"Венесуэльские" выборы на Украине?

Американский наместник на Украине Курт Волкер и его управляющий Пётр Порошенко встретились на эсминце «Дональд Кук» в городе Одессе. Барин показал своим холопам, что он расположен к Порошенко, к продлению его президентства на второй срок. Но есть один вопрос: чего стоит поддержка Волкера?Порошенко, будучи в Вашингтоне, добивался встречи с президентом Трампом для благословения с вершины американского олимпа — и не добился. Трамп игнорирует и даже унижает своего украинского вассала явным пренебрежением. Волкеру приходится проводить утешительную встречу с Порошенко на эсминце? К тому же на американском кораблике их точно никто не подслушает и не вывалит потом компромат в предвыборный свет.Особенность предвыборного спектакля на Украине в том, что у него два режиссёра в Вашингтоне, и они не дружат друг с другом. Официально Курт Волкер — спецпредставитель Госдепа, а не президента Трампа, а неофициально — покойного сенатора Джона Маккейна, с которым у Трампа была своя война. Формально Волкер подчиняется госсекретарю Майку Помпео, но в товарищеских отношениях с ним так же не замечен. Источники в СМИ сообщают, что Волкер – ставленник Атлантического совета США, отсюда его непотопляемость и другие странности поведения, ведь он встречается не только с Порошенко, но и с Тимошенко и даже с шефом наци-формирований на Украине Аваковым.На днях Волкер встретился в Киеве с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, но в присутствии посла США Мари Йованович, под присмотром непосредственно Госдепа, и стороны достигли «полного взаимопонимания». Другими словами, Волкер может кинуть любого из своих посетителей, поскольку он всего лишь дипломат, занимающийся Украиной на общественных началах, не гнушающийся копаться даже в её грязном нацистском белье.Тем временем между главными кандидатами на следующее президентство Порошенко и Тимошенко началась настоящая предвыборная война. Тимошенко в Раде объявила, что начинает процедуру импичмента действующего президента Порошенко «за государственную измену, содействие врагу (России. – Авт.) и торговлю на крови со страной-оккупантом». В качестве доказательств приводятся данные журналистского расследования, прямо свидетельствующие «об измене и торговле на крови» высокопоставленных чиновников СНБО, на вершине этой коррупционной пирамиды стоит якобы сам Порошенко. Причём весь этот журналистский компромат уже крутится на телевидении, независимом от Порошенко.Некоторые украинские политологи считают, что таким образом Юлия Тимошенко хочет оживить свою предвыборную кампанию, потому что её рейтинг начал стагнировать, потому что импичмент нереален хотя бы ввиду отсутствия необходимого для этого законодательства. Они не учитывают одно обстоятельство: госпереворот, который начался на Украине в 2014 году, ещё не закончен, он продолжается и мы видим очередную его фазу. О каком законодательстве можно говорить в условиях продолжающегося госпереворота?Кандидат Юлия Тимошенко, скорее, защищается от атак штурмовиков нацистской С-14 и СБУ, которые прессуют её митинги и агитаторов. СБУ начала расследование в отношении предвыборной агитационной «пирамиды» Тимошенко, обвиняя её агитаторов в связях с Москвой и, конечно, в подкупе избирателей. Аваковская полиция, наоборот, расследует коррупционные схемы подкупа избирателей порошенковской предвыборной «сеткой», и дело дошло уже до столкновения этих силовых ведомств. Вот на каком фоне Тимошенко обвиняет Порошенко в госизмене и в связях со страной-агрессором, парируя аналогичное обвинение СБУ в свой адрес.Кажется, на Украине начинает повторяться американский фарс «сговора Трампа и Путина» в виде сговора «Порошенко и Тимошенко с Путиным»! Отметим, что к обвинению Порошенко в госизмене присоединился ведущий кандидат в президенты Владимир Зеленский, просто кандидат Ляшко, и грантованный, то есть представляющий посольство США в Киеве, журналист-депутат Лещенко, друг Мустафы Найема. Возникает простой вопрос: почему Волкер принял Порошенко на американском эсминце в Одессе, а не в родном посольстве в Киеве? Страшные планы на будущее обговаривали?Война компроматов в Киеве, в которой кандидаты в президенты объединяются против Порошенко, говорит о том, что они чувствуют силовую угрозу со стороны штурмовиков и спецслужб «циничного Бандеры». Причём истинные бандеровцы, которые есть с обеих противостоящих сторон, не могут до конца доверять Порошенко именно потому, что он «циничный Бандера», то есть не искренний, в отличие от них. Поэтому он и не стесняется «зарабатывать на крови».Киевские политологи говорят о бесперспективности попытки импичмента Порошенко по обвинению в государственной измене, что, вообще-то, для всех очевидно. Объявление Тимошенко процедуры импичмента Порошенко может преследовать другую цель: консолидацию политических сил против Порошенко, что мы уже и наблюдаем.И если эта консолидация пройдёт более или менее успешно, то вместо импичмента Порошенко сформировавшаяся оппозиционная фронда может, по венесуэльскому сценарию США, по итогам выборов, или какой-нибудь неожиданной крупной провокации Порошенко перед выборами, объявить кого-нибудь из кандидатов «временным президентом» Украины. Например, первого номера президентской гонки Владимира Зеленского. Новые политические технологии США с введением фигуры «временного президента» делают процедуру импичмента в их демократических колониях излишней.