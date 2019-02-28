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Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились, соглашение не подписано

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Встреча лидеров США и Северной Кореи закончилась безрезультатно, стороны так и не смогли прийти к соглашению, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились, соглашение не подписано



Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не смогли прийти к соглашению на саммите во вьетнамском Ханое, заявила пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс.

Соглашение не было достигнуто, но стороны собираются встретиться снова в будущем
- говорится в сообщении пресс-службы американского президента.

СМИ сообщают, что кортежи лидеров США и КНДР уже покинули отель "Метрополь", где проходили переговоры. Итоговая пресс-конференция Дональда Трампа, запланированная на время после подписания соглашения, перенесена на более раннее время.

По итогам саммита Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном были "продуктивными". По его словам, Пхеньян хочет снятия всех санкций со страны, но Вашингтон на это пойти не может, санкции остаются в силе.

Ранее сообщалось, что на встрече будет обсуждаться вопрос полной денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян был готов пойти навстречу Вашингтону в ответ на гарантии безопасности и частичную отмену санкций в отношении страны. США, в свою очередь, требуют сначала уничтожить все ядерное оружие в КНДР, и только затем рассмотреть вопрос снятия санкций.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля.
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