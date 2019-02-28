Логика рвется: реакция НАТО на "языковой" спор Венгрии и Украины

Обычно такой разрыв [в поведении] стран появляется там, где преследуются скрытые цели. Задача Запада совершенно очевидна — оторвать Украину от России и создать в Киеве новый народ, на наших глазах происходит глобальный социальный эксперимент, причем в прямом эфире

Во вторник, 26 февраля, заместитель Генсека НАТО Роуз Геттемюллер приехала в Будапешт, где провела встречу с главой внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сиярто и министром обороны Тибором Бенко.В ходе встречи Геттемюллер заявила, что в «языковом» споре между Украиной и Венгрией, который был спровоцирован внесением поправок в украинский закон об образовании, согласно которому к 2020 году весь образовательный процесс на Украине должен полностью перейти на украинский язык, НАТО поддерживает позицию Венгрии.В сообщении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса, сказано, что все страны-члены НАТО призывают Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы.Напомним, что Венецианская комиссия раскритиковала закон об образовании, подписанный в 2017 году Петром Порошенко, и, чтобы избежать дискриминацию языков национальных меньшинств на Украине, рекомендовала внести поправки в закон.Политолог Леонид Крутаков прокомментировал заявление заместителя Генсека НАТО, отметил, что Запад, критикуя политику Украины и одновременно поддерживая жесткий курс против России, показывает, чтозаявил Крутаков «Федеральному агенству новостей» В ходе встречи заместителя Генсека НАТО и венгерских министров также были затронуты темы вооруженного конфликта в ДНР и ЛНР, поставок гуманитарной помощи и даже ДРСМД. Естественно, ко всем темам была приписана «агрессия со стороны России».