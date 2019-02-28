Новости

Опубликовано видео нового робототехнического комплекса РФ

35
Фонд перспективных исследований (ФПИ) опубликовал видео испытаний перспективной роботизированной платформы «Маркер».

Опубликовано видео нового робототехнического комплекса РФ



Сообщается, что экспериментальная платформа является совместным проектом ФПИ и НПО «Андроидная техника».

Как отметили в фонде, эволюция современных наземных робототехнических комплексов идет по пути наращивания возможностей выполнения задач в автономном режиме с постепенным снижением задействования оператора в процессе управлении.

Представленная фондом компактная гусеничная машина двумя противотанковыми управляемыми ракетами и пулеметом Калашникова.

«Маркер» может управляться дистанционно либо работать в паре с военнослужащим, получая целеуказания с прицела его оружия.



Робототехнический комплекс представляет собой мобильный демонстратор технологий, созданный по агрегатно-модульному принципу с открытой информационной архитектурой, что обеспечивает возможность проведения полномасштабной отработки базовых элементов робототехники.

Основными направлениями проводимых исследований являются автономное управление, групповое взаимодействие, ориентация и навигация, техническое зрение, управление полезными нагрузками и др.

В видеоролике также продемонстрирована работа беспилотников в организованных группах.
Использованы фотографии:
https://fpi.gov.ru
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
ОАО «Ижевский радиозавод» на выставке вооружений RAE 2013 представил мобильный робототехнический комплекс
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
35 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти