Пакистан. Что он для России?
Если спросить в лоб: «Пакистан – это где?», уверены, многие побегут к карте. Действительно, страна – не завсегдатай сводок новостей или глубокой аналитики. Где-то там, за горизонтом.
При упоминании государства Пакистан у большинства советских читателей сразу возникает мысль о государстве, которое активно помогало моджахедам во время советско-афганской войны. Государстве, в котором царствовали Соединенные Штаты Америки, и, соответственно, через которое шли поставки оружия и боеприпасов, которое применялось против Советской армии и афганской армии.
Кто-то вспомнит о ядерном оружии. Но в целом подавляющее большинство посчитает Пакистан не очень интересным с точки зрения не только геополитики, но и региональной политики.
Однако не все так просто.
Пакистан — одно из самых многолюдных государств мира. Он входит в десятку самых населенных стран. Население страны сегодня составляет 210 миллионов человек (по независимым оценкам). Официальные данные от правительства Пакистана несколько меньше.
И это вторая по численности населения мусульманская страна. Первая (вот вы удивлены, да?) – Индонезия.
Пакистан имеет выход в Аравийское море, то есть в Индийский океан. Граничит с Индией (на востоке), с Ираном (на западе), с Афганистаном (на северо-западе). Имеет границу через территорию штата Гилгит-Балтистан с Китаем.
Откуда он вообще взялся, Пакистан, и как получился таким?
Для полного понимания необходимо вернуться в 1947 год, когда Великобритания разделила Индию и создала новое государство. Нельзя сказать, что англичане произвели раздел бездумно. Они заложили мину под целый регион.
Будто специально в новое государство вошли самые бедные и неразвитые районы бывшей Британской Индии.
Природных ресурсов почти нет. Особенно важно было отсутствие энергетических ресурсов. Практически отсутствует промышленность. Сельское хозяйство не в силах прокормить собственное население. Среднего класса практически нет. Буржуазия по большей части торговая и никак не связанная этническими узами с большинством населения.
И весь этот букет проблем необходимо было решать. Не самое простое дело, учитывая полный контроль над экономикой иностранного капитала. Англичане совсем не хотели терять контроль над этой важной территорией, поэтому позаботились об экономическом контроле над новым государством.
Однако Пакистану все-таки удалось достигнуть определенных успехов. Из отсталой аграрной страны Пакистан превратился в аграрно-индустриальное государство.
Достигнуть таких успехов удалось, если отбросить политические заявления правительств и пиар-компании, за счет иностранных инвестиций, о которых мы поговорим отдельно. В целом это означает, что важнейшие вопросы, которые не приносят быстрой прибыли, не решены. Народ беден. Слабая медицина. Слабое образование. Да и проблему питьевой воды полностью решить не удается.
Не менее интересна и внутренняя политика Пакистана. Прежде всего интересен феномен военных переворотов.
Просто для справки: в Пакистане за столь короткую историю было 4 военных переворота. Все они инициированы начальниками штаба сухопутных войск.
Мухаммад Айюб Хан в 1958 г., Ага Мухаммад Яхья Хан в 1969 г., Мухаммад Зия ул-Хак в 1977 г. и Первез Мушарраф в 1999 г.
Мы долго думали о причине такой любви к военным. Парадокс, но причиной, по нашему мнению, является неспособность власти решать проблемы государства. Вместо решений чаще всего предлагались очередные меры по ужесточению. Примерно так же, как у нас знаменитое "затянуть пояса".
И военные перевороты были не спонтанными, а, опять же, по нашему мнению, подготовленными властью. Когда затягивать пояса уже некуда, народ примет смену власти с восторгом. А проблемы, которые так и останутся, спишет на переходный период. Какие заводы, какие поликлиники, какие школы? У нас же сейчас война с прежней властью. Подождем, пока новые разберутся с делами, и тогда...
Тут интересно посмотреть на жизнь Пакистана во времена правления военных и гражданских. Вообще, военные правили в стране примерно треть времени существования Пакистана. И в эти периоды было больше порядка. Наблюдался некоторый экономический рост. Но все элементы демократии чужды армии.
А вот в периоды правления гражданской администрации в стране процветала коррупция, наблюдался всплеск преступности, безнаказанность чиновников. Особенно наглядна ситуация в это время во внешней политике. В русском варианте внешняя политика выражалась одной пословицей: кто в лес, кто по дрова.
Почему мы столько внимания уделили смене власти в Пакистане? Потому, что без понимания причин военных переворотов сложно понять превращение бывшей территории Индии, ставшей Пакистаном, в исламское государство.
Очень часто причиной возникновения исламского государства называют "великое переселение народов" Британской Индии после появления Пакистана. Действительно, 13 миллионов человек, переходящие границу в обе стороны, выглядят внушительно.
Более того, из тех, кто переехал в Пакистан из Индии, 42% действительно были мусульманами. Тогда как индусов в Индию переселилось 58% от общего числа переселенцев. Вот такой размен.
Переселение в Пакистан, кстати, не только из Индии, воспринималось мусульманами именно как аналог переселения, которое устроил в 622 году Мухаммед из Мекки в Медину. Проще говоря, воспринималось как религиозное событие. Возможно, самое важное в жизни. Только пророк создал город-мусульманское государство, а переселенцы создавали полноценное государство!
Увы, но надежды на улучшение жизни не оправдались. Более того, демократия принесла свои плоды в виде огромного расслоения общества, в виде повышения цен на все товары и услуги, в виде пренебрежения правами человека.
В этих условиях усилились надежды на ислам как на выход из тупика. Лозунги ислама соединились с лозунгами о равенстве, справедливости, всеобщем благосостоянии. Подлинно исламское государство стало восприниматься именно как государство справедливости и счастья. Надо заметить, правительство активно поддерживало эту идею.
Основные изменения в рамках процесса исламизации государства произошли после военного переворота 1977 г. Именно Мухаммад Зия уль-Хак ввел в действия законы, которые требовали сторонники исламского государства. Фактически введена "шариатизация" страны, которая была поддержана гражданами-суннитами.
И тут взорвалась первая «мина». Введение шариата не было поддержано шиитами. Их лидеры считали, что такая "шариатизация" соответствует только взглядам суннитов и противоречит шиитским взглядам. Сунниты же восприняли непризнание шиитов как вызов исламу и пакистанской нации.
Такое противостояние не могло окончится мирно. И кровь пролилась. Кровь шиитов. Первые жертвы были в 1986 году в Панджаб Хак Наваз Джангви. Но резня распространилась по всей стране. Однако исламское государство в Пакистане состоялось.
Очень важный вопрос — вопрос об атомной бомбе, которая есть у Пакистана. Официальная причина появления такого оружия стандартная у государств, которые имеют какие-то проблемы с соседями. Если Индия может иметь ядерное оружие, то почему Пакистан не может его иметь?
Началом разработки собственной бомбы следует считать приказ премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто о создании Комиссии по атомной энергии (январь 1972 года). Именно тогда пакистанцы начали активно искать тех, кто поможет в создании бомбы. Понимание было найдено во Франции чуть позже.
Собственно, саму бомбу разрабатывали в Кахуте, в специально созданной лаборатории. Открыта лаборатория в июле 1976 года. Руководителем стал Абдул Кадыр Хан, который до этого работал в США.
Далее, в 1982 году был построен завод (опять же в Кахуте) по обогащению урана. Но получить оружейный уран на заводе не удалось. Это случилось позже, когда в 1995 году в городе Хушаб на АЭС запустили реактор на "тяжелой воде". Именно этот реактор дает возможность получать оружейный плутоний.
Первое испытание собственного ядерного устройства Пакистан провел в мае 1998 года. С этого момента Пакистан вошел в число стран, обладающих ядерным оружием.
В последней части статьи стоит рассказать об отношениях Пакистана с Россией.
Как и многие другие государства, Пакистан активно поддерживался Советским Союзом. Стремясь получить союзников, мы давали кредиты, помогали безвозмездно. Короче, на момент распада СССР Пакистан был должен нам 130 миллионов долларов.
Долгое время переговоры по возврату долга не приносили результатов. По-видимому, поняв бесперспективность этого, правительство России "подарило" долг "за красивые глаза".
Естественно, после такого шага отношения наладились, и правительство Пакистана выразило желание продолжать сотрудничество. Пакистан помог нам благополучно пережить "помидорную войну" с Турцией, Пакистан вообще готов поставлять нам продукцию сельского хозяйства. За деньги, естественно.
Кроме этого, Исламабад планирует закупки в России достаточно серьезных партий вертолетов и самолетов, различного вооружения и техники. Кроме этого, есть планы на закупку нашей гражданской продукции.
В целом экономические связи укрепляются, особенно в свете санкций. Пакистану это выгодно. В условиях, когда традиционные поставщики отказываются от нашего рынка, в Пакистане многие мечтают занять их место в поставках продуктов на российский рынок.
Однако перед тем, как сказать, что Пакистан интересен России как партнер и союзник, стоит серьезно задуматься.
Сегодня Пакистан – это извечный противник Индии, которая претендует на первенство в регионе и имеет хорошие отношения с Россией и США.
Но у Пакистана тоже с могущественными друзьями все в порядке. Во-первых, сегодня это Китай, который заменил «отвернувшиеся» (а по-нашему, так предавшие союзника) США, во-вторых – Саудовская Аравия, которая исправно помогает деньгами братьям-пакистанцам.
Как дружить с двумя сторонами территориального конфликта? Это головная боль для нашего руководства. И тут мы не подсказчики, но хочется заметить, что мы не умеем дружить. Нам (судя по комментариям читателей) обязательно нужно дружить против кого-то.
Здесь расклад весьма интересен.
На одной чаше весов Индия, за которой пусть и маячат США, на второй – Пакистан с Китаем и Саудовской Аравией за спиной.
Весьма интересная ситуация, особенно в свете того, что Индия и Пакистан снова готовы пустить кровь друг другу.
При упоминании государства Пакистан у большинства советских читателей сразу возникает мысль о государстве, которое активно помогало моджахедам во время советско-афганской войны. Государстве, в котором царствовали Соединенные Штаты Америки, и, соответственно, через которое шли поставки оружия и боеприпасов, которое применялось против Советской армии и афганской армии.
Кто-то вспомнит о ядерном оружии. Но в целом подавляющее большинство посчитает Пакистан не очень интересным с точки зрения не только геополитики, но и региональной политики.
Однако не все так просто.
Пакистан — одно из самых многолюдных государств мира. Он входит в десятку самых населенных стран. Население страны сегодня составляет 210 миллионов человек (по независимым оценкам). Официальные данные от правительства Пакистана несколько меньше.
И это вторая по численности населения мусульманская страна. Первая (вот вы удивлены, да?) – Индонезия.
Пакистан имеет выход в Аравийское море, то есть в Индийский океан. Граничит с Индией (на востоке), с Ираном (на западе), с Афганистаном (на северо-западе). Имеет границу через территорию штата Гилгит-Балтистан с Китаем.
Откуда он вообще взялся, Пакистан, и как получился таким?
Для полного понимания необходимо вернуться в 1947 год, когда Великобритания разделила Индию и создала новое государство. Нельзя сказать, что англичане произвели раздел бездумно. Они заложили мину под целый регион.
Будто специально в новое государство вошли самые бедные и неразвитые районы бывшей Британской Индии.
Природных ресурсов почти нет. Особенно важно было отсутствие энергетических ресурсов. Практически отсутствует промышленность. Сельское хозяйство не в силах прокормить собственное население. Среднего класса практически нет. Буржуазия по большей части торговая и никак не связанная этническими узами с большинством населения.
И весь этот букет проблем необходимо было решать. Не самое простое дело, учитывая полный контроль над экономикой иностранного капитала. Англичане совсем не хотели терять контроль над этой важной территорией, поэтому позаботились об экономическом контроле над новым государством.
Однако Пакистану все-таки удалось достигнуть определенных успехов. Из отсталой аграрной страны Пакистан превратился в аграрно-индустриальное государство.
Достигнуть таких успехов удалось, если отбросить политические заявления правительств и пиар-компании, за счет иностранных инвестиций, о которых мы поговорим отдельно. В целом это означает, что важнейшие вопросы, которые не приносят быстрой прибыли, не решены. Народ беден. Слабая медицина. Слабое образование. Да и проблему питьевой воды полностью решить не удается.
Не менее интересна и внутренняя политика Пакистана. Прежде всего интересен феномен военных переворотов.
Просто для справки: в Пакистане за столь короткую историю было 4 военных переворота. Все они инициированы начальниками штаба сухопутных войск.
Мухаммад Айюб Хан в 1958 г., Ага Мухаммад Яхья Хан в 1969 г., Мухаммад Зия ул-Хак в 1977 г. и Первез Мушарраф в 1999 г.
Мы долго думали о причине такой любви к военным. Парадокс, но причиной, по нашему мнению, является неспособность власти решать проблемы государства. Вместо решений чаще всего предлагались очередные меры по ужесточению. Примерно так же, как у нас знаменитое "затянуть пояса".
И военные перевороты были не спонтанными, а, опять же, по нашему мнению, подготовленными властью. Когда затягивать пояса уже некуда, народ примет смену власти с восторгом. А проблемы, которые так и останутся, спишет на переходный период. Какие заводы, какие поликлиники, какие школы? У нас же сейчас война с прежней властью. Подождем, пока новые разберутся с делами, и тогда...
Тут интересно посмотреть на жизнь Пакистана во времена правления военных и гражданских. Вообще, военные правили в стране примерно треть времени существования Пакистана. И в эти периоды было больше порядка. Наблюдался некоторый экономический рост. Но все элементы демократии чужды армии.
А вот в периоды правления гражданской администрации в стране процветала коррупция, наблюдался всплеск преступности, безнаказанность чиновников. Особенно наглядна ситуация в это время во внешней политике. В русском варианте внешняя политика выражалась одной пословицей: кто в лес, кто по дрова.
Почему мы столько внимания уделили смене власти в Пакистане? Потому, что без понимания причин военных переворотов сложно понять превращение бывшей территории Индии, ставшей Пакистаном, в исламское государство.
Очень часто причиной возникновения исламского государства называют "великое переселение народов" Британской Индии после появления Пакистана. Действительно, 13 миллионов человек, переходящие границу в обе стороны, выглядят внушительно.
Более того, из тех, кто переехал в Пакистан из Индии, 42% действительно были мусульманами. Тогда как индусов в Индию переселилось 58% от общего числа переселенцев. Вот такой размен.
Переселение в Пакистан, кстати, не только из Индии, воспринималось мусульманами именно как аналог переселения, которое устроил в 622 году Мухаммед из Мекки в Медину. Проще говоря, воспринималось как религиозное событие. Возможно, самое важное в жизни. Только пророк создал город-мусульманское государство, а переселенцы создавали полноценное государство!
Увы, но надежды на улучшение жизни не оправдались. Более того, демократия принесла свои плоды в виде огромного расслоения общества, в виде повышения цен на все товары и услуги, в виде пренебрежения правами человека.
В этих условиях усилились надежды на ислам как на выход из тупика. Лозунги ислама соединились с лозунгами о равенстве, справедливости, всеобщем благосостоянии. Подлинно исламское государство стало восприниматься именно как государство справедливости и счастья. Надо заметить, правительство активно поддерживало эту идею.
Основные изменения в рамках процесса исламизации государства произошли после военного переворота 1977 г. Именно Мухаммад Зия уль-Хак ввел в действия законы, которые требовали сторонники исламского государства. Фактически введена "шариатизация" страны, которая была поддержана гражданами-суннитами.
И тут взорвалась первая «мина». Введение шариата не было поддержано шиитами. Их лидеры считали, что такая "шариатизация" соответствует только взглядам суннитов и противоречит шиитским взглядам. Сунниты же восприняли непризнание шиитов как вызов исламу и пакистанской нации.
Такое противостояние не могло окончится мирно. И кровь пролилась. Кровь шиитов. Первые жертвы были в 1986 году в Панджаб Хак Наваз Джангви. Но резня распространилась по всей стране. Однако исламское государство в Пакистане состоялось.
Очень важный вопрос — вопрос об атомной бомбе, которая есть у Пакистана. Официальная причина появления такого оружия стандартная у государств, которые имеют какие-то проблемы с соседями. Если Индия может иметь ядерное оружие, то почему Пакистан не может его иметь?
Началом разработки собственной бомбы следует считать приказ премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто о создании Комиссии по атомной энергии (январь 1972 года). Именно тогда пакистанцы начали активно искать тех, кто поможет в создании бомбы. Понимание было найдено во Франции чуть позже.
Собственно, саму бомбу разрабатывали в Кахуте, в специально созданной лаборатории. Открыта лаборатория в июле 1976 года. Руководителем стал Абдул Кадыр Хан, который до этого работал в США.
Далее, в 1982 году был построен завод (опять же в Кахуте) по обогащению урана. Но получить оружейный уран на заводе не удалось. Это случилось позже, когда в 1995 году в городе Хушаб на АЭС запустили реактор на "тяжелой воде". Именно этот реактор дает возможность получать оружейный плутоний.
Первое испытание собственного ядерного устройства Пакистан провел в мае 1998 года. С этого момента Пакистан вошел в число стран, обладающих ядерным оружием.
В последней части статьи стоит рассказать об отношениях Пакистана с Россией.
Как и многие другие государства, Пакистан активно поддерживался Советским Союзом. Стремясь получить союзников, мы давали кредиты, помогали безвозмездно. Короче, на момент распада СССР Пакистан был должен нам 130 миллионов долларов.
Долгое время переговоры по возврату долга не приносили результатов. По-видимому, поняв бесперспективность этого, правительство России "подарило" долг "за красивые глаза".
Естественно, после такого шага отношения наладились, и правительство Пакистана выразило желание продолжать сотрудничество. Пакистан помог нам благополучно пережить "помидорную войну" с Турцией, Пакистан вообще готов поставлять нам продукцию сельского хозяйства. За деньги, естественно.
Кроме этого, Исламабад планирует закупки в России достаточно серьезных партий вертолетов и самолетов, различного вооружения и техники. Кроме этого, есть планы на закупку нашей гражданской продукции.
В целом экономические связи укрепляются, особенно в свете санкций. Пакистану это выгодно. В условиях, когда традиционные поставщики отказываются от нашего рынка, в Пакистане многие мечтают занять их место в поставках продуктов на российский рынок.
Однако перед тем, как сказать, что Пакистан интересен России как партнер и союзник, стоит серьезно задуматься.
Сегодня Пакистан – это извечный противник Индии, которая претендует на первенство в регионе и имеет хорошие отношения с Россией и США.
Но у Пакистана тоже с могущественными друзьями все в порядке. Во-первых, сегодня это Китай, который заменил «отвернувшиеся» (а по-нашему, так предавшие союзника) США, во-вторых – Саудовская Аравия, которая исправно помогает деньгами братьям-пакистанцам.
Как дружить с двумя сторонами территориального конфликта? Это головная боль для нашего руководства. И тут мы не подсказчики, но хочется заметить, что мы не умеем дружить. Нам (судя по комментариям читателей) обязательно нужно дружить против кого-то.
Здесь расклад весьма интересен.
На одной чаше весов Индия, за которой пусть и маячат США, на второй – Пакистан с Китаем и Саудовской Аравией за спиной.
Весьма интересная ситуация, особенно в свете того, что Индия и Пакистан снова готовы пустить кровь друг другу.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- PublicDomainPictures
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