Бронеавтомобиль Ajban Nimr 447A MRAV

На международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019, которая проходила с 17 по 21 февраля 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ), был продемонстрирован новый бронеавтомобиль из семейства бронированных машин Nimr. Речь идет о бронеавтомобиле Ajban Nimr 447A MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle) с колесной формулой 4х4, который отличается от представленных ранее боевых машин повышенным уровнем защиты. Разработкой бронеавтомобилей семейства Nimr занимается компания из Объединенных Арабских Эмиратов Nimr Automotive. Дебют бронеавтомобилей Nimr на выставке IDEX состоялся еще в 2005 году.По заверениям представителей компании-производителя новый бронеавтомобиль создан для решения широкого круга специальных военных задач, обеспечивая при этом высокий уровень выживаемости экипажа и десанта, мобильности и огневой мощи. Представленный на выставке в Абу-Даби экземпляр бронеавтомобиля Ajban Nimr 447A MRAV был оснащен кольцевой защитной турелью Platt MR550 с установленным в ней 7,62-мм шестиствольным пулеметом Dillon Aero M134D Minigun. Семейство разработанных в США в 1960-е год многоствольных скорострельных пулеметов, построенных по схеме Гатлинга, сегодня широко используется армиями многих стран мира. Пулемет рассчитан на стандартный натовский патрон 7,62х51 мм, его техническая скорострельность составляет 3000-6000 выстрелов в минуту, что обеспечивает очень высокую плотность огня.Если обращаться к истории бронеавтомобилей под маркой Nimr, то они имеют российские корни, а история их появления уходит в начало 2000-х годов. Так заказ на создание многоцелевого транспортного средств для вооруженных сил Иордании был впервые размещен через компанию Bin Jabr Group Ltd (BJG) из ОАЭ, всего на разработку новой боевой машины, включая выпуск опытной партии, было выделено 60 миллионов долларов. Данный заказ получила российская компания «Промышленные компьютерные технологии» (ПКТ) – «дочка» российского автогиганта ОАО «ГАЗ». Первые образцы бронеавтомобиля Tiger HMTV демонстрировались в Абу-Даби на международной выставке IDEX-2001 и произвели хорошее впечатление на заказчика, однако заключения контракта на серийное производство машин не последовало.После того как эмиратская компания BJG отказалась продолжать работы по проекту с российской компанией ПКТ, у каждой из сторон на руках остался пакет технической документации на бронемашину, вдобавок ко всему в Объединенных Арабских Эмиратах остались также три первых опытных образца нового бронеавтомобиля, которые не только демонстрировались на выставке IDEX, но и прошли полноценные испытания в условиях пустыни. Вскоре в Иордании по заказу Генерального Штаба ОАЭ компаниями BJG и иорданской KADDB (King Abdullah II Design and Development Bureau), которая и была конечным заказчиком бронеавтомобилей, было создано совместное предприятие, получившее название Advanced Industries of Arabia (сокращенно AIA, при этом 80 процентов акций компании принадлежало BJG). На заводе компании BJG, с июля 2005 года, было в итоге собрано 500 первых бронеавтомобилей Nimr в четырех разных исполнениях.Сегодня Ajban – это маркетинговая марка всего семейства бывших бронеавтомобилей Nimr, выполненных с использованием колесной формулы 4х4. Торговая марка принадлежит компании Nimr Automotive. Бронеавтомобили Ajban – это дальнейшее развитие боевых машин, созданных в свое время специалистами ОАЭ и российскими конструкторами группы «ГАЗ», в России они самостоятельно развиваются и известны под обозначением «Тигр». Вместе с тем, необходимо отметить, что демонстрируемая на выставке IDEX-2019 бронемашина Ajban Nimr 447A MRAV показывает, что она сумела далеко уйти от оригинального бронеавтомобиля Nimr/Тигр образца начала 2000-х годов, имея с российской разработкой уже мало общего, не считая общей компоновки.Ранее компания Nimr Automotive контролировалась государственным инвестиционным холдингом ОАЭ, но, начиная с 2015 года, является частью эмиратского государственного оборонного объединения EDIC – Emirates Defence Industries Company. Компания выпускает легкие бронированные машины семейства Nimr с колесной формулой 4х4 на своем предприятии в Абу-Даби, начиная с 2005 года. С тех пор компания уже разработала большое количество различных модификаций Nimr и практически в полном объеме переработала бронеавтомобиль с привлечением помощи западных специалистов. В настоящее время компания предлагает на международном рынке два основных варианта: стандартный Ajban 450, а также носитель различного вооружения и оборудования Ajban 440A. Варианты бронеавтомобилей с колесной формулой 6х6 продвигаются на рынке под другим брендом – Hafeet. Известно, что бронеавтомобили Nimr/Ajban проданы минимум в 10 стран мира, а в 2016 году было сделано заявление о выпуске 1000-й боевой машины данного семейства.Представленная в рамках прошедшей выставки бронемашина Ajban Nimr 447A MRAV представляет собой дальнейшее развитие серийно выпускаемой, начиная с 2015 года, версии Ajban 440A/450. Новый бронеавтомобиль обладает теми же размерами, однако отличается более высоким уровнем защиты. Производитель называет ключевой особенностью бронеавтомобиля наличие «масштабируемого» уровня защиты: баллистического (пули и осколки снарядов и мин), минно-взрывного, а также защиты от самодельных взрывных устройств. Бронеавтомобиль также оснащен пуленепробиваемыми стеклами, которые повышают ситуативную осведомленность экипажа и десанта. Производитель не раскрывает точных подробностей о защищенности Ajban Nimr 447A, но сообщает о том, что фактическая дополнительная масса бронирования составляет в зависимости от вариантов исполнения от 2 до 2,8 тонн. При боевой массе бронеавтомобилей Ajban 440A/450 от 9,7 до 11 тонн, это означает, что боевая масса представленной в Абу-Даби новинки составляет от 12,5 до 13 тонн.В силу достаточно значительного увеличения массы, на бронеавтомобиле Ajban Nimr 447A MRAV были установлены новая подвеска и новые оси, а также новая раздаточная коробка. Реализованная на автомобиле независимая система подвески обеспечивает машине высокий уровень мобильности при движении по пересеченной местности, а наличие центральной системы регулирования давления в шинах позволяет водителю самостоятельно менять давление в соответствии с типом местности, по которому движется бронеавтомобиль.Представленный бронеавтомобиль Ajban Nimr 447A может перевозить до двух членов экипажа и пять десантников (всего 7 человек), вход и выход осуществляется через четыре бортовых двери (по две с каждой стороны). Наличие четырех полноценных дверей позволяет экипажу и десанту быстро занять свои места или покинуть бронеавтомобиль в случае необходимости. При этом в конструкцию бронемашины были внедрены элементы, призванные обеспечить противоминную защиту. В частности, все сиденья обладают эффектом снижения последствий от взрыва. Топливный бак бронеавтомобиля был выполнен протектированным. А моторный отсек выполнен полностью бронированным.Мощность штатно устанавливаемого на бронеавтомобиль дизельного двигателя Сummins была немного увеличена (с 221 до 223 кВт), при этом существует возможность установки двигателя мощностью 269 кВт (365 л.с.). На шоссе бронеавтомобиль Ajban Nimr 447A MRAV может развить максимальную скорость 120 км/ч. По заверениям разработчиков, на бронеавтомобиле могут быть установлены различные системы вооружения. К примеру, на бронеавтомобиле Ajban Nimr 440A возможна установка противотанкового ракетного комплекса «Корнет-Э» российского производства. Бронеавтомобиль с таким вооружением попал в 2018 году в курьезную историю, когда перевозивший его в России трейлер попал в автомобильную аварию под Тулой. На выставочном образце, как уже указывалось выше, была установлена турель с 7,62-мм шестиствольным пулеметом Dillon Aero M134D Minigun. Также на данном бронеавтомобиле была размещена система пассивного противодействия Lacroix Galix Automated Obscurance System (AOS), которая обеспечивает автоматический отстрел дымовых гранат в том направлении, с которого противником производится обстрел машины.