Генпрокурор Украины назвал контрабанду приемлемой в военное время

Украинский генпрокурор Юрий Луценко фактически одобрил контрабанду комплектующих для «Укроборонпрома», назвав её приемлемой в условиях "военного времени, когда существует дефицит узлов и запчастей для военной техники". Об этом он написал на своей страничке в Facebook.Вместе с тем он считает неприемлемой и аморальной наживу на таком виде деятельности. Луценко утверждает, что для него, как высшего должностного лица Украины, не имеет никакого значения, «кто и под чьими флагами это делает».По всей видимости, у украинского генпрокурора искаженное понимание слова «контрабанда», если он не связывает его с незаконной наживой на незаконной продаже. Это лишний раз говорит об уровне компетентности представителей киевского режима.Луценко также сообщил, что генеральная прокуратура практически завершила проверку деятельности контрагентов, которые имеют непосредственное отношение к поставке на оборонные предприятия Украины деталей российского производства. По результатам этой проверки будут объявлены подозреваемые, а дела направлены в суд.Напомним, что 25 февраля в украинской программе «Наші гроші» журналисты сообщили о том, что первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и его сын причастны к коррупционным схемам в оборонном комплексе. В журналистском расследовании говорится о том, что они поставляли контрабандныедля оборонных предприятий «Укроборонпрома».Сам Гладковский отрицает свою причастность к этим махинациям. Он называет себя жертвой провокаций и связывает выход расследования с предвыборной кампанией на Украине.