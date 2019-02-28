ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Газе в ответ на шары со взрывчаткой

Этой ночью командование ВВС ЦАХАЛ отдало приказ о нанесении ракетных ударов по сектору Газа. Как сообщают израильские СМИ, в силовой операции были задействованы как самолёты, так и ударные вертолёты израильских военно-воздушных сил.В сообщениях СМИ Израиля говорится о том, что поводом для нанесения авиаудара по центральным кварталам Газы стал «запуск в сторону Израиля нескольких шаров (связки) с прикрепленным к ним взрывным устройством.В ответ на шары, которые израильскими военными были сбиты, израильская авиация обрушила на Газу ракетный шквал. Привычно отмечается, что все объекты, которые подверглись удару с воздуха, являются «объектами группировки ХАМАС». В палестинских СМИ сообщается о погибших и раненых.Если сопоставить все предыдущие многочисленные заявления об ударах по «объектам ХАМАС» в Газе, то возникают вопросы: все здания, куда попадают израильские ракеты – априори объекты ХАМАС, или ХАМАС в течение нескольких суток успевает отстроить новые объекты на том месте, куда прилетят ракеты израильской боевой авиации?В Израиле сообщается, что при перехвате шаров со взрывчаткой не удалось избежать взрыва. В итоге никто не пострадал, но были выбиты окна в одном из домов, расположенных в округе Эшколь.Взаимные обвинения Израиля и Палестины продолжаются на фоне заявлений американского президента Трампа о том, что он утвердил «сделку века», которая «принесёт мир на Ближний Восток».