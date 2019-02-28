Украина продолжит строительство "Стены Яценюка" с 1 марта
Украина продолжит обустройство границы с Россией в рамках проекта "Стена" с 1 марта 2019 года, но только при условии благоприятных погодных условий. Об этом заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает РИА Новости.
Согласно словам Слободяна, инженерно-технические работы по обустройству украино-российской границы в рамках проекта "Стена" начнутся с 1 марта при условии хорошей погоды. В 2019 году госпогранслужба Украины планирует обустроить 50 км противотранспортных рвов и других инженерных сооружений, препятствующих продвижению техники, проложить более 65 км рокадных дорог, обустроить переходы через дороги на сложных участках. Кроме этого планируется установить на границе системы видеоконтроля и сигнализации, а также на трех объектах реконструировать помещения для размещения подразделений охраны границы.
Напомним, что проект укрепления госграницы Украины, позднее названный "Стена Яценюка", был запущен украинским правительством во главе с Яценюком в 2015 году и подразумевал в течениT четырех лет обустройство украино-российской границы со строительством инженерных сооружений. В 2018 году сообщалось, что готовность сооружений на границе с Россией составляет 47%, однако в феврале этого года было заявлено о 30% готовности проекта "Стена".
Сам проект на Украине известен как один из самых дорогостоящих по причине разворовывания средств, выделенных на его строительство. Украинские правоохранители расследуют несколько уголовных дел по факту хищения средств, выделенных на проект "Стена".
Согласно словам Слободяна, инженерно-технические работы по обустройству украино-российской границы в рамках проекта "Стена" начнутся с 1 марта при условии хорошей погоды. В 2019 году госпогранслужба Украины планирует обустроить 50 км противотранспортных рвов и других инженерных сооружений, препятствующих продвижению техники, проложить более 65 км рокадных дорог, обустроить переходы через дороги на сложных участках. Кроме этого планируется установить на границе системы видеоконтроля и сигнализации, а также на трех объектах реконструировать помещения для размещения подразделений охраны границы.
Напомним, что проект укрепления госграницы Украины, позднее названный "Стена Яценюка", был запущен украинским правительством во главе с Яценюком в 2015 году и подразумевал в течениT четырех лет обустройство украино-российской границы со строительством инженерных сооружений. В 2018 году сообщалось, что готовность сооружений на границе с Россией составляет 47%, однако в феврале этого года было заявлено о 30% готовности проекта "Стена".
Сам проект на Украине известен как один из самых дорогостоящих по причине разворовывания средств, выделенных на его строительство. Украинские правоохранители расследуют несколько уголовных дел по факту хищения средств, выделенных на проект "Стена".
- Использованы фотографии:
- Госпогранслужба Украины
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter