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Отряд кораблей СФ во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" отправился в поход

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Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", вышел в Баренцево море и взял курс на Атлантику, сообщает пресс-служба СФ.

Отряд кораблей СФ во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" отправился в поход



Согласно сообщению пресс-службы флота, отряд кораблей СФ, в который входят фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер", покинули базу Северного флота и отправились в дальний поход, который займет несколько месяцев. Во время похода корабли будут выполнять поставленные задачи в различных точках Мирового океана. Среди основных задач похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Во время похода отряд совершит заход в ряд портов иностранных государств.

В пресс-службе отметили, что для фрегата "Адмирал Горшков" дальний поход является первым. Ранее фрегат совершал только межбазовые и межфлотский переходы.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Предназначен для ведения боевых действий в дальней и ближней морской зонах, а также для участия в решении задач в океанской зоне. Водоизмещение корабля составляет около 4500 т, длина наибольшая - около 130 м, ширина наибольшая - более 16 м. Скорость хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек.
Использованы фотографии:
Министерство обороны России
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