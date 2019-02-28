В рабочий полдень: Реакция мировых СМИ на итоги саммита КНДР-США
В рубрике «В рабочий полдень» представляем реакцию зарубежных СМИ на тот 2-дневный саммит, который состоялся в Ханое. Речь идёт о саммите КНДР-США, в ходе которого проводили переговоры лидеры двух стран – Ким Чен Ын и Дональд Трамп.
Европейская пресса не скрывает своего разочарования. Общий посыл на русский язык можно было бы перевести: «Замах на рубль, удар на копейку». В редакторской колонке крупного немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) вышел материал Мартина Беннингхофа, назвавшего главным событием саммита отсутствие каких-либо существенных договорённостей.
Из материала:
При этом Беннингхоф, называя Ким Чен Ына «диктатором», пишет: тот у себя дома привык, что встречи с прессой – это «постоянные восхваления».
Из статьи:
В китайской прессе выдали разные оценки состоявшемуся саммиту. Одни издания отмечают, что сам факт встреч между Кимом и Трампом идёт на пользу миру и отодвигает войну. Другие, ссылаясь на военных экспертов, пишут, что контракты Вашингтона и Пхеньяна могут оказаться опасными главным образом для Китая. По мнению отдельных китайских экспертов, США хотели бы превратить КНДР в «ручную» страну, территорию которой вполне можно было бы использовать в качестве дестабилизирующего фактора в отношении КНР.
Японское информационное агентство Kyodo отмечает, что договориться по вопросу денуклеаризации Трампу и Киму не удалось. Приводятся высказывания глав Северной Кореи и США.
Трамп:
Ким:
Мировые СМИ также отметили: Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за то, что тот отказался от проведения ядерных испытаний.
Европейская пресса не скрывает своего разочарования. Общий посыл на русский язык можно было бы перевести: «Замах на рубль, удар на копейку». В редакторской колонке крупного немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) вышел материал Мартина Беннингхофа, назвавшего главным событием саммита отсутствие каких-либо существенных договорённостей.
Из материала:
А, вероятно, единственным успехом этого саммита можно назвать то, что лидер КНДР впервые отвечал на вопросы иностранных репортёров.
При этом Беннингхоф, называя Ким Чен Ына «диктатором», пишет: тот у себя дома привык, что встречи с прессой – это «постоянные восхваления».
Из статьи:
А к неудобным вопросам в Ханое от журналистов он явно не был готов.
В китайской прессе выдали разные оценки состоявшемуся саммиту. Одни издания отмечают, что сам факт встреч между Кимом и Трампом идёт на пользу миру и отодвигает войну. Другие, ссылаясь на военных экспертов, пишут, что контракты Вашингтона и Пхеньяна могут оказаться опасными главным образом для Китая. По мнению отдельных китайских экспертов, США хотели бы превратить КНДР в «ручную» страну, территорию которой вполне можно было бы использовать в качестве дестабилизирующего фактора в отношении КНР.
Японское информационное агентство Kyodo отмечает, что договориться по вопросу денуклеаризации Трампу и Киму не удалось. Приводятся высказывания глав Северной Кореи и США.
Трамп:
Они (власти КНДР) хотели, чтобы мы сняли санкции в полном объёме, но мы сказали, что пока не можем этого сделать. Они не хотят провести денуклеаризацию в тех районах, на которые мы им указали. Они готовы предоставить нам районы для мониторинга, но, к сожалению, не те, которые хотели бы проверить мы.
Ким:
Нам удалось договориться по ряду вопросов. Например, мы договорились открыть отделение американской связи в Пхеньяне.
Мировые СМИ также отметили: Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за то, что тот отказался от проведения ядерных испытаний.
- Использованы фотографии:
- KCNA
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