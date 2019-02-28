В рабочий полдень: Реакция мировых СМИ на итоги саммита КНДР-США

А, вероятно, единственным успехом этого саммита можно назвать то, что лидер КНДР впервые отвечал на вопросы иностранных репортёров.

А к неудобным вопросам в Ханое от журналистов он явно не был готов.

Они (власти КНДР) хотели, чтобы мы сняли санкции в полном объёме, но мы сказали, что пока не можем этого сделать. Они не хотят провести денуклеаризацию в тех районах, на которые мы им указали. Они готовы предоставить нам районы для мониторинга, но, к сожалению, не те, которые хотели бы проверить мы.

Нам удалось договориться по ряду вопросов. Например, мы договорились открыть отделение американской связи в Пхеньяне.