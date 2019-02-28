Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" начал переход в Средиземное море

Постоянная группировка Военно-морского флота России в Средиземном море в скором времени пополнится фрегатом Черноморского флота "Адмирал Эссен". Корабль покинул военно-морскую базу в Севастополе и взял курс на черноморские проливы, сообщает пресс-служба ЧФ.Согласно распространенного пресс-релиза, фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" войдет в состав постоянной группировки ВМФ РФ в дальней оперативной зоне. В Средиземном море фрегат сменит однотипный "Адмирал Макаров", экипаж которого выполняет задачи у побережья Сирии с ноября 2018 года.Отмечается, что в процессе подготовки к походу экипаж фрегата принял участие в корабельных учениях боевой подготовки надводных кораблей ВМФ.Фрегат "Адмирал Эссен" - второй корабль морской зоны проекта 11356 и первый серийный в предполагаемой серии из шести кораблей (построено три). Назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая фон Эссена. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года.Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).