Есть ли шанс у Венесуэлы противостоять вооружённой агрессии США?
Мы живём в эпоху однополярного мира. Можно сколько угодно говорить про его закат и наступление так называемого многополярного мира, но по факту США, не считаясь особо ни с кем, делают что хотят на большей части территории планеты. Если в эпоху существования СССР мир действительно был разделён на два противостоящих блока, и отдельные страны переходили из «рук в руки», щедро снабжаемые и поддерживаемые своими гегемонами, то в настоящий момент России с трудом удаётся осуществлять поддержку одного из немногих своих союзников, расположенного в относительной близости от наших границ. Способна ли Россия оказать существенную поддержку, например, Венесуэле или Кубе, если таковые потребуются? Маловероятно. Если только в крайне ограниченном формате.
Возникает вопрос: может ли вообще небольшое государство сопротивляться таким сверхдержавам, как США? И какие для этого нужны вооружённые силы?
Попробуем рассмотреть этот вопрос на примере Боливарианской Республики Венесуэла (БРВ). Эта страна является ключевым союзником России на территории южноамериканского континента. Последние события в Венесуэле продемонстрировали недвусмысленные устремления США в отношении этой страны.
Желание высшего военно-политического руководства США устранить неугодный режим, а владельцев крупных компаний нефтегазового комплекса США — получить доступ к ресурсам БРВ, может привести к агрессии против существующего законного правительства.
Несопоставимость ресурсов делает невозможной победу БРВ над США. Поэтому задача вооружённых сил (ВС) БРВ — нанести противнику не поражение, но такой ущерб, который тот сочтёт неприемлемым и достаточным для того, чтобы отказаться от намерения начинать или продолжать агрессию: большие потери в технике и живой силе при явном отсутствии положительных результатов.
Чаще всего для устранения неугодных режимов США применяют следующие методы:
— организация военного переворота;
— физическая ликвидация неугодного правительства – так называемый "VIP террор";
— организация «партизанского» движения, состоящего из радикальных группировок, картелей наркоторговцев, возглавляемых и обучаемых специалистами центрального разведывательного управления (ЦРУ) и сил специальных операций (ССО) ВС США.
— нанесение ударов высокоточным оружием (ВТО) по важнейшим объектам инфраструктуры, промышленности, связи, телекоммуникаций и правительственных учреждений (сценарий, применённый против Союзной Республики Югославия).
— прямое вооружённое вторжение, следующее после удара высокоточным оружием, если последний не принёс желаемых результатов – морские и авиационные десанты, сухопутное вторжение с территорий соседних государств (оккупация Ирака).
Оставим в стороне государственные перевороты, рассмотрим силовые сценарии.
Исходя из вооружения и военной техники, применяемых США в последних локальных конфликтах, можно выдвинуть следующие требования к вооружённым силам БРВ:
1. Обеспечение защиты объектов от ударов высокоточным оружием;
2. Обеспечение защиты от высадки морских и авиационных десантов, наземного вторжения;
3. Уничтожение партизанских и диверсионно-террористических отрядов.
Обеспечить гарантированную защиту любому стационарному объекту невозможно, поэтому необходимо выделить приоритеты по обороне разных типов объектов:
— объекты правительственной инфраструктуры, места проживания президента, членов правительства – обеспечить отражение первого удара, для обеспечения возможности эвакуации;
— средства массовой информации (СМИ) – оборона не обеспечивается, разрушение стационарных объектов компенсируется развёртыванием мобильных передающих комплексов;
— объекты нефтедобывающей инфраструктуры, объекты жизнеобеспечения – максимально плотная оборона, обеспечение минимизации ущерба;
— объекты военной инфраструктуры – оборона не обеспечивается, в случае начала конфликта обеспечивается рассредоточение на полевых базах, аэродромах подскока и других замаскированных объектах.
Создание вооружённых сил, способных противостоять всем вышеперечисленным угрозам, является сложной организационно-технической задачей, требующей значительных финансовых вложений. Ограниченность финансовых ресурсов при тотальном превосходстве противника в финансах, вооружении и численности требует гибкого подхода при создании вооружённых сил, основанного на асимметричных решениях.
Большинство государств с ограниченным военным бюджетом, тем не менее, зачастую пытаются иметь на вооружении все атрибуты вооружённых сил «больших» стран, такие как:
— бронетанковые войска – танки, БМП;
— надводные корабли основных классов – корветы, фрегаты, эсминцы, крейсера, авианосцы, десантные корабли (у кого на что денег хватит);
— истребительную и бомбардировочную авиацию.
Вместе с тем оснащённая разнородным, пусть и достаточно мощным вооружением, армия не способна эффективно противостоять сверхдержаве, способной бросить на порядок большее количество техники и живой силы. Единственным приемлемым вариантом становится создание асимметричных ВС, что предполагает уход от фронтального противостояния по всем направлениям вооружений, и концентрации усилий в определенных областях. При этом осуществляется развитие вооружений, позволяющих обесценить или существенно снизить эффективность вооружений противника.
Основным требованием к технике, принимаемой на вооружение региональной державы, должна стать максимально высокая боевая устойчивость, складывающаяся из скрытности – малая заметность плюс эффективная маскировка, и возможности действовать автономно, в отрыве от мест постоянного базирования.
Какие средства вооруженной борьбы не пригодны для асимметричной войны? Это танки, БМП, БТР, практически вся авиация – многофункциональные истребители, бомбардировщики, надводные корабли. У всех у них есть общие особенности – не эффективны при действиях малыми группами или по одиночке, высокая заметность и уязвимость в местах базирования.
В свою очередь к боевой технике, соответствующей требованиям асимметричной войны можно отнести оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК), артиллерийские и миномётные комплексы управляемого вооружения, переносные и возимо-носимые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), вертолёты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) разных классов, неатомные и дизель-электрические подводные лодки (НАПЛ, ДЭПЛ), береговые противокорабельные ракетные комплексы (БПКРК), минное вооружение.
К их преимуществам можно отнести высокую автономность, скрытность и живучесть при грамотном применении, возможность рассредоточения, возможность длительной эксплуатации вдали от мест постоянного базирования, высокая эффективность при действиях малыми группами и поодиночке.
Основой возможности успешного ведения боевых действий является создание эффективной и высокоустойчивой системы разведки, управления и связи (РУС).
Предполагаемый состав РУС должен включать в себя:
Разведывательные средства:
— мобильные радиолокационные станции (РЛС) наземного и воздушного базирования (на вертолётах и аэростатах);
— оптиколокационные станции (ОЛС) – стационарные на зданиях, мачтах, естественных возвышенностях, наземных мобильных платформах, аэростатах;
— станции радиотехнической разведки (РТР);
— автономные, забрасываемые артиллерией, разведывательно-сигнализационные приборы (РСП);
— пассивные гидроакустические станции в прибрежной зоне;
— беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Средства связи:
— цифровые радиостанции с возможностью передачи данных, шифрованием, псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, обеспечивающие многоканальное резервирования каналов связи и передачи данных;
— коммерческие сети связи и передачи данных – спутниковые, сотовые;
Средства управления:
— мобильные центры управления на базе гражданской техники;
— замаскированные и подземные командные центры.
Для снижения возможностей противника по обнаружению и поражению военных и гражданских и военных объектов необходимо реализовать перечень мероприятий по маскировке объектов, развёртыванию макетов, ложных целей, устройств, создающих помехи системам наведения противника.
— маскировка объектов – маскировочные сети и накидки, использование естественных природных объектов;
— развёртывание ложных целей – современные надувные макеты военной техники;
— постановка помех системам наведения — генераторы помех сигналам системы спутниковой навигации GPS, дымогенераторы для постановки помех системам телевизионного/тепловизионного наблюдения.
Для минимизации действий авиации противника на малой высоте и противодействия низколетящим крылатым ракетам, возможно стоит рассмотреть возврат к идее применения заградительных аэростатов, широко применявшихся во Второй мировой войне. В современном варианте эти аэростаты могут быть реализованы на новом уровне и дополнительно служить платформой для размещения оптиколокационных станций и ретрансляторов связи.
Размещать их можно рядом с важными объектами и в местах, где рельеф местности провоцирует противника на прокладку маршрутов низколетящих самолётов и крылатых ракет.
На основании вышеизложенного, можно определить, какие вооружения можно рекомендовать ВС Венесуэлы для приобретения в приоритетном порядке:
Военно-морской флот – ДЭПЛ проекта 636 «Варшавянка» с крылатыми и противокорабельными ракетами (КР/ПКР) «Калибр», БПКРК «Бастион», вертолёт разведки и целеуказания Ка-31, современные морские мины.
Из всего того флота, что есть у БВР сейчас, есть смысл оставить только ДЭПЛ типа 209 и небольшое количество надводных кораблей наиболее современной постройки для демонстрации флага, противопиратских, и тому подобных мероприятий.
Основные задачи, решаемые ВМФ – создание максимальной зоны A2/AD путём постановки минных заграждения и угрозы применения ПКР в зоне до 300 км. Снижение эффективности нанесения ударов высокоточным оружием за счёт уничтожения надводных кораблей и подводных лодок – носителей крылатых ракет, уничтожение вспомогательных судов, транспортных судов и судов обеспечения противника, нанесение ударов крылатыми ракетами по наземным объектам противника в регионе. Недопущение возможности высадки десантных сил противника с моря, доставка своих разведывательно-диверсионных подразделений.
Военно-воздушные силы – модернизация имеющихся самолётов Су-30МКВ для применения ПКР «Оникс» (если разработана авиационная версия) или их индийского аналога ПКР «БраМос-А», разведывательные БПЛА малого и среднего радиуса действия. Отработка посадок и подготовка участков трасс и грунтовых аэродромов, возможно это позволит сохранить ВВС на какое-то время.
Существующий авиапарк Венесуэлы более чем достаточен для любого конфликта с соседями, но совершенно бесполезен при столкновении с США. В случае начала агрессии имеет смысл максимально рассредоточить авиацию на грунтовых аэродромах или перегнать на аэродромы союзных государств, России, например.
Задачи ВВС, если их решат ввести в бой, – действие в интересах ВМФ (по факту возможно только «одноразовое» применение) и участие в локальных конфликтах с сопоставимыми противниками. БПЛА применяются для ведения разведки, выдачи целеуказания
Противовоздушная оборона (выделена в отдельный род войск) – С-300ВМ «Антей-2500» (существующий), Бук-2МЭ (существующий), ЗРК С-350 «Витязь», Тор-М1 (существующий), ЗПРК «Панцирь», ПЗРК «Игла-С».
Комплекс С-300ВМ «Антей-2500» должен быть укомплектован зенитными ракетами большой дальности. В перспективе важна закупка ЗРК «Витязь», т.к. о него значительный боекомплект и ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет покинуть позиции сразу после запуска их по целям. Комплекс ЗПРК «Панцирь» интересен в первую очередь наличием ОЛС, что позволяет не демаскировать работу комплекса включением радара. Комплексов Игла-С должно быть много – 2000-3000 шт.
Задачи ПВО можно разбить на две задачи. Первая – непрерывная оборона важных объектов Тор-М1, ЗПРК «Панцирь», ПЗРК «Игла». Цель – выбить как можно больше низколетящих целей. Обнаружение визуально/ОЛС, РЛС включается редко. Насыщенность поля боя комплексами типа «Игла» заставит противника уходить на средние и большие высоты, снизит эффективность ударов, ими же может быть уничтожена часть КР.
Вторая задача – «партизанское» применение С-300ВМ «Антей-2500», Бук-2МЭ, ЗРК С-350 «Витязь» — выход на подготовленную позицию, развертывание, обнаружение и поражение целей в зоне досягаемости, затем свёртывание, уход на замаскированную позицию. Цель – нанесение неприемлемого ущерба, уничтожение самолётов ДРЛО и всего, что попадёт в зону поражения. Необходимо не позволить противнику достичь полного господства в воздухе с возможностью применять дешёвые управляемые и неуправляемые боеприпасы.
Сухопутные войска – буксируемые 152-мм гаубицы «Мста-Б» с комплексом «Краснополь», 120 мм миномёты с комплексом целеуказания и управления "Малахит" и управляемыми минами "Грань", ПТРК "Корнет", ПТРК "Метис-Э", автономные разведывательно-сигнализационные приборы (РСП), забрасываемые артиллерией. Снаряды с самоприцеливающимися боевыми элементами для существующих РСЗО «Смерч».
Существующего парка бронетехники Венесуэле более чем достаточно для выполнения задач локального характера, при условии своевременного произведения техобслуживания и модернизации.
Основные задачи СВ – проведение борьбы с нерегулярными формированиями, в случае сухопутного вторжения серьёзного противника нанесение неприемлемых потерь.
Силы специальных операций – антиматериальные винтовки калибра 12,7 мм, бесшумные снайперские винтовка калибра 12,7 мм «Выхлоп», бесшумные снайперская винтовка калибра 9 мм «Винторез» или «ВСК-94». ПТУР из наличия СВ.
Задачи – проведение разведывательно-диверсионных мероприятий, в т.ч. на территории противника и его союзников, устранение высокопоставленных руководителей противника, штабов и центров управления, складов ГСМ и боеприпасов, техники на стоянках.
Техника и вооружения для всех видов вооружённых сил – цифровые радиостанции с шифрованием, возможностью передачи данных, псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, мобильные ретрансляторы, включающие армейские радиостанции и сотовые терминалы, станции радиоэлектронной разведки, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Дивноморье» на мобильных платформах, акустические средства разведки, надувные макеты боевой техники, дымогенераторы, генераторы помех GPS, мобильные центры управления, аэростаты с ОЛС для обнаружения низколетящих объектов.
Вооружённые силы, сформированные на базе вышеперечисленных образцов вооружения и военной техники, будут обладать следующими преимуществами:
— высокая скрытность и мобильность в сочетании с высокой огневой мощью;
— возможность не вступать в непосредственный контакт с противником или внезапно атаковать с замаскированных позиций;
— упрощение подготовки военнослужащих ПВО за счёт отсутствия необходимости осуществлять селекцию целей по принципу «свой/чужой» – концепция «выжженное небо».
Сценарий вероятных боевых действий с применением систем вооружений, описанных выше, может выглядеть следующим образом:
Предварительная информация о подготовке США к нанесению удара поступает от собственных разведывательных структур и разведывательных структур дружественных государств.
Косвенным подтверждением подготовки к боевым действиям служит наращивание военно-морской группировки США, включая усиление авианосных ударных групп, десантных кораблей, кораблей – носителей крылатых ракет. Разведка получает данные об активизации контингента американских военнослужащих, базирующихся на территории соседних государств – пополнение живой силой, техникой, боеприпасами.
В качестве ответных мер, БРВ начинает мобилизацию и рассредоточение вооружённых сил, повышение боеготовности сил ПВО, маскировку жизненно важных промышленных, военных и гражданских объектов от атак с воздуха. Боевые и транспортные самолёты и вертолёты перегоняются на территорию дружественных государств или рассредоточиваются в лесах на замаскированных грунтовых аэродромах. Надводные силы флота перегоняются в порты дружественных государств. Часть подводных лодок находится у пирсов в готовности к немедленному выходу в море, остальные контролируют прибрежные воды и осуществляют слежение за силами противника.
Руководство страны заблаговременно покидает места постоянного проживания и работы и размещается в подземных бункерах или мобильных командных пунктах.
Боевые действия, развязанные США, начнутся с ударов крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, завоевания превосходства в воздухе и заброски разведывательно-диверсионных групп.
Задачи по своевременному обнаружению самолётов и крылатых ракет противника лягут на аэростаты с РЛС и ОЛС кругового обзора, станции акустической и радиоэлектронной разведки. Информация, полученная от них, передаётся расчётам ЗРК малого и большого радиуса действия, командирам подразделений стрелков с ПЗРК.
Для минимизации ущерба объектам нефтегазовой инфраструктуры и объектам жизнеобеспечения, вокруг них будет сосредоточена большая часть комплексов ЗРК малого радиуса действия, способных бороться со средствами воздушного нападения.
Переносные ЗРК, закупленные в огромных количествах, и отсутствие собственных летательных аппаратов в воздухе, позволят реализовать на малых высотах концепцию "выжженное небо", при которой, любой летательный аппарат, находящийся в воздухе, считается вражеским и сбивается. Стрелки с ПЗРК, расположенные на естественных и искусственных возвышенностях будут обстреливать любую воздушную цель в пределах досягаемости. Основными целями ПЗРК будут КР, самолёты и вертолёты, летящие на малых высотах. Массированное применение ПЗРК позволит получить двойной эффект. Во-первых, уничтожение части КР уменьшит нагрузку на ЗРК малого радиуса действия, охраняющие объекты особой важности, во-вторых, постоянное воздействие на малых высотах, вынудит противника переходить на средние и большие высоты, повышая его уязвимость перед ЗРК малого и большого радиуса действия, и, снижая эффективность ударов ВТО.
Сами стрелки с ПЗРК, рассредоточенные на местности, будут практически неуязвимы для атак с воздуха, вследствие малой заметности и высокой мобильности.
Зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия будут применяться непостоянно, с предварительной подготовкой, снижающей вероятность их обнаружения и уничтожения противником. Основными задачами, решаемыми этими ЗРК станут: уничтожение самолётов ДРЛО, РЭБ и воздушных командных пунктов противника типа "JStars", периодическое воздействие на противолодочную авиацию противника для упрощения действий НАПЛ в зоне до 400 км от берега, рейдовые атаки на самолёты тактической и стратегической авиации, деморализующие противника.
Снижению эффективности американских ударов с воздуха будет способствовать применение ложных мишеней, дымогенераторов и средств РЭБ.
Противодействие ВМС США может развиваться по нескольким сценариям.
В благоприятном случае, если надводные корабли подойдут на расстояние менее 300 километров к побережью БРВ, по ним будет нанесён массированный удар ПКР.
В случае, если корабли США будут держаться за пределами 300-км зоны, наличие значительного количества БПКРК станет сдерживающим фактором, препятствующим, ограничивающим радиус действия палубной авиации (из-за расположения АУГ вдали от побережья БРВ) и способным сорвать попытку высадки морской пехоты.
Для целеуказания БПКРК могут будут задействованы БПЛА, вертолёты Ка-31, а также данные с разведывательных спутников, предоставляемые дружественными странами. Отсутствие надводных кораблей БРВ в зоне поражения позволит расчётам БПКРК действовать максимально эффективно, не отвлекаясь на селекцию целей по типу — свой/чужой.
Подводные лодки будут держать экипажи кораблей США в постоянном напряжении, и отвлекать значительные силы на противолодочную оборону. Основными целями ДЭПЛ будут одиночные боевые корабли и подводные лодки, суда снабжения противника. Также, с борта ДЭПЛ могут быть запущены крылатые ракеты по базам ВС США, расположенным на территории сопредельных государств, а возможно и самих США.
Если будет принято решение о нанесении удара ПКР "Brahmos" с истребителей Су-30 по авианосной группировке ВМС США, последней, может быть нанесён существенный ущерб. Тридцать самолётов с ПКР "Brahmos" и контейнерами РЭБ могут нанести ВМС США серьёзный ущерб, способный переломить ход войны, так как большие единовременные потери живой силы и техники, которые невозможно скрыть от общественности, могут заставить США отказаться от продолжения агрессии. Однако, большая часть самолётов при проведении такой операции может быть потеряна.
Подготовку СВ США к вторжению позволит своевременно вскрыть широкое применение БПЛА и РСП.
По скоплениям бронетехники, на дальности до 120 км будут нанесены удары РСЗО "Смерч", снарядами с самоприцеливающимися боевыми элементами. Высокая эффективность самоприцеливающихся боевых элементов, в сочетании с массированным ударом (десять машин – шестьсот боевых элементов) позволят нанести СВ США серьёзный урон и сорвать наступление.
На маршрутах выдвижения бронетехники противника развёртываются мобильные подразделения, вооружённые возимо-носимыми ПТРК и крупнокалиберными снайперскими винтовками. Позиции расчётов ПТРК, после нанесения ударов по бронетехнике и живой силе противника сразу меняются. Большое число ПЗРК не позволит США организовать эффективную авиаразведку БПЛА и воздушную поддержку наступающих войск. Уничтожение командирских машин, топливозаправщиков, позиций артиллерии и бронетехники управляемыми артиллерийскими снарядами и минами, позволит дезорганизовать группировку СВ США.
При использовании территорий соседних государств для организации вторжения ВС США, на их территорию забрасываются разведывательно-диверсионные подразделения, оснащённые бесшумными снайперскими винтовками, ПТРК, ПЗРК, а по возможности, и 120 мм миномётами с управляемыми минами. Такие подразделения должны уничтожать командные центры противника, узлы связи, хранилища топлива и боеприпасов, казармы, самолёты и вертолёты на стоянках.
Передача значительного количества лёгкого вооружения партизанским и освободительным движениям соседних государств, с территории которых осуществляется агрессия, позволит создать там хаос и отвлечь часть сил США для предотвращения государственных переворотов в этих странах.
Можно предположить, что достаточно тяжелые потери, в короткий промежуток времени, при отсутствии явного положительного результата, вынудят США отказаться от продолжения боевых действий и искать приемлемого способа мирного разрешения конфликта.
Подводя итоги сказанному, сформулируем следующие выводы:
1. Армии традиционного типа, региональных держав, не способны противостоять вызовам XXI века в лице мощной, высокотехнологичной армии США.
2. Переход к асимметричной модели формирования вооружённых сил и тактике боевых действий позволит добиться победы над качественно и количественно превосходящим противником.
3. Развитие асимметричных сил военно-морского флота требует отказаться от надводных кораблей и формировать ВМФ страны на базе неатомных подводных лодок и береговых противокорабельных ракетных комплексов.
4. Развитие асимметричных сил авиации и противовоздушной обороны требует отказаться от развития истребительной и бомбардировочной авиации и перейти к тактике "выжженное небо", с опорой на большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов, а также зенитно-ракетных комплексов малого и большого радиуса действия. Для обеспечения авиационной поддержки сухопутных войск в региональных конфликтах малой интенсивности, предполагается использование разведывательно-ударных и транспортно-боевых вертолётов.
5. Развитие асимметричных сил сухопутных войск требует отказаться от формирования бронетанковых соединений в пользу создания большого числа рассредоточенных мобильных подразделений на лёгком колёсном транспорте, вооружённых возимо-носимыми противотанковыми ракетными комплексами, артиллерийским и миномётным вооружением с управляемыми снарядами и крупнокалиберными бесшумными снайперскими винтовками.
6. Создание разведывательно-диверсионных подразделений, предназначенных для действий на территории противника, необходимо для повышения наступательных возможностей вооружённых сил.
7. Важным сдерживающим фактором может стать наличие неатомных подводных лодок, оснащённых крылатыми ракетами.
8. Поддержание работоспособности, многократно резервированных, систем разведки, управления и связи является основой успешного ведения боевых действий вооружённых сил.
Возникает вопрос: может ли вообще небольшое государство сопротивляться таким сверхдержавам, как США? И какие для этого нужны вооружённые силы?
Попробуем рассмотреть этот вопрос на примере Боливарианской Республики Венесуэла (БРВ). Эта страна является ключевым союзником России на территории южноамериканского континента. Последние события в Венесуэле продемонстрировали недвусмысленные устремления США в отношении этой страны.
Желание высшего военно-политического руководства США устранить неугодный режим, а владельцев крупных компаний нефтегазового комплекса США — получить доступ к ресурсам БРВ, может привести к агрессии против существующего законного правительства.
Несопоставимость ресурсов делает невозможной победу БРВ над США. Поэтому задача вооружённых сил (ВС) БРВ — нанести противнику не поражение, но такой ущерб, который тот сочтёт неприемлемым и достаточным для того, чтобы отказаться от намерения начинать или продолжать агрессию: большие потери в технике и живой силе при явном отсутствии положительных результатов.
Чаще всего для устранения неугодных режимов США применяют следующие методы:
— организация военного переворота;
— физическая ликвидация неугодного правительства – так называемый "VIP террор";
— организация «партизанского» движения, состоящего из радикальных группировок, картелей наркоторговцев, возглавляемых и обучаемых специалистами центрального разведывательного управления (ЦРУ) и сил специальных операций (ССО) ВС США.
— нанесение ударов высокоточным оружием (ВТО) по важнейшим объектам инфраструктуры, промышленности, связи, телекоммуникаций и правительственных учреждений (сценарий, применённый против Союзной Республики Югославия).
— прямое вооружённое вторжение, следующее после удара высокоточным оружием, если последний не принёс желаемых результатов – морские и авиационные десанты, сухопутное вторжение с территорий соседних государств (оккупация Ирака).
Удары по Ираку и Югославии наносили новейшие на тот момент истребители-бомбардировщики F-117A
Оставим в стороне государственные перевороты, рассмотрим силовые сценарии.
Исходя из вооружения и военной техники, применяемых США в последних локальных конфликтах, можно выдвинуть следующие требования к вооружённым силам БРВ:
1. Обеспечение защиты объектов от ударов высокоточным оружием;
2. Обеспечение защиты от высадки морских и авиационных десантов, наземного вторжения;
3. Уничтожение партизанских и диверсионно-террористических отрядов.
Обеспечить гарантированную защиту любому стационарному объекту невозможно, поэтому необходимо выделить приоритеты по обороне разных типов объектов:
— объекты правительственной инфраструктуры, места проживания президента, членов правительства – обеспечить отражение первого удара, для обеспечения возможности эвакуации;
— средства массовой информации (СМИ) – оборона не обеспечивается, разрушение стационарных объектов компенсируется развёртыванием мобильных передающих комплексов;
— объекты нефтедобывающей инфраструктуры, объекты жизнеобеспечения – максимально плотная оборона, обеспечение минимизации ущерба;
— объекты военной инфраструктуры – оборона не обеспечивается, в случае начала конфликта обеспечивается рассредоточение на полевых базах, аэродромах подскока и других замаскированных объектах.
Создание вооружённых сил, способных противостоять всем вышеперечисленным угрозам, является сложной организационно-технической задачей, требующей значительных финансовых вложений. Ограниченность финансовых ресурсов при тотальном превосходстве противника в финансах, вооружении и численности требует гибкого подхода при создании вооружённых сил, основанного на асимметричных решениях.
Большинство государств с ограниченным военным бюджетом, тем не менее, зачастую пытаются иметь на вооружении все атрибуты вооружённых сил «больших» стран, такие как:
— бронетанковые войска – танки, БМП;
— надводные корабли основных классов – корветы, фрегаты, эсминцы, крейсера, авианосцы, десантные корабли (у кого на что денег хватит);
— истребительную и бомбардировочную авиацию.
Вместе с тем оснащённая разнородным, пусть и достаточно мощным вооружением, армия не способна эффективно противостоять сверхдержаве, способной бросить на порядок большее количество техники и живой силы. Единственным приемлемым вариантом становится создание асимметричных ВС, что предполагает уход от фронтального противостояния по всем направлениям вооружений, и концентрации усилий в определенных областях. При этом осуществляется развитие вооружений, позволяющих обесценить или существенно снизить эффективность вооружений противника.
Основным требованием к технике, принимаемой на вооружение региональной державы, должна стать максимально высокая боевая устойчивость, складывающаяся из скрытности – малая заметность плюс эффективная маскировка, и возможности действовать автономно, в отрыве от мест постоянного базирования.
Какие средства вооруженной борьбы не пригодны для асимметричной войны? Это танки, БМП, БТР, практически вся авиация – многофункциональные истребители, бомбардировщики, надводные корабли. У всех у них есть общие особенности – не эффективны при действиях малыми группами или по одиночке, высокая заметность и уязвимость в местах базирования.
В свою очередь к боевой технике, соответствующей требованиям асимметричной войны можно отнести оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК), артиллерийские и миномётные комплексы управляемого вооружения, переносные и возимо-носимые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), вертолёты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) разных классов, неатомные и дизель-электрические подводные лодки (НАПЛ, ДЭПЛ), береговые противокорабельные ракетные комплексы (БПКРК), минное вооружение.
К их преимуществам можно отнести высокую автономность, скрытность и живучесть при грамотном применении, возможность рассредоточения, возможность длительной эксплуатации вдали от мест постоянного базирования, высокая эффективность при действиях малыми группами и поодиночке.
Дизель-электрические подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» с ракетами «Калибр». Идеальное оружие асимметричной войны
Основой возможности успешного ведения боевых действий является создание эффективной и высокоустойчивой системы разведки, управления и связи (РУС).
Системы разведки, управления и связи
Предполагаемый состав РУС должен включать в себя:
Разведывательные средства:
— мобильные радиолокационные станции (РЛС) наземного и воздушного базирования (на вертолётах и аэростатах);
— оптиколокационные станции (ОЛС) – стационарные на зданиях, мачтах, естественных возвышенностях, наземных мобильных платформах, аэростатах;
— станции радиотехнической разведки (РТР);
— автономные, забрасываемые артиллерией, разведывательно-сигнализационные приборы (РСП);
— пассивные гидроакустические станции в прибрежной зоне;
— беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Средства связи:
— цифровые радиостанции с возможностью передачи данных, шифрованием, псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, обеспечивающие многоканальное резервирования каналов связи и передачи данных;
— коммерческие сети связи и передачи данных – спутниковые, сотовые;
Возимая УКВ радиостанция дивизионных радиосетей Р-168-25УЕ Акведук с псевдослучайной перестройка рабочей частоты (ППРЧ)
Средства управления:
— мобильные центры управления на базе гражданской техники;
— замаскированные и подземные командные центры.
Для снижения возможностей противника по обнаружению и поражению военных и гражданских и военных объектов необходимо реализовать перечень мероприятий по маскировке объектов, развёртыванию макетов, ложных целей, устройств, создающих помехи системам наведения противника.
— маскировка объектов – маскировочные сети и накидки, использование естественных природных объектов;
— развёртывание ложных целей – современные надувные макеты военной техники;
— постановка помех системам наведения — генераторы помех сигналам системы спутниковой навигации GPS, дымогенераторы для постановки помех системам телевизионного/тепловизионного наблюдения.
Для минимизации действий авиации противника на малой высоте и противодействия низколетящим крылатым ракетам, возможно стоит рассмотреть возврат к идее применения заградительных аэростатов, широко применявшихся во Второй мировой войне. В современном варианте эти аэростаты могут быть реализованы на новом уровне и дополнительно служить платформой для размещения оптиколокационных станций и ретрансляторов связи.
Размещать их можно рядом с важными объектами и в местах, где рельеф местности провоцирует противника на прокладку маршрутов низколетящих самолётов и крылатых ракет.
Применение заградительных аэростатов во Вторую мировую войну
На основании вышеизложенного, можно определить, какие вооружения можно рекомендовать ВС Венесуэлы для приобретения в приоритетном порядке:
Военно-морской флот – ДЭПЛ проекта 636 «Варшавянка» с крылатыми и противокорабельными ракетами (КР/ПКР) «Калибр», БПКРК «Бастион», вертолёт разведки и целеуказания Ка-31, современные морские мины.
Из всего того флота, что есть у БВР сейчас, есть смысл оставить только ДЭПЛ типа 209 и небольшое количество надводных кораблей наиболее современной постройки для демонстрации флага, противопиратских, и тому подобных мероприятий.
Вертолёт дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31
Основные задачи, решаемые ВМФ – создание максимальной зоны A2/AD путём постановки минных заграждения и угрозы применения ПКР в зоне до 300 км. Снижение эффективности нанесения ударов высокоточным оружием за счёт уничтожения надводных кораблей и подводных лодок – носителей крылатых ракет, уничтожение вспомогательных судов, транспортных судов и судов обеспечения противника, нанесение ударов крылатыми ракетами по наземным объектам противника в регионе. Недопущение возможности высадки десантных сил противника с моря, доставка своих разведывательно-диверсионных подразделений.
Военно-воздушные силы – модернизация имеющихся самолётов Су-30МКВ для применения ПКР «Оникс» (если разработана авиационная версия) или их индийского аналога ПКР «БраМос-А», разведывательные БПЛА малого и среднего радиуса действия. Отработка посадок и подготовка участков трасс и грунтовых аэродромов, возможно это позволит сохранить ВВС на какое-то время.
Существующий авиапарк Венесуэлы более чем достаточен для любого конфликта с соседями, но совершенно бесполезен при столкновении с США. В случае начала агрессии имеет смысл максимально рассредоточить авиацию на грунтовых аэродромах или перегнать на аэродромы союзных государств, России, например.
Многоцелевой истребитель Су-30МКИ ВВС Индии с подвешенной ПКР «BrahMos»
Задачи ВВС, если их решат ввести в бой, – действие в интересах ВМФ (по факту возможно только «одноразовое» применение) и участие в локальных конфликтах с сопоставимыми противниками. БПЛА применяются для ведения разведки, выдачи целеуказания
Противовоздушная оборона (выделена в отдельный род войск) – С-300ВМ «Антей-2500» (существующий), Бук-2МЭ (существующий), ЗРК С-350 «Витязь», Тор-М1 (существующий), ЗПРК «Панцирь», ПЗРК «Игла-С».
Комплекс С-300ВМ «Антей-2500» должен быть укомплектован зенитными ракетами большой дальности. В перспективе важна закупка ЗРК «Витязь», т.к. о него значительный боекомплект и ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет покинуть позиции сразу после запуска их по целям. Комплекс ЗПРК «Панцирь» интересен в первую очередь наличием ОЛС, что позволяет не демаскировать работу комплекса включением радара. Комплексов Игла-С должно быть много – 2000-3000 шт.
Зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь»
Задачи ПВО можно разбить на две задачи. Первая – непрерывная оборона важных объектов Тор-М1, ЗПРК «Панцирь», ПЗРК «Игла». Цель – выбить как можно больше низколетящих целей. Обнаружение визуально/ОЛС, РЛС включается редко. Насыщенность поля боя комплексами типа «Игла» заставит противника уходить на средние и большие высоты, снизит эффективность ударов, ими же может быть уничтожена часть КР.
Вторая задача – «партизанское» применение С-300ВМ «Антей-2500», Бук-2МЭ, ЗРК С-350 «Витязь» — выход на подготовленную позицию, развертывание, обнаружение и поражение целей в зоне досягаемости, затем свёртывание, уход на замаскированную позицию. Цель – нанесение неприемлемого ущерба, уничтожение самолётов ДРЛО и всего, что попадёт в зону поражения. Необходимо не позволить противнику достичь полного господства в воздухе с возможностью применять дешёвые управляемые и неуправляемые боеприпасы.
Сухопутные войска – буксируемые 152-мм гаубицы «Мста-Б» с комплексом «Краснополь», 120 мм миномёты с комплексом целеуказания и управления "Малахит" и управляемыми минами "Грань", ПТРК "Корнет", ПТРК "Метис-Э", автономные разведывательно-сигнализационные приборы (РСП), забрасываемые артиллерией. Снаряды с самоприцеливающимися боевыми элементами для существующих РСЗО «Смерч».
Комплекс «Грань» в комплекте с комплексом средств автоматизированного управления огнем «Малахит»
Существующего парка бронетехники Венесуэле более чем достаточно для выполнения задач локального характера, при условии своевременного произведения техобслуживания и модернизации.
Основные задачи СВ – проведение борьбы с нерегулярными формированиями, в случае сухопутного вторжения серьёзного противника нанесение неприемлемых потерь.
Силы специальных операций – антиматериальные винтовки калибра 12,7 мм, бесшумные снайперские винтовка калибра 12,7 мм «Выхлоп», бесшумные снайперская винтовка калибра 9 мм «Винторез» или «ВСК-94». ПТУР из наличия СВ.
Бесшумная снайперская винтовка калибра 12,7 мм «Выхлоп»
Задачи – проведение разведывательно-диверсионных мероприятий, в т.ч. на территории противника и его союзников, устранение высокопоставленных руководителей противника, штабов и центров управления, складов ГСМ и боеприпасов, техники на стоянках.
Техника и вооружения для всех видов вооружённых сил – цифровые радиостанции с шифрованием, возможностью передачи данных, псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, мобильные ретрансляторы, включающие армейские радиостанции и сотовые терминалы, станции радиоэлектронной разведки, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Дивноморье» на мобильных платформах, акустические средства разведки, надувные макеты боевой техники, дымогенераторы, генераторы помех GPS, мобильные центры управления, аэростаты с ОЛС для обнаружения низколетящих объектов.
Аэростат с РЛС американского комплекса JLENS для обнаружения крылатых ракет
Взаимодействие комплексов РЭБ и ЗРК
Вооружённые силы, сформированные на базе вышеперечисленных образцов вооружения и военной техники, будут обладать следующими преимуществами:
— высокая скрытность и мобильность в сочетании с высокой огневой мощью;
— возможность не вступать в непосредственный контакт с противником или внезапно атаковать с замаскированных позиций;
— упрощение подготовки военнослужащих ПВО за счёт отсутствия необходимости осуществлять селекцию целей по принципу «свой/чужой» – концепция «выжженное небо».
Сценарий вероятных боевых действий с применением систем вооружений, описанных выше, может выглядеть следующим образом:
Предварительная информация о подготовке США к нанесению удара поступает от собственных разведывательных структур и разведывательных структур дружественных государств.
Косвенным подтверждением подготовки к боевым действиям служит наращивание военно-морской группировки США, включая усиление авианосных ударных групп, десантных кораблей, кораблей – носителей крылатых ракет. Разведка получает данные об активизации контингента американских военнослужащих, базирующихся на территории соседних государств – пополнение живой силой, техникой, боеприпасами.
В качестве ответных мер, БРВ начинает мобилизацию и рассредоточение вооружённых сил, повышение боеготовности сил ПВО, маскировку жизненно важных промышленных, военных и гражданских объектов от атак с воздуха. Боевые и транспортные самолёты и вертолёты перегоняются на территорию дружественных государств или рассредоточиваются в лесах на замаскированных грунтовых аэродромах. Надводные силы флота перегоняются в порты дружественных государств. Часть подводных лодок находится у пирсов в готовности к немедленному выходу в море, остальные контролируют прибрежные воды и осуществляют слежение за силами противника.
Руководство страны заблаговременно покидает места постоянного проживания и работы и размещается в подземных бункерах или мобильных командных пунктах.
Боевые действия, развязанные США, начнутся с ударов крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, завоевания превосходства в воздухе и заброски разведывательно-диверсионных групп.
Задачи по своевременному обнаружению самолётов и крылатых ракет противника лягут на аэростаты с РЛС и ОЛС кругового обзора, станции акустической и радиоэлектронной разведки. Информация, полученная от них, передаётся расчётам ЗРК малого и большого радиуса действия, командирам подразделений стрелков с ПЗРК.
Для минимизации ущерба объектам нефтегазовой инфраструктуры и объектам жизнеобеспечения, вокруг них будет сосредоточена большая часть комплексов ЗРК малого радиуса действия, способных бороться со средствами воздушного нападения.
Переносные ЗРК, закупленные в огромных количествах, и отсутствие собственных летательных аппаратов в воздухе, позволят реализовать на малых высотах концепцию "выжженное небо", при которой, любой летательный аппарат, находящийся в воздухе, считается вражеским и сбивается. Стрелки с ПЗРК, расположенные на естественных и искусственных возвышенностях будут обстреливать любую воздушную цель в пределах досягаемости. Основными целями ПЗРК будут КР, самолёты и вертолёты, летящие на малых высотах. Массированное применение ПЗРК позволит получить двойной эффект. Во-первых, уничтожение части КР уменьшит нагрузку на ЗРК малого радиуса действия, охраняющие объекты особой важности, во-вторых, постоянное воздействие на малых высотах, вынудит противника переходить на средние и большие высоты, повышая его уязвимость перед ЗРК малого и большого радиуса действия, и, снижая эффективность ударов ВТО.
Сами стрелки с ПЗРК, рассредоточенные на местности, будут практически неуязвимы для атак с воздуха, вследствие малой заметности и высокой мобильности.
Зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия будут применяться непостоянно, с предварительной подготовкой, снижающей вероятность их обнаружения и уничтожения противником. Основными задачами, решаемыми этими ЗРК станут: уничтожение самолётов ДРЛО, РЭБ и воздушных командных пунктов противника типа "JStars", периодическое воздействие на противолодочную авиацию противника для упрощения действий НАПЛ в зоне до 400 км от берега, рейдовые атаки на самолёты тактической и стратегической авиации, деморализующие противника.
Снижению эффективности американских ударов с воздуха будет способствовать применение ложных мишеней, дымогенераторов и средств РЭБ.
Противодействие ВМС США может развиваться по нескольким сценариям.
В благоприятном случае, если надводные корабли подойдут на расстояние менее 300 километров к побережью БРВ, по ним будет нанесён массированный удар ПКР.
В случае, если корабли США будут держаться за пределами 300-км зоны, наличие значительного количества БПКРК станет сдерживающим фактором, препятствующим, ограничивающим радиус действия палубной авиации (из-за расположения АУГ вдали от побережья БРВ) и способным сорвать попытку высадки морской пехоты.
Для целеуказания БПКРК могут будут задействованы БПЛА, вертолёты Ка-31, а также данные с разведывательных спутников, предоставляемые дружественными странами. Отсутствие надводных кораблей БРВ в зоне поражения позволит расчётам БПКРК действовать максимально эффективно, не отвлекаясь на селекцию целей по типу — свой/чужой.
Подводные лодки будут держать экипажи кораблей США в постоянном напряжении, и отвлекать значительные силы на противолодочную оборону. Основными целями ДЭПЛ будут одиночные боевые корабли и подводные лодки, суда снабжения противника. Также, с борта ДЭПЛ могут быть запущены крылатые ракеты по базам ВС США, расположенным на территории сопредельных государств, а возможно и самих США.
Если будет принято решение о нанесении удара ПКР "Brahmos" с истребителей Су-30 по авианосной группировке ВМС США, последней, может быть нанесён существенный ущерб. Тридцать самолётов с ПКР "Brahmos" и контейнерами РЭБ могут нанести ВМС США серьёзный ущерб, способный переломить ход войны, так как большие единовременные потери живой силы и техники, которые невозможно скрыть от общественности, могут заставить США отказаться от продолжения агрессии. Однако, большая часть самолётов при проведении такой операции может быть потеряна.
Подготовку СВ США к вторжению позволит своевременно вскрыть широкое применение БПЛА и РСП.
По скоплениям бронетехники, на дальности до 120 км будут нанесены удары РСЗО "Смерч", снарядами с самоприцеливающимися боевыми элементами. Высокая эффективность самоприцеливающихся боевых элементов, в сочетании с массированным ударом (десять машин – шестьсот боевых элементов) позволят нанести СВ США серьёзный урон и сорвать наступление.
На маршрутах выдвижения бронетехники противника развёртываются мобильные подразделения, вооружённые возимо-носимыми ПТРК и крупнокалиберными снайперскими винтовками. Позиции расчётов ПТРК, после нанесения ударов по бронетехнике и живой силе противника сразу меняются. Большое число ПЗРК не позволит США организовать эффективную авиаразведку БПЛА и воздушную поддержку наступающих войск. Уничтожение командирских машин, топливозаправщиков, позиций артиллерии и бронетехники управляемыми артиллерийскими снарядами и минами, позволит дезорганизовать группировку СВ США.
При использовании территорий соседних государств для организации вторжения ВС США, на их территорию забрасываются разведывательно-диверсионные подразделения, оснащённые бесшумными снайперскими винтовками, ПТРК, ПЗРК, а по возможности, и 120 мм миномётами с управляемыми минами. Такие подразделения должны уничтожать командные центры противника, узлы связи, хранилища топлива и боеприпасов, казармы, самолёты и вертолёты на стоянках.
Передача значительного количества лёгкого вооружения партизанским и освободительным движениям соседних государств, с территории которых осуществляется агрессия, позволит создать там хаос и отвлечь часть сил США для предотвращения государственных переворотов в этих странах.
Можно предположить, что достаточно тяжелые потери, в короткий промежуток времени, при отсутствии явного положительного результата, вынудят США отказаться от продолжения боевых действий и искать приемлемого способа мирного разрешения конфликта.
Подводя итоги сказанному, сформулируем следующие выводы:
1. Армии традиционного типа, региональных держав, не способны противостоять вызовам XXI века в лице мощной, высокотехнологичной армии США.
2. Переход к асимметричной модели формирования вооружённых сил и тактике боевых действий позволит добиться победы над качественно и количественно превосходящим противником.
3. Развитие асимметричных сил военно-морского флота требует отказаться от надводных кораблей и формировать ВМФ страны на базе неатомных подводных лодок и береговых противокорабельных ракетных комплексов.
4. Развитие асимметричных сил авиации и противовоздушной обороны требует отказаться от развития истребительной и бомбардировочной авиации и перейти к тактике "выжженное небо", с опорой на большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов, а также зенитно-ракетных комплексов малого и большого радиуса действия. Для обеспечения авиационной поддержки сухопутных войск в региональных конфликтах малой интенсивности, предполагается использование разведывательно-ударных и транспортно-боевых вертолётов.
5. Развитие асимметричных сил сухопутных войск требует отказаться от формирования бронетанковых соединений в пользу создания большого числа рассредоточенных мобильных подразделений на лёгком колёсном транспорте, вооружённых возимо-носимыми противотанковыми ракетными комплексами, артиллерийским и миномётным вооружением с управляемыми снарядами и крупнокалиберными бесшумными снайперскими винтовками.
6. Создание разведывательно-диверсионных подразделений, предназначенных для действий на территории противника, необходимо для повышения наступательных возможностей вооружённых сил.
7. Важным сдерживающим фактором может стать наличие неатомных подводных лодок, оснащённых крылатыми ракетами.
8. Поддержание работоспособности, многократно резервированных, систем разведки, управления и связи является основой успешного ведения боевых действий вооружённых сил.
- Автор:
- Андрей Митрофанов
- Использованы фотографии:
- military.trcvr.ru, agat.by, topwar.ru, militaryarms.ru
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