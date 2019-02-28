Спецпредставитель Госдепа США по Украине встретился с Зеленским
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и американский посол в Киеве Мари Йованович провели встречу с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Согласно сообщению, стороны «достигли полного взаимопонимания по всем вопросам». Отмечается, что ни с кем из других кандидатов в президенты Волкер встречаться не стал.
После этой встречи Зеленский на той же странице пообещал посадить в тюрьму одного из кандидатов на пост главы государства.
По его словам, нынешнее правительство хочет «забрать с собой» украденное у украинского народа и армии.
Ранее он прокомментировал сообщения о крупных хищениях в «Укроборонпроме», используя другой слоган нынешнего президента: «Армия. Язык. Вера».
Встречались со спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером. Курт – блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Мари Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались,написал кандидат в Фейсбуке на странице «Команды Зеленского».
Согласно сообщению, стороны «достигли полного взаимопонимания по всем вопросам». Отмечается, что ни с кем из других кандидатов в президенты Волкер встречаться не стал.
После этой встречи Зеленский на той же странице пообещал посадить в тюрьму одного из кандидатов на пост главы государства.
По его словам, нынешнее правительство хочет «забрать с собой» украденное у украинского народа и армии.
Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не сумел избежать ответственности. Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!заявил Зеленский (в последнем предложении он перефразировал предвыборный слоган Порошенко: «Кандидатов много – президент один»).
Ранее он прокомментировал сообщения о крупных хищениях в «Укроборонпроме», используя другой слоган нынешнего президента: «Армия. Язык. Вера».
Сегодня я понял, что означает «Армия. Язык. Вера». Это значит разворовать армию и разделить украинцев языком. Поэтому веры им (нынешним властям) нет,сказал Зеленский.
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