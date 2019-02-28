Отец сбитого индийского лётчика возглавлял комиссию по проекту FGFA

Индийские СМИ опубликовали подробности о попавшем в плен к пакистанским военным лётчике ВВС Индии. Сообщается, что он из Бангалора, где у него остались супруга и сын. В военно-воздушных силах Индии – с 2004 года.Сам пленный в ходе допроса в Пакистане рассказал, что имеет служебный идентификационный номер 27981, исповедует индуизм и является командиром одной из эскадрилий. Себя он назвал Абхинандан.Лётчик из Бангалора – военнослужащий индийских ВВС в третьем поколении. Примечательно, что в ВВС Индии ранее проходили службу не только дед и отец Абхинандана, но и его жена. По данным, опубликованным в Индии, супруга лётчика не так давно вышла в отставку в офицерском звании.Отмечается, что индийские журналисты буквально атаковали квартал, в котором проживает семья взятого пакистанцами в плен лётчика, в надежде на интервью. Однако с отцом Абхинандана поговорить не удалось, так как он проживает на закрытой территории военного городка. Полиция выставила дополнительно несколько кордонов оцепления. При этом индийским репортёрам удалось поговорить с одним из родственников офицера ВВС страны. Он заявил, что надеется на «мудрость политиков» и призвал премьер-министра Нарендру Моди «обеспечить безопасное возвращение Абхинандана на Родину».Что ещё стало известно СМИ Индии о семье пленённого лётчика? В частности, заявлено, что его отец – С.Вартхаман, вышедший в отставку в 2012 году. Интересный факт: этот человек находился в должности главы комиссии по изучению перспектив проекта кооперации с Россией по созданию истребителя 5-го поколения FGFA. Как известно, Индия из этого проекта вышла.На телефонную связь с журналистами, как отмечается, отец попавшего в плен лётчика не выходит.