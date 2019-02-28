Под Оренбургом сошлись в бою мотострелки 2-й гвардейской общевойсковой армии

В Оренбургской области началась активная фаза учений мотострелковых подразделений 2-й гвардейской общевойсковой армии. На Тоцком полигоне проходит однодневное тактическое учение с привлечением артиллерии и армейской авиации. Об этом "Военному Обозрению" сообщили в пресс-службе ЦВО.Согласно распространенному пресс-релизу, на Тоцком полигоне В Оренбургской области началось тактическое учение, в котором принимают участие более 2,5 тысяч мотострелков 2-й гвардейской общевойсковой армии, а также артиллерия и армейская авиация ЦВО. Маневры носят двусторонний характер: одновременно отрабатываются действия и в обороне и в наступлении - одни наступают, другие обороняются.В ходе учений широко применяются разведывательно-огневые маневры, когда подразделения получают информацию о противнике в режиме онлайн от воздушной и наземной разведки. Для получения разведданных используются комплексы разведки "Стрелец" и разведывательные дроны "Орлан-10". Воздушную поддержку мотострелковым и танковым подразделениям оказывают вертолеты Ми-8 и Ми-24, а также фронтовые бомбардировщики Су-24.В ходе учений проводятся боевые стрельбы более 40 танков Т-72Б3, РСЗО "Град" и 152-мм САУ "Мста-С". Всего к учениям привлечено свыше 350 единиц военной техники.Маневры проходят под руководством командующего 2-й общевойсковой армией генерал-майора Андрея Колотовкина.Ранее сообщалось, что развертывание подразделений на Тоцком полигоне прошло 27 февраля после марша, совершенного из мест дислокации.