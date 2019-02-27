Обстановка в небе над Пакистаном и севером Индии - перевозчики несут убытки
Авиакомпании массово приостанавливают полеты в зону индо-пакистанского конфликта. О заморозке перелетов в эти страны уже объявили несколько крупных перевозчиков, а ряд других перенаправили свои рейсы.
В числе тех, кто отказался от транспортировки пассажиров, оказались гиганты Emirates и Qatar Airways. Они приостановили полеты в Пакистан в среду после того, как эта южно-азиатская страна закрыла свое воздушное пространство из-за возросшей напряженности с соседней Индией.
Свои рекомендации перевозчикам направила и Росавиация, рекомендовав российским авиакомпаниям полностью или частично прекратить полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана. Об изменении маршрутов уже сообщили «Россия», NordWind и Azur Air, был прерван рейс Аэрофлота «Москва-Бангкок» (крупнейший российский авиаперевозчик также намеревается скорректировать свои планы). Российский союз туроператоров уже заявил, что ситуация повлияет на продолжительность рейсов, следующих в Таиланд, Вьетнам и другие страны региона.
Все это сулит перевозчикам серьезные убытки. Изменение маршрутов потребует смены расписания и увеличение расходов на топливо и обслуживание авиапарка.
Etihad, FlyDubai, Gulf Air, SriLankan Airlines и Air Canada (крупнейший канадский авиаперевозчик) также приостановили полеты в страну, а ресурсы, отслеживающие авиарейсы, показали, что Singapore Airlines, British Airways и другие были вынуждены перенаправлять рейсы в другие страны.
Рейсы, которые должны были проследовать через воздушное пространство Индии и Пакистана в Европу, на Ближний Восток и в Азию, были прерваны, а некоторые были перенаправлены через Мумбаи, чтобы избежать вхождения в зону конфликта.
Qatar Airways заявила в своем пресс-релизе, что она временно приостановила полеты в восемь городов Индии и Пакистана «из-за сохраняющейся ситуации на индийско-пакистанской границе».
Бахрейнская компания Gulf Air заявила, что приостановила все полеты в Пакистан из-за закрытия воздушного пространства, в то время как бюджетный перевозчик Flydubai заявил, что пересматривает свое расписание. «Эмираты» и Etihad также заявили, что они приостановили некоторые рейсы в Пакистан.
Все рейсы из Кабула в Индию были отменены до дальнейшего уведомления, в то время как индийский государственный авиаперевозчик Air India отменил свои рейсы до первой недели марта, сообщил представитель авиакомпании в Кабуле.
Air Canada заявила, что временно приостановила полеты в Индию из-за закрытия воздушного пространства Пакистана.
Авиакомпания Singapore Airlines, выполняющая рейсы в Европу, должна будет сделать остановки на дозаправку вследствие изменений маршрута. British Airways заявила, что внимательно следит за ситуацией.
Ранее в среду Индия временно закрыла несколько аэропортов в северной части страны, что привело к десяткам отмен внутренних рейсов после того, как пакистанские военные самолеты пересекли спорную границу штата Кашмир. При этом в Исламабаде утверждают, что границу Индии не пересекали.
В настоящее время работа индийских аэропортов частично возобновлена, но, как заявлено, воздушные гавани могут закрыть снова.
Индийские авиалинии, в том числе IndiGo, имеющая крупнейшую долю на местном рынке, ее бюджетный конкурент GoAir и перевозчики Jet Airways и Vistara (совместное предприятие Singapore Airlines и Tata Sons), были вынуждены прекратить обслуживание как минимум в шести городах на севере Индии.
В общей сложности, только один сегодняшний день нанёс авиаперевозчикам суммарный ущерб более 200 млн долларов. Если конфликт не погаснет, то авиакомпаниям придётся искать новые воздушные маршруты.
Индия и Пакистан находятся на грани открытого конфликта после того, как Исламская республика уничтожила два индийских истребителя на границе двух государств. Индия в ответ сбила пакистанский боевой самолет, что сам Пакистан отрицает.
Первопричиной конфликта стал теракт, совершенный 14 февраля смертником на территории оспариваемого обеими сторонами штата Кашмир. В ходе взрыва погибли более 40 индийских резервистов. Индия обвинила Пакистан в финансировании боевиков, после чего, 26 февраля, индийские военные самолеты нанесли удар по пакистанской территории впервые после войны в 1971 года, побудив ведущие державы настоятельно призвать обе страны, обладающие ядерным оружием, проявлять сдержанность.
Как видно по скрину с сайта flightradar24.com, в небе над Пакистаном и над северо-востоком Индии пассажирских лайнеров нет.
В числе тех, кто отказался от транспортировки пассажиров, оказались гиганты Emirates и Qatar Airways. Они приостановили полеты в Пакистан в среду после того, как эта южно-азиатская страна закрыла свое воздушное пространство из-за возросшей напряженности с соседней Индией.
Свои рекомендации перевозчикам направила и Росавиация, рекомендовав российским авиакомпаниям полностью или частично прекратить полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана. Об изменении маршрутов уже сообщили «Россия», NordWind и Azur Air, был прерван рейс Аэрофлота «Москва-Бангкок» (крупнейший российский авиаперевозчик также намеревается скорректировать свои планы). Российский союз туроператоров уже заявил, что ситуация повлияет на продолжительность рейсов, следующих в Таиланд, Вьетнам и другие страны региона.
Все это сулит перевозчикам серьезные убытки. Изменение маршрутов потребует смены расписания и увеличение расходов на топливо и обслуживание авиапарка.
Etihad, FlyDubai, Gulf Air, SriLankan Airlines и Air Canada (крупнейший канадский авиаперевозчик) также приостановили полеты в страну, а ресурсы, отслеживающие авиарейсы, показали, что Singapore Airlines, British Airways и другие были вынуждены перенаправлять рейсы в другие страны.
Рейсы, которые должны были проследовать через воздушное пространство Индии и Пакистана в Европу, на Ближний Восток и в Азию, были прерваны, а некоторые были перенаправлены через Мумбаи, чтобы избежать вхождения в зону конфликта.
Qatar Airways заявила в своем пресс-релизе, что она временно приостановила полеты в восемь городов Индии и Пакистана «из-за сохраняющейся ситуации на индийско-пакистанской границе».
Бахрейнская компания Gulf Air заявила, что приостановила все полеты в Пакистан из-за закрытия воздушного пространства, в то время как бюджетный перевозчик Flydubai заявил, что пересматривает свое расписание. «Эмираты» и Etihad также заявили, что они приостановили некоторые рейсы в Пакистан.
Все рейсы из Кабула в Индию были отменены до дальнейшего уведомления, в то время как индийский государственный авиаперевозчик Air India отменил свои рейсы до первой недели марта, сообщил представитель авиакомпании в Кабуле.
Air Canada заявила, что временно приостановила полеты в Индию из-за закрытия воздушного пространства Пакистана.
Авиакомпания Singapore Airlines, выполняющая рейсы в Европу, должна будет сделать остановки на дозаправку вследствие изменений маршрута. British Airways заявила, что внимательно следит за ситуацией.
Ранее в среду Индия временно закрыла несколько аэропортов в северной части страны, что привело к десяткам отмен внутренних рейсов после того, как пакистанские военные самолеты пересекли спорную границу штата Кашмир. При этом в Исламабаде утверждают, что границу Индии не пересекали.
В настоящее время работа индийских аэропортов частично возобновлена, но, как заявлено, воздушные гавани могут закрыть снова.
Индийские авиалинии, в том числе IndiGo, имеющая крупнейшую долю на местном рынке, ее бюджетный конкурент GoAir и перевозчики Jet Airways и Vistara (совместное предприятие Singapore Airlines и Tata Sons), были вынуждены прекратить обслуживание как минимум в шести городах на севере Индии.
В общей сложности, только один сегодняшний день нанёс авиаперевозчикам суммарный ущерб более 200 млн долларов. Если конфликт не погаснет, то авиакомпаниям придётся искать новые воздушные маршруты.
Индия и Пакистан находятся на грани открытого конфликта после того, как Исламская республика уничтожила два индийских истребителя на границе двух государств. Индия в ответ сбила пакистанский боевой самолет, что сам Пакистан отрицает.
Первопричиной конфликта стал теракт, совершенный 14 февраля смертником на территории оспариваемого обеими сторонами штата Кашмир. В ходе взрыва погибли более 40 индийских резервистов. Индия обвинила Пакистан в финансировании боевиков, после чего, 26 февраля, индийские военные самолеты нанесли удар по пакистанской территории впервые после войны в 1971 года, побудив ведущие державы настоятельно призвать обе страны, обладающие ядерным оружием, проявлять сдержанность.
Как видно по скрину с сайта flightradar24.com, в небе над Пакистаном и над северо-востоком Индии пассажирских лайнеров нет.
- Использованы фотографии:
- flightradar24
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter