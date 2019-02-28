Госиспытания САО "Лотос" начнутся в 2019 году
Самоходное артиллерийское орудие "Лотос", создаваемое для ВДВ, выйдет на государственные испытания уже в этом году. Об этом в интервью "Известиям" сообщил генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков
По словам Бакова, госиспытания самоходного артиллерийского орудия "Лотос" намечены на 2019 год и ЦНИИточмаш планирует начать их вовремя.
Баков пояснил, что проект "Лотос" является развитием и заменой проекта "Зауралец", в рамках которого планировалось создать самоходное орудие для ВДВ. "Лотос" получил 120-мм орудие, имеющее высокий уровень автоматизации наведения, подачи и заряжания выстрелов, установлен передовой разведывательно-прицельный комплекс. Специально для этого проекта разработан комплекс индивидуальной защиты от высокоточного оружия. Новейшая артсистема может вести огонь с закрытых позиций, как обычная гаубица, и уничтожать цели навесным огнем, как миномет.
САО использует ходовую часть установки 2С25 "Спрут-СД". Скорость – до 70 км/час, запас хода – 500 км. Машина способна самостоятельно плавать со скоростью до 10 км/час.
Планируется, что САО "Лотос" заменит в десантных войсках и морской пехоте всю устаревшую линейку артиллерийских установок, типа "Нона-С", "Нона-СМ", "Свиристелка". Серийное производство "Лотоса" планируется начать в 2020 году.
По словам Бакова, госиспытания самоходного артиллерийского орудия "Лотос" намечены на 2019 год и ЦНИИточмаш планирует начать их вовремя.
Баков пояснил, что проект "Лотос" является развитием и заменой проекта "Зауралец", в рамках которого планировалось создать самоходное орудие для ВДВ. "Лотос" получил 120-мм орудие, имеющее высокий уровень автоматизации наведения, подачи и заряжания выстрелов, установлен передовой разведывательно-прицельный комплекс. Специально для этого проекта разработан комплекс индивидуальной защиты от высокоточного оружия. Новейшая артсистема может вести огонь с закрытых позиций, как обычная гаубица, и уничтожать цели навесным огнем, как миномет.
САО использует ходовую часть установки 2С25 "Спрут-СД". Скорость – до 70 км/час, запас хода – 500 км. Машина способна самостоятельно плавать со скоростью до 10 км/час.
Планируется, что САО "Лотос" заменит в десантных войсках и морской пехоте всю устаревшую линейку артиллерийских установок, типа "Нона-С", "Нона-СМ", "Свиристелка". Серийное производство "Лотоса" планируется начать в 2020 году.
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