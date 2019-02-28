Пресса ФРГ подозревает «Сколково» и «Роснано» в шпионаже в пользу РФ

Анатолий Чубайс, возглавляющий "Роснано"

«Сколково» и «Роснано» являются «оплотом шпионов в области информационных технологий». К такому выводу пришёл автор статьи, которая была опубликована в немецкой газетеХакерские атаки, создание «фабрики троллей», кража секретов, переманивание специалистов в Россию, – всё это, по его мнению, имеет непосредственное отношение к деятельности указанных российских компаний.Немецкий журналист советует западным странам держаться подальше от «Сколково» и «Роснано», поскольку в своих действиях они несамостоятельны: "государство неусыпно контролирует эти структуры и использует их в своих интересах, как это было в советский период".Какие структуры, подобные "Роснано", существовали в советский период, - не уточняется.Даже несмотря на существующее внутри российского общества скептическое отношение к "Роснано" и "Сколково", представитель немецких СМИ призывает Запад весьма серьёзно отнестись к их деятельности.Авторы проекта «Время-вперёд!» решили разобраться в этом вопросе и выяснить, есть ли веские основания у иностранной прессы считать российские компании «Сколково» и «Роснано» удобными платформами для работы российских спецслужб.