В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ на горловском направлении

Складывается впечатление, что в Донбассе Киевом готовится очередная провокация, направленная на создание условий для введения военного положения на территории Донецкой и Луганской областей

Бойцы Народной милиции ДНР уничтожили огневые точки украинских силовиков в ответ на обстрел территории республики. Об этом заявил начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.Согласно заявлению пресс-службы НМ ДНР, украинские силовики в четверг обстреляли из минометов подконтрольную ДНР Горловку, а также вели обстрел окраин и пригородов Донецка из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия . Ответным огнем военнослужащих НМ ДНР огневые точки противника были подавлены. Подчеркивается, что для подавления огня противника использовалось только не запрещенное Минскими соглашениями оружие.По данным разведки ранения получили четверо украинских силовиков, потерь личного состава со стороны ДНР нет.Между тем российский МИД выступил с заявлением, что киевской властью на Донбассе возможно готовится очередная провокация, направленная на введение на подконтрольной Киеву территориях Донецкой и Луганской областей военного положения с целью срыва выборов.- заявила Мария Захарова на брифинге, добавив, что целью является срыв выборов на Донбассе, где Порошенко, мягко сказать, "недолюбливают".