Проект «Посейдон»: испытания и зарубежная реакция
Год назад президент России Владимир Путин впервые официально раскрыл информацию о перспективном проекте подводного необитаемого аппарата, позже получившего название «Посейдон». Проект в целом до сих пор остается секретным, и большая часть сведений о нем не подлежит разглашению. Тем не менее, в последние недели «Посейдон» неоднократно упоминался в новостях. Информация о нем поступала как из анонимных источников, так и от официальных лиц. Эти сообщения показывают последние успехи промышленности и планы на ближайшее будущее.
2 февраля состоялась встреча президента с руководителями министерства иностранных дел и министерства обороны. В ходе этого мероприятия В. Путин указал, что несколькими днями ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил ему о завершении ключевого этапа испытаний новой системы «Посейдон». При этом президент и глава военного ведомства не стали уточнять, о каких работах шла речь.
В течение нескольких следующих дней информагентство ТАСС опубликовало ряд новостей о «Посейдоне». Оглашенная информация была получена от анонимных источников в оборонно-промышленном комплексе, и на момент своего появления эти новости не имели официального подтверждения. Тем не менее, несмотря на неоднозначный статус, новости от ТАСС представляют большой интерес.
3 февраля источник ТАСС указал, что «Посейдон» сможет самостоятельно обходить системы защиты противника, что делает его практически неуязвимым. Автономная система управления позволит находить и преодолевать любые противолодочные рубежи или иные системы обороны. Решение таких задач облегчат высокие ходовые характеристики изделия. За счет новых инженерных решений оно способно развивать скорость 200 км/ч и погружаться на глубину 1 км.
По данным источника, многоцелевая система с шифром «Посейдон» будет включать собственно необитаемый подводный аппарат, а также подлодку-носитель. Такой комплекс сможет решать широкий круг задач, от атаки стратегических целей до борьбы с корабельными группами противника.
6 февраля ТАСС сообщило о завершении подводных испытаний энергоустановки для «Посейдона». Новое изделие испытывалось под водой на одном из морских полигонов и полностью подтвердило свои характеристики. Подтверждена возможность обеспечения скорости до 200 км/ч и практически неограниченной дальности плавания.
10 февраля источник ТАСС сообщил, что успешные испытания энергоустановки позволяют начать новый этап проверок. Если погодные условия будут благоприятными, ходовые испытания «Посейдона» стартуют будущим летом. Сначала изделие будут испытывать с применением берегового стенда: его пусковая установка должна выстреливать подводный аппарат. Штатный носитель «Посейдона, специальная подлодка «Хабаровск» пр. 09851, еще не достроена, и потому пока не может участвовать в испытаниях.
Следующие данные о проекте «Посейдон» вновь поступили от руководства страны. 20 февраля президент выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в рамках которого упомянул целый ряд перспективных разработок в области вооружений.
В. Путин заявил, что подводный аппарат «Посейдон», как и другие новейшие разработки, успешно проходит испытания. Также он рассказал, что весной 2019 года состоится спуск на воду подводной лодки, которой предстоит стать носителем нового оружия. Работы в этом направлении ведутся в соответствии с планами. При этом президент не уточнил дату спуска на воду или имя корабля-носителя.
Сразу после выступления В. Путина о ходе работ по «Посейдону» рассказал министр обороны С. Шойгу. По его словам, морские полигонные испытания изделия успешно завершены. Личный состав подлодки-носителя уже прошел необходимую подготовку. Также глава военного ведомства уточнил данные президента по другим перспективным проектам.
В тот же день министерство обороны опубликовало новый видеоролик, демонстрирующий испытания изделия «Посейдон». Видео начинается с кадров из цеха неизвестного предприятия. При помощи крана выполнялась перегрузка предположительно транспортно-пускового контейнера в характерной контрастной шахматной окраске. Также в кадр частично попал закрытый вагон-транспортер. Далее зрителям показали работу подводников и ночной вид с рубки подлодки-носителя. Последние кадры видео продемонстрировали процесс выхода аппарата «Посейдон» из пусковой установки. Покидая носитель, изделие прорывает мембрану-крышку контейнера.
21 декабря в профильных блогах «Живого журнала» начали распространяться крайне интересные сведения, раскрывающие историю проекта «Посейдон» и проливающие свет на другие его особенности. Так, стало известно, что в г. Вилючинск осуществляется строительство специальных сооружений для хранения и обслуживания изделий 2А03 из состава комплекса 2М39. Ранее неизвестные индексы, по всей видимости, относятся именно к проекту, ныне известному как «Посейдон».
Также сообщается, что для изделия 2М39 силами Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Научно-исследовательского технологического института им. А.П. Александрова осуществлялась разработка некой «системы стабилизации водно-химического и газового режима». Контракт на проведение подобных работ был подписан еще в июне 1992 года. Таким образом, программа, результатом которой теперь является изделие «Посейдон», стартовала не позднее начала девяностых годов.
26 февраля интересные новости поступили из Соединенных Штатов. Американское командование внимательно следит за новейшими российскими проектами и изучает доступные данные. Также делаются те или иные выводы. В минувший вторник состоялись очередные слушания комитета Конгресса по делам вооруженных сил. На этом мероприятии глава Стратегического командования генерал Джон Хайтен прокомментировал новые российские разработки, в том числе изделие «Посейдон».
Руководитель STRATCOM отметил, что новое российское оружие не подпадает под ограничения договора СНВ-III. Это соглашение определяло дальнейшую судьбу только тех вооружений, которые существовали на момент его вступления в силу в 2011 году, и более новые системы к договору не относятся. Россия сумела найти эту лазейку в соглашении и использует ее в своих целях. Российская деятельность «за рамками договора» беспокоит Вашингтон. В связи с этим американская сторона хотела бы создать новое соглашение, регламентирующее подводные необитаемые аппараты с ядерным боевым оснащением и другие новые системы.
Дж. Хайтен также указал, что в США не разрабатываются прямые аналоги «Посейдона» или других новых российских вооружений. В Пентагоне считают, что защита страны может осуществляться за счет модернизации существующих стратегических ядерных сил. Расширить их возможности предлагается при помощи новой маломощной боевой части для баллистических ракет и крылатых ракет подводного базирования. Генерал Хайтен назвал эти меры «взвешенным ответом» на зарубежную деятельность.
***
Таким образом, за последний месяц поступило большое количество важной информации о перспективном проекте «Посейдон». Часть данных оглашена официальными лицами или получена из документов, тогда как другие новости публиковались со ссылкой на неназванные источники, имеющие отношение к проекту. Впрочем, все эти сообщения складываются в общую картину и дополняют уже имеющуюся информацию.
Благодаря последним сообщениям стало известно, что разработка необитаемой подводной системы нового класса стартовала достаточно давно и продолжалась несколько десятилетий. К настоящему времени проект дошел до стадии испытаний отдельных компонентов, а в ближайшем будущем начнутся проверки изделия в сборе. Кроме того, в течение нескольких следующих месяцев ожидается спуск на воду первой подлодки, выполняющей функции штатного носителя «Посейдона». Прошлые испытания, по всей видимости, осуществлялись с применением другого опытового судна.
Точные тактико-технические характеристики по-прежнему остаются неизвестными. Анонимные источники говорят о скоростях порядка 200 км/ч и больших глубинах погружения. Официальные лица, в свою очередь, упоминают практически неограниченную дальность плавания. Также указывается использование специальной боевой части неназванной мощности. Сроки завершения испытаний и постановки «Посейдона» на боевое дежурство неизвестны.
Новый российский проект ожидаемо привлекает внимание зарубежных военных, и они пытаются составить свое мнение о нем. Из последних заявлений командования следует, что Пентагон не считает «Посейдон» каким-либо нарушением существующих договоров, но при этом полагает необходимым развитие своих ядерных сил для противодействия усиливающимся российским.
Как видим, еще до завершения испытания и принятия на вооружение подводный аппарат «Посейдон» начал влиять на международную обстановку и стал поводом для новых решений военного руководства третьих стран. Остается только гадать, что произойдет после завершения текущих работ и принятия новой системы на вооружение. Как на это отреагируют зарубежные страны – пока до конца не ясно. Однако уже сейчас понятно, что Россия в будущем получит не просто перспективную систему вооружения, но серьезный инструмент стратегического сдерживания.
По материалам сайтов:
https://tass.ru/
https://ria.ru/
http://kremlin.ru/
https://cdn.govexec.com/
https://e-maksimov.livejournal.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-746.html
2 февраля состоялась встреча президента с руководителями министерства иностранных дел и министерства обороны. В ходе этого мероприятия В. Путин указал, что несколькими днями ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил ему о завершении ключевого этапа испытаний новой системы «Посейдон». При этом президент и глава военного ведомства не стали уточнять, о каких работах шла речь.
В течение нескольких следующих дней информагентство ТАСС опубликовало ряд новостей о «Посейдоне». Оглашенная информация была получена от анонимных источников в оборонно-промышленном комплексе, и на момент своего появления эти новости не имели официального подтверждения. Тем не менее, несмотря на неоднозначный статус, новости от ТАСС представляют большой интерес.
3 февраля источник ТАСС указал, что «Посейдон» сможет самостоятельно обходить системы защиты противника, что делает его практически неуязвимым. Автономная система управления позволит находить и преодолевать любые противолодочные рубежи или иные системы обороны. Решение таких задач облегчат высокие ходовые характеристики изделия. За счет новых инженерных решений оно способно развивать скорость 200 км/ч и погружаться на глубину 1 км.
По данным источника, многоцелевая система с шифром «Посейдон» будет включать собственно необитаемый подводный аппарат, а также подлодку-носитель. Такой комплекс сможет решать широкий круг задач, от атаки стратегических целей до борьбы с корабельными группами противника.
6 февраля ТАСС сообщило о завершении подводных испытаний энергоустановки для «Посейдона». Новое изделие испытывалось под водой на одном из морских полигонов и полностью подтвердило свои характеристики. Подтверждена возможность обеспечения скорости до 200 км/ч и практически неограниченной дальности плавания.
10 февраля источник ТАСС сообщил, что успешные испытания энергоустановки позволяют начать новый этап проверок. Если погодные условия будут благоприятными, ходовые испытания «Посейдона» стартуют будущим летом. Сначала изделие будут испытывать с применением берегового стенда: его пусковая установка должна выстреливать подводный аппарат. Штатный носитель «Посейдона, специальная подлодка «Хабаровск» пр. 09851, еще не достроена, и потому пока не может участвовать в испытаниях.
Следующие данные о проекте «Посейдон» вновь поступили от руководства страны. 20 февраля президент выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в рамках которого упомянул целый ряд перспективных разработок в области вооружений.
В. Путин заявил, что подводный аппарат «Посейдон», как и другие новейшие разработки, успешно проходит испытания. Также он рассказал, что весной 2019 года состоится спуск на воду подводной лодки, которой предстоит стать носителем нового оружия. Работы в этом направлении ведутся в соответствии с планами. При этом президент не уточнил дату спуска на воду или имя корабля-носителя.
Сразу после выступления В. Путина о ходе работ по «Посейдону» рассказал министр обороны С. Шойгу. По его словам, морские полигонные испытания изделия успешно завершены. Личный состав подлодки-носителя уже прошел необходимую подготовку. Также глава военного ведомства уточнил данные президента по другим перспективным проектам.
В тот же день министерство обороны опубликовало новый видеоролик, демонстрирующий испытания изделия «Посейдон». Видео начинается с кадров из цеха неизвестного предприятия. При помощи крана выполнялась перегрузка предположительно транспортно-пускового контейнера в характерной контрастной шахматной окраске. Также в кадр частично попал закрытый вагон-транспортер. Далее зрителям показали работу подводников и ночной вид с рубки подлодки-носителя. Последние кадры видео продемонстрировали процесс выхода аппарата «Посейдон» из пусковой установки. Покидая носитель, изделие прорывает мембрану-крышку контейнера.
21 декабря в профильных блогах «Живого журнала» начали распространяться крайне интересные сведения, раскрывающие историю проекта «Посейдон» и проливающие свет на другие его особенности. Так, стало известно, что в г. Вилючинск осуществляется строительство специальных сооружений для хранения и обслуживания изделий 2А03 из состава комплекса 2М39. Ранее неизвестные индексы, по всей видимости, относятся именно к проекту, ныне известному как «Посейдон».
Также сообщается, что для изделия 2М39 силами Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Научно-исследовательского технологического института им. А.П. Александрова осуществлялась разработка некой «системы стабилизации водно-химического и газового режима». Контракт на проведение подобных работ был подписан еще в июне 1992 года. Таким образом, программа, результатом которой теперь является изделие «Посейдон», стартовала не позднее начала девяностых годов.
26 февраля интересные новости поступили из Соединенных Штатов. Американское командование внимательно следит за новейшими российскими проектами и изучает доступные данные. Также делаются те или иные выводы. В минувший вторник состоялись очередные слушания комитета Конгресса по делам вооруженных сил. На этом мероприятии глава Стратегического командования генерал Джон Хайтен прокомментировал новые российские разработки, в том числе изделие «Посейдон».
Руководитель STRATCOM отметил, что новое российское оружие не подпадает под ограничения договора СНВ-III. Это соглашение определяло дальнейшую судьбу только тех вооружений, которые существовали на момент его вступления в силу в 2011 году, и более новые системы к договору не относятся. Россия сумела найти эту лазейку в соглашении и использует ее в своих целях. Российская деятельность «за рамками договора» беспокоит Вашингтон. В связи с этим американская сторона хотела бы создать новое соглашение, регламентирующее подводные необитаемые аппараты с ядерным боевым оснащением и другие новые системы.
Дж. Хайтен также указал, что в США не разрабатываются прямые аналоги «Посейдона» или других новых российских вооружений. В Пентагоне считают, что защита страны может осуществляться за счет модернизации существующих стратегических ядерных сил. Расширить их возможности предлагается при помощи новой маломощной боевой части для баллистических ракет и крылатых ракет подводного базирования. Генерал Хайтен назвал эти меры «взвешенным ответом» на зарубежную деятельность.
***
Таким образом, за последний месяц поступило большое количество важной информации о перспективном проекте «Посейдон». Часть данных оглашена официальными лицами или получена из документов, тогда как другие новости публиковались со ссылкой на неназванные источники, имеющие отношение к проекту. Впрочем, все эти сообщения складываются в общую картину и дополняют уже имеющуюся информацию.
Благодаря последним сообщениям стало известно, что разработка необитаемой подводной системы нового класса стартовала достаточно давно и продолжалась несколько десятилетий. К настоящему времени проект дошел до стадии испытаний отдельных компонентов, а в ближайшем будущем начнутся проверки изделия в сборе. Кроме того, в течение нескольких следующих месяцев ожидается спуск на воду первой подлодки, выполняющей функции штатного носителя «Посейдона». Прошлые испытания, по всей видимости, осуществлялись с применением другого опытового судна.
Точные тактико-технические характеристики по-прежнему остаются неизвестными. Анонимные источники говорят о скоростях порядка 200 км/ч и больших глубинах погружения. Официальные лица, в свою очередь, упоминают практически неограниченную дальность плавания. Также указывается использование специальной боевой части неназванной мощности. Сроки завершения испытаний и постановки «Посейдона» на боевое дежурство неизвестны.
Новый российский проект ожидаемо привлекает внимание зарубежных военных, и они пытаются составить свое мнение о нем. Из последних заявлений командования следует, что Пентагон не считает «Посейдон» каким-либо нарушением существующих договоров, но при этом полагает необходимым развитие своих ядерных сил для противодействия усиливающимся российским.
Как видим, еще до завершения испытания и принятия на вооружение подводный аппарат «Посейдон» начал влиять на международную обстановку и стал поводом для новых решений военного руководства третьих стран. Остается только гадать, что произойдет после завершения текущих работ и принятия новой системы на вооружение. Как на это отреагируют зарубежные страны – пока до конца не ясно. Однако уже сейчас понятно, что Россия в будущем получит не просто перспективную систему вооружения, но серьезный инструмент стратегического сдерживания.
По материалам сайтов:
https://tass.ru/
https://ria.ru/
http://kremlin.ru/
https://cdn.govexec.com/
https://e-maksimov.livejournal.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-746.html
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