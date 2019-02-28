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Названа примерная стоимость эсминца проекта 23560 "Лидер"

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Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает о завершении эскизного проектирования перспективного российского эсминца «Лидер». Речь идёт о боевом корабле проекта 23560. Стало известно, что корабль получит более сотни крылатых ракет «Калибр» и «Циркон», его водоизмещение при этом составит около 20 тыс. тонн. Изначально говорилось о 64-х ячейках универсального корабельного стрельбового комплекса.

Названа примерная стоимость эсминца проекта 23560 "Лидер"



Источник ИА ТАСС в кораблестроительной сфере сообщает о том, что длина «Лидера» составит до 230 м. При этом упомянуто, что на борту «Лидера» могут разместить и «Ониксы».

На данный момент разработчики переходят к созданию технического проекта.

Отмечено, что головной эсминец проекта 23560 «Лидер» будет спущен на воду (по планам) не ранее 2027 года. Каждый корабль из этой серии планируют строить в течение семи лет. Непосредственно опытно-конструкторские работы в рамках реализуемого для Военно-морского флота России проекта намереваются начать в 2021 году.

На вопрос о предполагаемой стоимости боевого корабля источник информагентства ответил:
Предварительно, 100 млрд рублей.


Макет эсминца «Лидер» впервые был представлен три с лишним года назад на выставке «Армия 2015». При этом сообщалось, что в строй головной корабль серии (а она составит не менее 8 кораблей) войдёт уже в 2025 году. Но планы, как видно, приходится корректировать.
Использованы фотографии:
Википедия, http://vitalykuzmin.net/?q=node/377
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