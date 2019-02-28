Кедми заявил, что "Циркон" делает бессмысленными базы ВМС и авианосцы США
Эксперты продолжают размышлять о тех возможностях, которыми разработчики наделили новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон». Обсуждение получило дополнительный импульс после того, как о разработке высказался президент страны в ходе своего недавнего послания Федеральному собранию. Своё мнение по поводу ракеты, которая способна поражать не только корабли, но и береговые объекты противника, высказал известный израильский эксперт, бывший сотрудник одного из специальных ведомств государства Израиль Яков Кедми.
В интервью обозревателю канала ITON-TV Яков Кедми высказал свои соображения по поводу российского «Циркона».
Вопрос обозревателя:
Кедми, несколько раз назвав "Циркон" "Цикроном", отметил, что в ходе недавнего послания Владимир Путин уже озвучил, какие виды оружия уже готовы. По словам Кедми, в России уже проведены испытаний новейшей ракеты для стратегических ядерных сил.
Экс-глава израильской спецслужбы "Натив":
При этом Яков Кедми отмечает, что все американские морские базы и авианосные группы, которые те создали к настоящему моменту, после вхождения в строй ракеты "Циркон" с её скоростью и дальностью поражений целей становятся ненужными.
Полная версия интервью представлена на упомянутом канале в YouTube:
В интервью обозревателю канала ITON-TV Яков Кедми высказал свои соображения по поводу российского «Циркона».
Вопрос обозревателя:
Ракета «Циркон», она что-то глобально меняет? Это такая «эврика»? Это что-то такое сверхъестественное?
Кедми, несколько раз назвав "Циркон" "Цикроном", отметил, что в ходе недавнего послания Владимир Путин уже озвучил, какие виды оружия уже готовы. По словам Кедми, в России уже проведены испытаний новейшей ракеты для стратегических ядерных сил.
Экс-глава израильской спецслужбы "Натив":
И это более важно, чем "Циркон"
При этом Яков Кедми отмечает, что все американские морские базы и авианосные группы, которые те создали к настоящему моменту, после вхождения в строй ракеты "Циркон" с её скоростью и дальностью поражений целей становятся ненужными.
Полная версия интервью представлена на упомянутом канале в YouTube:
- Использованы фотографии:
- ITON-TV
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