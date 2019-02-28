Самоходная артиллерийская установка T-155 Fırtına (Турция)
Согласно открытым источникам, сухопутные войска Турции имеют на вооружении почти 1100 самоходных артиллерийских установок разных типов. Одним из самых многочисленных образцов такой техники является САУ T-155 Fırtına. Эта самоходка была разработана на основе зарубежной боевой машины, которую привели в соответствие с пожеланиями турецкой армии и возможностями промышленности. К настоящему времени было построено около 300 серийных T-155, что делает их самыми массовыми современными образцами самоходной артиллерии в турецкой армии.
История проекта T-155 Fırtına («Шторм») началась на рубеже девяностых и двухтысячных годов. В самом конце прошлого века турецкое командование пришло к мнению о необходимости создания или закупки нового образца 155-мм самоходной гаубицы. Такая боевая машина в будущем должна была заменить безнадежно устаревшие образцы иностранной разработки, созданные еще в середине века. Вскоре стало ясно, что промышленность Турции не справится с задачей самостоятельной разработки требуемого образца.
Удачным выходом из такой ситуации посчитали приобретение лицензии на производство какой-либо зарубежной САУ. По результатам изучения имеющихся предложений, турецкие военные выбрали самоходку K9 Thunder от южнокорейской компании Samsung Techwin. При этом речь шла о строительстве доработанной боевой машины. Турция внесла в конструкцию исходного образца некоторые изменения, а также заменила часть бортового оборудования. Все эти доработки подразумевали применение компонентов собственного турецкого производства.
В 2001 году Турция и Южная Корея подписали соглашение о запуске производства доработанных самоходок в интересах турецкой армии. В том же году были построены и испытаны два первых прототипа. Переработанная САУ K9 получила турецкое обозначение T-155 Fırtına. В 2002 году эту самоходку приняли на вооружение турецкой армии и поставили в серию. В соответствии с двухсторонним договором, первые серийные машины построило корейская промышленность, все остальные – турецкая сторона. Лицензия на производство техники обошлась Турции в 1 млрд долларов США.
Вместе с артиллерийской самоходкой в серию поставили транспортер боеприпасов Poyraz ARV. Эта машина представляет собой доработанный вариант корейского изделия K10 ARV и так же отличается от него некоторыми особенностями конструкции.
***
САУ T-155 Fırtına, как и базовый образец K9 Thunder, строится по традиционной для такой техники схеме. В основе машины лежит бронированное гусеничное шасси, на котором смонтирована полноповоротная башня с вооружением. Корпус и башня свариваются из броневых листов, обеспечивающих защиту от стрелкового оружия. Заявлена всеракурсная защита от винтовок и автоматов; лобовая проекция выдерживает пули 14,5-мм систем. Также корпус способен выдержать подрыв легкого взрывного устройства под гусеницей или днищем.
Корпус имеет традиционную для современных САУ компоновку. Его передняя часть отдана под моторно-трансмиссионное отделение, слева от которого помещен отсек для водителя. Все прочие объемы корпуса занимает подбашенная часть боевого отделения. Корпус имеет лобовое бронирование из наклонных листов, развитые надгусеничные ниши и вертикальную корму с люком для доступа в боевое отделение. Сварная башня имеет большие габариты, необходимые для монтажа установки с 155-мм орудием и укладок боекомплекта.
Общий вид турецкой T-155. Фото Armyrecognition.com
Под лобовым бронелистом помещается дизельный двигатель MTU-881 Ka 500 немецкого производства мощностью 1000 л.с. С ним связана автоматическая трансмиссия Allison X-1100-5 с четырьмя передачами переднего хода и двумя заднего. Ходовая часть включает по шесть сдвоенных опорных катков на каждом борту. Используется независимая гидропневматическая подвеска. Ведущие колеса расположены в передней части корпуса; над опорными катками помещены три пары поддерживающих роликов.
Главным оружием «Шторма» является 155-мм нарезная гаубица южнокорейского производства. Это орудие оснащено стволом длиной 52 калибра с щелевым дульным тормозом и эжектором. Казенник оснащен полуавтоматическим затвором. Ствол устанавливается на развитых гидропневматических противооткатных устройствах. В отличие от базовой САУ K9, на турецкой T-155 цилиндры противооткатных устройств не прикрыты цилиндрической маской.
С орудием сопрягаются механизированная укладка для 48 выстрелов раздельного заряжания и механический досылатель. Наличие этих устройств положительно сказывается на боевых качествах машины. Максимальная скорострельность достигает 6 выстрелов в минуту и может поддерживаться в течение 3 мин. В режиме «шквал огня» обеспечивается выполнение трех выстрелов за 15 сек. При длительной стрельбе допускается скорострельность не более 2 выстрелов в минуту. Пополнение боекомплекта может выполняться вручную или с использованием транспортера Poyraz.
Вид сзади. Фото Armyrecognition.com
Гаубица может использовать всю номенклатуру 155-мм выстрелов стандарта НАТО. Дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом достигает 30 км. При использовании современных активно-реактивных снарядов этот параметр увеличивается до 40 км.
T-155 Fırtına оснащается системой управления огнем, построенной на основе изделий турецкой компании Aselsan. Используются телескопический и панорамный прицелы, а также средства спутниковой навигации, баллистический вычислитель и т.д. Имеются средства связи, совместимые с другой аппаратурой НАТО. С их помощью экипаж может принимать стороннее целеуказание или передавать необходимые данные другим машинам либо командованию.
Вооружение для самообороны состоит из одного крупнокалиберного пулемета M2HB на одном из люков крыши. В первой версии проекта пулемет управлялся вручную, для чего одному из членов экипажа приходилось высовываться из люка.
Экипаж самоходки включает пять человек. Механик-водитель располагается в передней части корпуса и имеет собственный люк. Оставшиеся рабочие места находятся в боевом отделении. Доступ в него обеспечивается люками в крыше и бортах башни, а также в корме корпуса. Обитаемые отсеки имеют коллективную систему защиты от оружия массового поражения.
Длина САУ T-155 с пушкой вперед достигает 12 м, ширина – 3,5 м, высота – 3,43 м. Боевая масса – 56 т. Удельная мощность чуть менее 18 л.с. на тонну обеспечивает максимальную скорость на шоссе 66 км/ч. Запас хода – 480 км. Самоходка способна преодолевать препятствия и двигаться в одних колоннах с другой бронетехникой.
Транспортер боеприпасов Poyraz ARV построен на том же шасси, но вместо башни на нем используется неподвижная рубка. В лобовом листе рубки находится характерный конвейерный агрегат для передачи боеприпасов, похожий на орудие. Транспортер перевозит 96 выстрелов (2 полных боекомплекта T-155). Передача полного боекомплекта осуществляется автоматически и занимает 20 мин. От базового корейского транспортера K10 турецкая машина отличается наличием вспомогательной силовой установки. С ее помощью возможна перегрузка боеприпасов при выключенном основном двигателе.
***
Первые серийные САУ T-155 Fırtına были построены в 2002 году. В соответствии с двухсторонним соглашением, первые 8 машин изготовила компания Samsung Techwin. В дальнейшем самоходки строились только в Турции. Заказ на выпуск техники получил консорциум Turkish Defense Companies, включающий несколько компаний с разными задачами. Одни производят вооружение, другие отвечают за электронику и т.д. Такой подход к производству сохраняется до сих пор.
В прошлом десятилетии Минобороны Турции разместило несколько заказов на производство 350 серийных самоходок. К настоящему времени построено и передано заказчику около 300 единиц. В среднем каждый год заказчик получал по 20-25 машин. До 2017 года новая техника строилась по исходному проекту, после чего освоили сборку обновленных самоходок под названием Fırtına 2.
Проект модернизации Fırtına 2 был разработан с учетом эксплуатации и боевого применения самоходок в ходе последних конфликтов. Он предусматривает некоторое обновление электронных систем и внедрение пары новых изделий. За счет доработки СУО и автоматики заряжания обеспечивается некоторый рост скорострельности, дальности и точности огня. Также повышается безопасность и комфорт экипажа.
На башне улучшенной самоходки появляется дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом M2HB. Боевые действия показали, что пулеметчик при стрельбе подвергается значительным рискам и потому не должен покидать защищенный объем. Также было установлено, что климат в обитаемых отсеках затрудняет работу экипажа. Для поддержания комфортных условий машину укомплектовали кондиционером. Его внешний блок с теплообменниками и вентиляторами находится на лобовом листе башни, слева от орудия.
По известным данным, новые САУ T-155 строятся по улучшенному проекту. Уже построенные машины в дальнейшем должны будут пройти аналогичную модернизацию. Сроки переработки всего парка до состояния Fırtına 2 неизвестны.
Пока САУ T-155 служат только в составе сухопутных войск Турции. В 2011 году появился контракт на поставку 36 машин армии Азербайджана. Однако выполнение этого заказа оказалось невозможным. Германия отказалась поставлять двигатели в связи с продолжающимся конфликтом в Нагорном Карабахе. Позже появлялась информация о возможном старте производства и поставок в 2014 году, однако этого не произошло. Не так давно в азербайджанской прессе в очередной раз появились предположения о скором начале поставок. Удастся ли на этот раз решить вопрос двигателей – неизвестно.
Другие страны проявили ограниченный интерес к турецкой самоходке. К примеру, Польша рассматривала вопрос использования шасси T-155 или K9 в своем проекте САУ AHS Krab. Что касается оригинальной южнокорейской машины K9 Thunder, то она пользуется определенной популярностью на оружейном рынке и поставляется разным странам. Вероятно, ее турецкая версия уже не сможет повторить этот успех.
Турецкая армия впервые применила САУ T-155 в конце 2007 года в ходе очередной операции против курдских вооруженных формирований. Самоходные гаубицы вели огонь по объектам противника в северных районах Ирака. Артиллеристы нанесли противнику серьезный урон. Потери или существенные повреждения собственной техники отсутствовали.
Гаубица ведет огонь. Фото Military-today.com
Начиная с 2012 года, турецкая артиллерия, в том числе САУ T-155, регулярно применяется на границе с Сирией и в северных районах последней. В апреле 2016 года неграмотная организация боевой работы и размещение на позициях привели к печальным результатам. Ошибки турецкой армии позволили одной из местных вооруженных группировок обстрелять самоходки «Шторм» из противотанковых ракетных комплексов. Три машины были уничтожены. В дальнейшем неоднократно сообщалось о новых попытках обстрела и уничтожения самоходок, но потери техники отсутствовали. Транспортеры боеприпасов для T-155, насколько известно, потерь не несли.
***
В основе турецкого проекта T-155 Fırtına лежала достаточно удачная самоходная артиллерийская установка K9 Thunder южнокорейской разработки. При этом ряд ключевых компонентов боевой машины перешли в новый проект без каких-либо заметных изменений, что позволило сохранить желаемые характеристики и возможности. Кроме того, в турецком проекте предусматривались некоторые оригинальные решения и нововведения. Все это позволило сохранить часть характеристик на уровне базового образца, но адаптировать конструкцию под возможности турецкой промышленности и требования армии.
К настоящему времени Турция для своих нужд построила около 300 САУ «Шторм», и еще порядка полусотни таких машин появится в ближайшие годы. После этого, по всей видимости, серийное производство будет остановлено. Вероятно, турецкая армия не нуждается в дальнейшем выпуске T-155, а зарубежные страны не проявляют интерес к этому образцу. Имеется лишь один экспортный контракт, выполнение которого невозможно из-за особой позиции субподрядчика. Появление новых заказов маловероятно. Едва ли не главной причиной этого является прямая связь САУ K9 и T-155. Потенциальные заказчики предпочитают турецкой копии южнокорейский оригинал.
Несмотря на известные проблемы на международном рынке и фактическое отсутствие экспортных поставок, самоходная гаубица T-155 Fırtına может считаться достаточно удачным образцом своего класса. Ее можно рассматривать как достойный современный образец с высокими характеристиками и широкими возможностями, соответствующий актуальным требованиям. Тем не менее, как показывает опыт последних вооруженных конфликтов, эффективность и живучесть техники зависит не только от характеристик, но и от грамотного ее применения.
По материалам сайтов:
https://aselsan.com.tr/
http://hurriyetdailynews.com/
http://armiya.az/
http://globalsecurity.org/
https://armyrecognition.com/
http://military-today.com/
https://bmpd.livejournal.com/
История проекта T-155 Fırtına («Шторм») началась на рубеже девяностых и двухтысячных годов. В самом конце прошлого века турецкое командование пришло к мнению о необходимости создания или закупки нового образца 155-мм самоходной гаубицы. Такая боевая машина в будущем должна была заменить безнадежно устаревшие образцы иностранной разработки, созданные еще в середине века. Вскоре стало ясно, что промышленность Турции не справится с задачей самостоятельной разработки требуемого образца.
Удачным выходом из такой ситуации посчитали приобретение лицензии на производство какой-либо зарубежной САУ. По результатам изучения имеющихся предложений, турецкие военные выбрали самоходку K9 Thunder от южнокорейской компании Samsung Techwin. При этом речь шла о строительстве доработанной боевой машины. Турция внесла в конструкцию исходного образца некоторые изменения, а также заменила часть бортового оборудования. Все эти доработки подразумевали применение компонентов собственного турецкого производства.
В 2001 году Турция и Южная Корея подписали соглашение о запуске производства доработанных самоходок в интересах турецкой армии. В том же году были построены и испытаны два первых прототипа. Переработанная САУ K9 получила турецкое обозначение T-155 Fırtına. В 2002 году эту самоходку приняли на вооружение турецкой армии и поставили в серию. В соответствии с двухсторонним договором, первые серийные машины построило корейская промышленность, все остальные – турецкая сторона. Лицензия на производство техники обошлась Турции в 1 млрд долларов США.
Вместе с артиллерийской самоходкой в серию поставили транспортер боеприпасов Poyraz ARV. Эта машина представляет собой доработанный вариант корейского изделия K10 ARV и так же отличается от него некоторыми особенностями конструкции.
***
САУ T-155 Fırtına, как и базовый образец K9 Thunder, строится по традиционной для такой техники схеме. В основе машины лежит бронированное гусеничное шасси, на котором смонтирована полноповоротная башня с вооружением. Корпус и башня свариваются из броневых листов, обеспечивающих защиту от стрелкового оружия. Заявлена всеракурсная защита от винтовок и автоматов; лобовая проекция выдерживает пули 14,5-мм систем. Также корпус способен выдержать подрыв легкого взрывного устройства под гусеницей или днищем.
Корпус имеет традиционную для современных САУ компоновку. Его передняя часть отдана под моторно-трансмиссионное отделение, слева от которого помещен отсек для водителя. Все прочие объемы корпуса занимает подбашенная часть боевого отделения. Корпус имеет лобовое бронирование из наклонных листов, развитые надгусеничные ниши и вертикальную корму с люком для доступа в боевое отделение. Сварная башня имеет большие габариты, необходимые для монтажа установки с 155-мм орудием и укладок боекомплекта.
Общий вид турецкой T-155. Фото Armyrecognition.com
Под лобовым бронелистом помещается дизельный двигатель MTU-881 Ka 500 немецкого производства мощностью 1000 л.с. С ним связана автоматическая трансмиссия Allison X-1100-5 с четырьмя передачами переднего хода и двумя заднего. Ходовая часть включает по шесть сдвоенных опорных катков на каждом борту. Используется независимая гидропневматическая подвеска. Ведущие колеса расположены в передней части корпуса; над опорными катками помещены три пары поддерживающих роликов.
Главным оружием «Шторма» является 155-мм нарезная гаубица южнокорейского производства. Это орудие оснащено стволом длиной 52 калибра с щелевым дульным тормозом и эжектором. Казенник оснащен полуавтоматическим затвором. Ствол устанавливается на развитых гидропневматических противооткатных устройствах. В отличие от базовой САУ K9, на турецкой T-155 цилиндры противооткатных устройств не прикрыты цилиндрической маской.
С орудием сопрягаются механизированная укладка для 48 выстрелов раздельного заряжания и механический досылатель. Наличие этих устройств положительно сказывается на боевых качествах машины. Максимальная скорострельность достигает 6 выстрелов в минуту и может поддерживаться в течение 3 мин. В режиме «шквал огня» обеспечивается выполнение трех выстрелов за 15 сек. При длительной стрельбе допускается скорострельность не более 2 выстрелов в минуту. Пополнение боекомплекта может выполняться вручную или с использованием транспортера Poyraz.
Вид сзади. Фото Armyrecognition.com
Гаубица может использовать всю номенклатуру 155-мм выстрелов стандарта НАТО. Дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом достигает 30 км. При использовании современных активно-реактивных снарядов этот параметр увеличивается до 40 км.
T-155 Fırtına оснащается системой управления огнем, построенной на основе изделий турецкой компании Aselsan. Используются телескопический и панорамный прицелы, а также средства спутниковой навигации, баллистический вычислитель и т.д. Имеются средства связи, совместимые с другой аппаратурой НАТО. С их помощью экипаж может принимать стороннее целеуказание или передавать необходимые данные другим машинам либо командованию.
Вооружение для самообороны состоит из одного крупнокалиберного пулемета M2HB на одном из люков крыши. В первой версии проекта пулемет управлялся вручную, для чего одному из членов экипажа приходилось высовываться из люка.
Экипаж самоходки включает пять человек. Механик-водитель располагается в передней части корпуса и имеет собственный люк. Оставшиеся рабочие места находятся в боевом отделении. Доступ в него обеспечивается люками в крыше и бортах башни, а также в корме корпуса. Обитаемые отсеки имеют коллективную систему защиты от оружия массового поражения.
Длина САУ T-155 с пушкой вперед достигает 12 м, ширина – 3,5 м, высота – 3,43 м. Боевая масса – 56 т. Удельная мощность чуть менее 18 л.с. на тонну обеспечивает максимальную скорость на шоссе 66 км/ч. Запас хода – 480 км. Самоходка способна преодолевать препятствия и двигаться в одних колоннах с другой бронетехникой.
Транспортер боеприпасов Poyraz ARV построен на том же шасси, но вместо башни на нем используется неподвижная рубка. В лобовом листе рубки находится характерный конвейерный агрегат для передачи боеприпасов, похожий на орудие. Транспортер перевозит 96 выстрелов (2 полных боекомплекта T-155). Передача полного боекомплекта осуществляется автоматически и занимает 20 мин. От базового корейского транспортера K10 турецкая машина отличается наличием вспомогательной силовой установки. С ее помощью возможна перегрузка боеприпасов при выключенном основном двигателе.
***
Первые серийные САУ T-155 Fırtına были построены в 2002 году. В соответствии с двухсторонним соглашением, первые 8 машин изготовила компания Samsung Techwin. В дальнейшем самоходки строились только в Турции. Заказ на выпуск техники получил консорциум Turkish Defense Companies, включающий несколько компаний с разными задачами. Одни производят вооружение, другие отвечают за электронику и т.д. Такой подход к производству сохраняется до сих пор.
В прошлом десятилетии Минобороны Турции разместило несколько заказов на производство 350 серийных самоходок. К настоящему времени построено и передано заказчику около 300 единиц. В среднем каждый год заказчик получал по 20-25 машин. До 2017 года новая техника строилась по исходному проекту, после чего освоили сборку обновленных самоходок под названием Fırtına 2.
Проект модернизации Fırtına 2 был разработан с учетом эксплуатации и боевого применения самоходок в ходе последних конфликтов. Он предусматривает некоторое обновление электронных систем и внедрение пары новых изделий. За счет доработки СУО и автоматики заряжания обеспечивается некоторый рост скорострельности, дальности и точности огня. Также повышается безопасность и комфорт экипажа.
На башне улучшенной самоходки появляется дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом M2HB. Боевые действия показали, что пулеметчик при стрельбе подвергается значительным рискам и потому не должен покидать защищенный объем. Также было установлено, что климат в обитаемых отсеках затрудняет работу экипажа. Для поддержания комфортных условий машину укомплектовали кондиционером. Его внешний блок с теплообменниками и вентиляторами находится на лобовом листе башни, слева от орудия.
По известным данным, новые САУ T-155 строятся по улучшенному проекту. Уже построенные машины в дальнейшем должны будут пройти аналогичную модернизацию. Сроки переработки всего парка до состояния Fırtına 2 неизвестны.
Пока САУ T-155 служат только в составе сухопутных войск Турции. В 2011 году появился контракт на поставку 36 машин армии Азербайджана. Однако выполнение этого заказа оказалось невозможным. Германия отказалась поставлять двигатели в связи с продолжающимся конфликтом в Нагорном Карабахе. Позже появлялась информация о возможном старте производства и поставок в 2014 году, однако этого не произошло. Не так давно в азербайджанской прессе в очередной раз появились предположения о скором начале поставок. Удастся ли на этот раз решить вопрос двигателей – неизвестно.
Другие страны проявили ограниченный интерес к турецкой самоходке. К примеру, Польша рассматривала вопрос использования шасси T-155 или K9 в своем проекте САУ AHS Krab. Что касается оригинальной южнокорейской машины K9 Thunder, то она пользуется определенной популярностью на оружейном рынке и поставляется разным странам. Вероятно, ее турецкая версия уже не сможет повторить этот успех.
Турецкая армия впервые применила САУ T-155 в конце 2007 года в ходе очередной операции против курдских вооруженных формирований. Самоходные гаубицы вели огонь по объектам противника в северных районах Ирака. Артиллеристы нанесли противнику серьезный урон. Потери или существенные повреждения собственной техники отсутствовали.
Гаубица ведет огонь. Фото Military-today.com
Начиная с 2012 года, турецкая артиллерия, в том числе САУ T-155, регулярно применяется на границе с Сирией и в северных районах последней. В апреле 2016 года неграмотная организация боевой работы и размещение на позициях привели к печальным результатам. Ошибки турецкой армии позволили одной из местных вооруженных группировок обстрелять самоходки «Шторм» из противотанковых ракетных комплексов. Три машины были уничтожены. В дальнейшем неоднократно сообщалось о новых попытках обстрела и уничтожения самоходок, но потери техники отсутствовали. Транспортеры боеприпасов для T-155, насколько известно, потерь не несли.
***
В основе турецкого проекта T-155 Fırtına лежала достаточно удачная самоходная артиллерийская установка K9 Thunder южнокорейской разработки. При этом ряд ключевых компонентов боевой машины перешли в новый проект без каких-либо заметных изменений, что позволило сохранить желаемые характеристики и возможности. Кроме того, в турецком проекте предусматривались некоторые оригинальные решения и нововведения. Все это позволило сохранить часть характеристик на уровне базового образца, но адаптировать конструкцию под возможности турецкой промышленности и требования армии.
К настоящему времени Турция для своих нужд построила около 300 САУ «Шторм», и еще порядка полусотни таких машин появится в ближайшие годы. После этого, по всей видимости, серийное производство будет остановлено. Вероятно, турецкая армия не нуждается в дальнейшем выпуске T-155, а зарубежные страны не проявляют интерес к этому образцу. Имеется лишь один экспортный контракт, выполнение которого невозможно из-за особой позиции субподрядчика. Появление новых заказов маловероятно. Едва ли не главной причиной этого является прямая связь САУ K9 и T-155. Потенциальные заказчики предпочитают турецкой копии южнокорейский оригинал.
Несмотря на известные проблемы на международном рынке и фактическое отсутствие экспортных поставок, самоходная гаубица T-155 Fırtına может считаться достаточно удачным образцом своего класса. Ее можно рассматривать как достойный современный образец с высокими характеристиками и широкими возможностями, соответствующий актуальным требованиям. Тем не менее, как показывает опыт последних вооруженных конфликтов, эффективность и живучесть техники зависит не только от характеристик, но и от грамотного ее применения.
По материалам сайтов:
https://aselsan.com.tr/
http://hurriyetdailynews.com/
http://armiya.az/
http://globalsecurity.org/
https://armyrecognition.com/
http://military-today.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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