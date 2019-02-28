Угрозы военного характера для новых газопроводов РФ

Северный поток-2" – гораздо более широкая проблема, чем просто газовый вопрос. Он касается безопасности Украины и не будет преувеличением сказать, что для нас это вопрос выживания.

Россия последовательно наращивает свое присутствие на газовом рынке Европы. В 2018 году доля российского газа выросла до 36,7 процента – это на два процента больше по сравнению с 2017-м годом.В абсолютных цифрах «Газпром» тоже бьет рекорды: экспорт в Европейский союз и Турцию составил свыше 200 млрд кубических метров. Однако не все так гладко: Российская Федерация и основные ее европейские клиенты находятся в фактической зависимости от политических отношений к РФ со стороны отдельных стран, через которые осуществляется транзит голубого топлива. Далеко не со всеми из них российская сторона находится в дружеских контактах.Для того чтобы нарастить объем поставок (в которых многие государства ЕС заинтересованы в силу закрытия угольных шахт и динамичного развития экологических трендов) Россия строит два новых газопровода. Один из них, Северный поток-2, вступит в эксплуатацию в течение ближайшего года. Второй – «Турецкий поток» - на полную мощность должен заработать не позднее 2021-го.Появление этих двух газовых артерий вызывают хор гневных голосов режимов, по интересам которых бьет само появление новой трубы. Громче всех слышен голос Украины – она теряет мощнейший рычаг давления на Российскую Федерацию. Кроме того, это еще и серьезный источник дохода для нищего бюджета соседки – убытки могут составить порядка 3 миллиардов долларов в год.- сказал Андрей Коболев, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».США пытаются снизить значение российского газа для Европы и подмять этот рынок под себя. Ранее уже звучали угрозы применить санкции против немецких компаний, работающих на прокладке газопровода в ЕС.Попытку заблокировать строительство предпринимала и Польша: по ее мнению, от газопровода исходит «военная угроза». А там, где военная угроза, там же, возможно, ее отражение при помощи оружия . Готова ли Польша к подобной конфронтации с Россией?Ближе всего к цепочке военных диверсий на российском газопроводе готова Украина. В первую очередь, не в силу идеологических позиций, а из-за страха потерять свое главное стратегическое оружие – возможность сидеть на трубе и создавать проблемы до получения нужных сумм.То, что сдерживает Киев, это возможность потерять еще больше. И даже не в силу возможной ответной реакции Москвы – Киев уверен, что при конфронтации с Российской Федерацией НАТО, США и ЕС встанут на его сторону. Однако тут в дело вступают интересы Европы – газ ей нужен, газ дешевый, и больше, чем поставщики готовы предложить сейчас.Любая военная (или околовоенная акция) против российского газопровода ударит напрямую по интересам Германии и Франции. А это гарантированная потеря кредитов, на которые сейчас живет Украина. Однако вероятность подобного развития событий все же есть.Удар могут нанести украинские радикалы, которые мало подконтрольны нынешней украинской власти. Несмотря на все попытки их использовать, хаос нельзя удержать в рамках. Можно легко привести примеры, как контроль и использование в своих целях революционеров в России, нацистов в Германии, «демократических повстанцев» в Сирии оборачивалось против интересов самих кукловодов.Украинские радикалы могут иметь свое мнение насчет российского газопровода. И как показывает практика (в том же Египте газопровод из Израиля регулярно разрушался боевиками до фактической остановки поставок), ударная террористическая тактика вполне может работать. Организация подобного подполья, особенно учитывая отмену виз с ЕС, дело лишь желания и средств.Второй вариант – когда подобными группировками будут управлять напрямую из Киева, в том числе через украинские спецслужбы. И это возможно в случае прямого или косвенного конфликта с Россией, наподобие резкого обострения ситуации в непризнанных республиках Новороссии. В случае такого расклада Киев будет стараться нанести России серьезный ущерб.США, как Польша, хоть и склонны к авантюрам, но не настолько. В последовательности действий Дональда Трампа четко прослеживается позиция бизнесмена: а это значит война в первую очередь экономическими средствами, и способность договариваться.Хорошим примером может служить и ситуация с Китаем, где Соединенные Штаты фактически выиграли торговую войну, в победе которой все сомневались, и переговоры Трампа с Ким Чен Ыном, построенные по принципу худой мир лучше доброй ссоры. США будут оказывать давление, включать санкции, возможно – бряцать оружием. Но не более. Слишком велик риск ввязаться в серьезную заварушку, да и портить еще больше отношения с Германией и Францией Вашингтон вряд ли захочет.Польша же, прикрываясь громкой антироссийской риторикой, в первую очередь заинтересована в снижении цены на газ для нее. И интерес чисто экономический – Белый дом пообещал европейской стране выгодные условия, возможность стать газовым хабом. Вот поляки и стараются.Однако самая главная угроза исходит сейчас не от обычных государств. «Исламское государство» (организация запрещена на территории Российской Федерации) разбито, халифат не состоялся. Но схвачены или уничтожены далеко не все террористы. Есть Европа, уроженцы которой, повоевав на Ближнем Востоке, возвращаются домой сеять хаос – и нас ждет история не одной и не двух «спящих ячеек». Есть Турция, где среди сирийских беженцев до сих пор прячутся тысячи боевиков.Нанесение удара по трубе исламистами – вопрос времени. Возможно, единственное что останавливает потенциальных террористов – малое количество потенциальных жертв. Однако рано или поздно может найтись голова, которая решит, что ударить по экономическим интересам цивилизации – интересная история. А в готовности тех же исламистов из ИГ идти на террористические провокации сомневаться не приходится. Именно поэтому военная угроза для газопроводов переходит в плоскость угрозы террористической.