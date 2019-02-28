Марш памяти Немцова прошёл ещё хуже, чем ожидали

Акция в память Бориса Немцова состоялась в Москве и некоторых других городах России 24 февраля. По разным оценкам, в столице численность участников марша составила от 6 до 10 тысяч человек при целевой отметке заявителей в 30 тысяч. Своим присутствием шествие почтили представители несистемной оппозиции.На этот раз «лидером мнений», выражающим интересы собравшихся, решил выступить Илья Яшин. Вооруженный заготовленными лозунгами, он пытался «зажечь» толпу призывами выступить за «Россию без Путина». Откровенно вяло звучали совсем необоснованные кричалки вроде «Борис Немцов – герой России». Пожалуй, фамилия российского президента звучала на мероприятии памяти Немцова гораздо чаще, чем собственно «светоча оппозиции» – это и стало главной особенностью митинга. Да, именно митинга, потому что напряжения от нереализованных политических амбиций, эмоциональных, но бессодержательных обещаний перемен и счастливого будущего в случае смены власти было ощутимо больше, чем искренней скорби по убитому политику.Впрочем, те немногие, кто счел необходимым поприсутствовать на марше, изначально не воспринимали его как траурную акцию. На кадрах онлайн-репортажей слышен смех молодых людей с транспарантами, для которых участие в протестных мероприятиях превратилось в стиль жизни.В целом марш образца 2019 года ничем не отличается от прошлогодних аналогов, разве что подчеркнутым молчанием Алексея Навального. Он не только проигнорировал вопросы журналиста «Радио Свобода», но и в глаза не замечал пожилого мужчины, который хотел лично засвидетельствовать почтение своему кумиру. Возможно, он заново переживал горечь утраты Немцова и не смог произнести ни слова – и поэтому даже не смог пройти весь маршрут целиком, покинув шествие вместе с супругой. Подробности отношений двух титанов от оппозиции до конца неизвестны, однако во взаимных симпатиях при жизни Бориса Ефимовича они замечены не были. Так что спишем показное молчание Алексея Анатольевича на неудачный пиар.Вопрос, который не покидает зрителя при наблюдении за довольно немногочисленной колонной: при чем тут вообще Немцов? Если убрать его портреты, смысловое наполнение акции практически не изменится. Вкупе с количеством участников, которое для многомиллионного города можно считать колеблющимся в пределах статистической погрешности, назвать мероприятие запоминающимся или заметным язык не поворачивается. И это с учетом того, что проведение марша было согласовано московскими властями.