Кто будет летать в украинском небе

Пока в Украине набирает обороты очередной скандал с участием семейных кланов высокопоставленных чиновников из окружения Порошенко и должностных лиц концерна «Укроборонпром», схематично обрисую еще одну схему по распиливанию бюджетных денег и уничтожению украинского ОПК.На прошлой неделе стало известно, что среди компаний американского ВПК объявлен тендер на поставку украинским ВВС навигационного оборудования для посадки воздушных судов в автоматическом режиме. Завершается эта процедура уже 5 апреля.Установить новую РТС, состоящую из дальномерных радиомаяков и сверхчастотных всенаправленных азимутальных радиомаяков, планируют на военном аэродроме в Староконстантиновке.Спору нет. Установка данной системы обезопасит полеты военных бортов со «Староконта». Взлетать и садиться можно будет в любое время суток и практически при любых погодных условиях. Однако воспользоваться этой системой «слепой» посадки смогут не все!Для украинских пилотов функция автоматической посадки будет по-прежнему недоступна. «МиГи» и «Сушки» не могут садиться в «автомате» без модернизации бортового оборудования самолетов, на которую в обозримом будущем денег просто не будет.Причина проста. Закупка и установка этой РТС будет финансироваться из украинского бюджета, что прописано в условиях тендера. Помимо этого, Украина оплатит обучение обслуживающего персонала и все послепродажное обслуживание. А это миллионы долларов и причем без учета откатов и попила, которыми так виртуозно владеют «успешные» из «украдипрома». Зная аппетиты наших чиновников от оборонки, предвидеть окончательную сумму контракта практически невозможно.Вот и получается, что за собственные деньги Украина получит дорогостоящую и бесполезную для своих летчиков систему. Если бы не одно «но».Эта система посадки значительно облегчит полеты воздушных судов, для которых и создавалась, а если точнее, то для самолетов и беспилотников стран НАТО.К слову сказать, расположение аэродрома в Староконстантиновке идеально подходит для базирования стратегических разведывательных и разведывательно-ударных беспилотников типа RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, который они уже облетали в ходе учений «Чистое небо 2018».Именно географическое расположение аэродрома стало одним из решающих факторов установки здесь американской системы посадки, что и предопределило его дальнейшую судьбу. После обкатки установленного оборудования аэродром планируется отдать под базирование иностранных воздушных судов, а если точнее, беспилотников.Но и это еще полдела. В дальнейшем системами «слепой» посадки предполагается оборудовать и другие отечественные аэродромы, что повлечет за собой безальтернативный переход украинских ВВС на летательные аппараты производства стран НАТО. Соответственно, часть предприятий авиационного кластера будут переориентированы на ремонт и модернизацию закупаемого у коллег по НАТО летающего металлолома, а оставшиеся будут распилены и распроданы.Вот такой переход на стандарты НАТО вырисовывается. Выступая на первых порах в качестве донора мозгов и технологий, украинская оборонка в дальнейшем будет поглощена и уничтожена как отработанный материал. В сложившейся ситуации, как вы понимаете, не может быть речи ни о восстановлении, ни тем более о развитии украинского авиастроения. Закупка американской системы автоматизированной посадки, как и турецких беспилотников, – очередной шаг украинского ОПК к забвению.