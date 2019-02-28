Конгресс США потребовал от разведки предоставить сведения о "финансах Путина"
В Конгрессе США потребовали от американской разведки предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента Владимира Путина. Соответствующий законопроект разработали член Палаты представителей республиканка Элиза Стефаник и ее коллега из демократов Вальдес Демингс, сообщается на сайте Стефаник.
Конгрессмены подготовили законопроект под названием "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина", согласно которого разведка США должна собрать данные и предоставить доклад о "состоянии финансов президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях".
Разработчики убеждены, что изучение "засекреченных финансов" Владимира Путина и его союзников станет ответом на якобы предпринимавшиеся попытки России подорвать американскую демократию.
Как заявила вторая автор законопроекта Демингс, лучшим способом провести наступление на Путина и его сторонников - это начать охоту за незаконными и засекреченными финансовыми потоками, которые подпитывают их операции.
Ранее сообщалось, что в январе этого года в американский Сенат был внесен законопроект под названием "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля". Данный законопроект также содержит требование представить информацию о личном состоянии и активах Владимира Путина.
Конгрессмены подготовили законопроект под названием "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина", согласно которого разведка США должна собрать данные и предоставить доклад о "состоянии финансов президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях".
Разработчики убеждены, что изучение "засекреченных финансов" Владимира Путина и его союзников станет ответом на якобы предпринимавшиеся попытки России подорвать американскую демократию.
Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, усиливая политический контроль с помощью неэтичных действий- объяснила свой законопроект Стефаник.
Как заявила вторая автор законопроекта Демингс, лучшим способом провести наступление на Путина и его сторонников - это начать охоту за незаконными и засекреченными финансовыми потоками, которые подпитывают их операции.
Настало время для ответного удара и защиты нашей демократии— говорится в заявлении Демингс.
Ранее сообщалось, что в январе этого года в американский Сенат был внесен законопроект под названием "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля". Данный законопроект также содержит требование представить информацию о личном состоянии и активах Владимира Путина.
- Использованы фотографии:
- Kremlin.ru
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