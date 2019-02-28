Опубликовано видео нового робототехнического комплекса РФ
Фонд перспективных исследований (ФПИ) опубликовал видео испытаний перспективной роботизированной платформы «Маркер».
Сообщается, что экспериментальная платформа является совместным проектом ФПИ и НПО «Андроидная техника».
Как отметили в фонде, эволюция современных наземных робототехнических комплексов идет по пути наращивания возможностей выполнения задач в автономном режиме с постепенным снижением задействования оператора в процессе управлении.
Представленная фондом компактная гусеничная машина двумя противотанковыми управляемыми ракетами и пулеметом Калашникова.
«Маркер» может управляться дистанционно либо работать в паре с военнослужащим, получая целеуказания с прицела его оружия.
Робототехнический комплекс представляет собой мобильный демонстратор технологий, созданный по агрегатно-модульному принципу с открытой информационной архитектурой, что обеспечивает возможность проведения полномасштабной отработки базовых элементов робототехники.
Основными направлениями проводимых исследований являются автономное управление, групповое взаимодействие, ориентация и навигация, техническое зрение, управление полезными нагрузками и др.
В видеоролике также продемонстрирована работа беспилотников в организованных группах.
Сообщается, что экспериментальная платформа является совместным проектом ФПИ и НПО «Андроидная техника».
Как отметили в фонде, эволюция современных наземных робототехнических комплексов идет по пути наращивания возможностей выполнения задач в автономном режиме с постепенным снижением задействования оператора в процессе управлении.
Представленная фондом компактная гусеничная машина двумя противотанковыми управляемыми ракетами и пулеметом Калашникова.
«Маркер» может управляться дистанционно либо работать в паре с военнослужащим, получая целеуказания с прицела его оружия.
Робототехнический комплекс представляет собой мобильный демонстратор технологий, созданный по агрегатно-модульному принципу с открытой информационной архитектурой, что обеспечивает возможность проведения полномасштабной отработки базовых элементов робототехники.
Основными направлениями проводимых исследований являются автономное управление, групповое взаимодействие, ориентация и навигация, техническое зрение, управление полезными нагрузками и др.
В видеоролике также продемонстрирована работа беспилотников в организованных группах.
- Использованы фотографии:
- https://fpi.gov.ru
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