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Посол Украины: НАСА заинтересовано в участии Киева в «лунной» программе

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Американское космическое агентство (НАСА) заинтересовано в привлечении предприятий украинского ОПК к реализации проектов в сфере исследования Луны, приводит РИА Новости сообщение посольства Украины в США.




Об этот шла речь на встрече посла Валерия Чалого с главой НАСА Джимом Брайденстайном.

Глава НАСА выразил благодарность за поддержку Киевом американских космических инициатив. Он подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны,
говорится в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что стороны обсудили также широкий круг вопросов сотрудничества в исследовании космического пространства и активизацию диалога в этой области, в том числе в рамках украино-американской рабочей группы, созданной в 2016 году.

Согласно информации, в ходе встречи была достигнута договоренность о подготовке межправительственного соглашения о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях.

Стороны также отметили положительные примеры сотрудничества, одним из которых является проект «Антарес».

Напомним, в рамках этого проекта американцами была разработана одноименная ракета-носитель, используемая для коммерческих запусков. Ее первая ступень разрабатывалась при участии украинского КБ «Южное», ранее занимавшегося созданием ракет «Зенит».
Использованы фотографии:
https://twitter.com/nasa
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