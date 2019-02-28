Самоходная артиллерийская установка T-155 Fırtına (Турция)

САУ T-155 Fırtına на параде. Фото Military-today.com

Транспортер боеприпасов Poyraz ARV. Хорошо виден конвейер для подачи снарядовю Фото Realitymod.com

САУ Fırtına и транспортер Poyraz в положении для перегрузки боекомплекта. Фото Esacademic.com