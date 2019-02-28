Спецпредставитель Госдепа США по Украине встретился с Зеленским

Встречались со спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером. Курт – блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Мари Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались,

Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не сумел избежать ответственности. Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!

Сегодня я понял, что означает «Армия. Язык. Вера». Это значит разворовать армию и разделить украинцев языком. Поэтому веры им (нынешним властям) нет,