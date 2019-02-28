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НАТО проведёт учение в Чёрном море

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С 1-го по 8 марта в Черном море будет проведено учение НАТО Poseidon-19, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб ВМС Румынии.




Согласно сообщению, в международных маневрах примут участие более 1100 военнослужащих. Они пройдут в территориальных водах Румынии и в международных водах в западной части Черного моря. Ответственность за организацию мероприятия возложена на румынские ВМС.

В учении должны быть задействованы 10 румынских кораблей и вспомогательных судов, а также по одному кораблю из Германии, Болгарии, Турции и Испании.

Воздушную часть учения обеспечат истребители МиГ-21, F-16 и вертолеты Puma Naval из состава румынских ВВС.

Основными целями маневров названы «укрепление взаимодействия между экипажами в международном аспекте», а также проверка боеспособности румынских кораблей, предоставленных в распоряжение Североатлантического альянса.

Между тем Шестой флот ВМС США сообщил об оставлении эсминцем «Дональд Кук» (DDG75) порта Одессы.

В пресс-службе флота отметили, что визит «Дональда Кука» в украинский порт был запланирован «в рамках постоянного присутствия» американских кораблей в Черном море и поддержки региональных партнеров и союзников по альянсу.

Напомним, эсминец «Дональд Кук» находится в Черном море с 19 февраля. Корабль несет до 56 крылатых ракет «Томагавк». Оснащен системой ПРО «Иджис».
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