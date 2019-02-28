Норвежский фрегат F 313 Helge Ingstad подняли с помощью плавкранов
Норвежский фрегат F 313 Helge Ingstad, затонувший 8 ноября 2018 года у западного побережья Норвегии в районе Эднесета близ Бергена в результате столкновения с танкером Sola TS, поднят в ходе спасательной операции, сообщает блог bmpd со ссылкой на andrej_kraft По "Хельге Ингстаду" .
Как сообщается, операция по подъему фрегата производилась с помощью плавкранов Gulliver (грузоподъемностью 4000 тонн) и Rambiz (3700 тонн). 24 февраля этого года плавкраны начали заводить на стрелы всю запланированную паутину такелажа. 26 февраля в 06:20 по местному времени (08:20 мск) фрегат приподняли над дном при помощи протянутых под килем цепных строп, затем произвели обрезку страховочных концов. 27 февраля утром корабль привели на ровный киль, закрепили стропы на стрелах кранов и начали слив воды из корпуса.
Из-за ухудшения погоды в районе спасательной операции было принято решение дальнейшие работы прекратить и отбуксировать фрегат прямо на весу в подъемных системах плавкранов вглубь залива Йельте-фьорд до порта Hanøytangen в 30 км юго-восточнее места затопления. На новом месте корабль поднимут до уровня конструктивной ватерлинии, подведут под него погружную баржу Boabarge 33 и начнут процесс ее всплытия, аналогично стандартной процедуре в плавдоке. При положительном исходе баржу с фрегатом отбуксируют в Хоконсверн. Окончание операции планируется на 5 марта.
Напомним, что фрегат F 313 Helge Ingstad, возвращавшийся с учений НАТО Trident Juncture, был протаранен 8 ноября в 4:03 утра у западного побережья Норвегии в районе Хордаланн близ Бергена шедшим под флагом Мальты коммерческим супертанкером Sola TS. Получивший тяжелые повреждения правого борта фрегат был "приткнут" буксирами к берегу в районе Эднесета.
Затопленный фрегат ВМС Норвегии F 313 Helge Ingstad
Как сообщается, операция по подъему фрегата производилась с помощью плавкранов Gulliver (грузоподъемностью 4000 тонн) и Rambiz (3700 тонн). 24 февраля этого года плавкраны начали заводить на стрелы всю запланированную паутину такелажа. 26 февраля в 06:20 по местному времени (08:20 мск) фрегат приподняли над дном при помощи протянутых под килем цепных строп, затем произвели обрезку страховочных концов. 27 февраля утром корабль привели на ровный киль, закрепили стропы на стрелах кранов и начали слив воды из корпуса.
Поднятый плавкранами фрегат ВМС Норвегии F 313 Helge Ingstad
Из-за ухудшения погоды в районе спасательной операции было принято решение дальнейшие работы прекратить и отбуксировать фрегат прямо на весу в подъемных системах плавкранов вглубь залива Йельте-фьорд до порта Hanøytangen в 30 км юго-восточнее места затопления. На новом месте корабль поднимут до уровня конструктивной ватерлинии, подведут под него погружную баржу Boabarge 33 и начнут процесс ее всплытия, аналогично стандартной процедуре в плавдоке. При положительном исходе баржу с фрегатом отбуксируют в Хоконсверн. Окончание операции планируется на 5 марта.
Напомним, что фрегат F 313 Helge Ingstad, возвращавшийся с учений НАТО Trident Juncture, был протаранен 8 ноября в 4:03 утра у западного побережья Норвегии в районе Хордаланн близ Бергена шедшим под флагом Мальты коммерческим супертанкером Sola TS. Получивший тяжелые повреждения правого борта фрегат был "приткнут" буксирами к берегу в районе Эднесета.
- Использованы фотографии:
- Geir Martin Strande / www.aftenposten.no
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