин Нетаньяху отметил важность личного контакта с Путиным, и приписал этим отношениям повышение уровня безопасности на Ближнем Востоке.
Прямая связь между нами предотвратила трения между нашими армиями и способствовала безопасности и стабильности в регионе. Я хочу поблагодарить вас за вашу дружбу и за то, что мы поддерживаем открытые и искренние отношения между Россией и Израилем.
- сказал Нетаньяху Путину.
Путин в свою очередь поприветствовал Нетаньяху, сказав:
Очень важно, чтобы мы продолжали сотрудничать между собой. Мы очень хотели бы обсудить ситуацию в регионе, поговорить о проблеме безопасности.
С израильской стороны на переговорах присутствовали министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин (он зачастую выступает переводчиком на встречах лидеров двух стран), глава военной разведки (АМАН) Тамир Айман, командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикам Норкин: последние должны были представить Путину карту иранских военных объектов в Сирии.
Ранее в записи, опубликованной в своем аккаунте Фейсбуке, Нетаньяху, снявшись на фоне Кремля, назвал Путина своим приятелем [«ядид» - в иной трактовке «друг»].
- Использованы фотографии:
- kemlin.ru
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