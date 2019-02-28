Иран готов увеличить поставки газа в Армению

27 февраля делегация из Армении, возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, прибыла с двухдневным визитом в Иран. Президент Ирана Хасан Рухани провел встречу с Пашиняном, по итогам которой прошла совместная пресс-конференция.Рухани заявил о дружественных отношениях между Ираном и Арменией, которые поддерживаются с момента обретения Арменией независимости, и выразил надежду на развитие отношения между двумя странами.Президент Ирана выразил готовность увеличить объемы поставок газа в Армению, что позволит расширить проект обмена газа на электричество, действующую между странами. Также было заявлено о готовности Ирана к трехстороннему сотрудничеству для экспорта газа в Грузию и четырехстороннему, которое предполагает взаимодействие в этой сфере с Россией. Меморандум о таком взаимодействии четырех стран был подписан еще в 2015 году.Также во время встречи обсуждались вопросы строительства Мегринской ГЭС на реке Аракс, дорожного коридора Север-Юг и связь Персидского залива с Черным морем через Армению.По сообщению пресс-службы Армении, министры иностранных дел обеих стран подписали меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании между Министерством экономического развития и инвестиций Армении и Высшим советом свободной торговли, промышленности и специальных экономических зон и Институтом стандартов и промышленных исследований Ирана соответственно.