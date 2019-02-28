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Пакистан отпускает индийского пилота - Индия заявляет о "колоссальной победе"

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Пакистанские СМИ сообщили о решении премьер-министра страны Имрана Хана в отношении сбитого лётчика ВВС Индии. Напомним, что после нанесения авиаудара по самолёту индийских ВВС в пакистанском плену оказался офицер вооружённых сил Индии Абхинандан. По словам главы пакистанского правительства, он не намерен идти по пути эскалации и придерживается международных правил и норм, а потому индийский лётчик будет отпущен.

Пакистан отпускает индийского пилота - Индия заявляет о "колоссальной победе"



Имран Хан:

Мы приняли решение во имя мира отпустить его завтра – 1 марта.


Такое заявление было сделано премьером в пакистанском парламенте.

Обращает на себя внимание индийская реакция на решение премьер-министра Пакистана. Крупнейшие индийские издания назвали решение официального Исламабада «колоссальной победой Индии».

Вот как описывает ситуацию индийское издание Republic:

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил в пакистанском парламенте в среду после неоднократных заявлений, в которых он просил Индию сесть за стол переговоров. В результате Пакистан потерпел неудачу, и у него не оказалось иного выхода. Индия поставила на колени Пакистан, который в отношении индийского лётчика нарушал Женевскую конвенцию.


Далее следуют тирады о том, как Индия напугала Пакистан, и тот ищет варианты, чтобы "хоть как-то сохранить лицо".

В пакистанских СМИ решение Имрана Хана называют " примером великодушия по отношению к тому, кто нёс бомбы и ракеты на пакистанскую землю".
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/ImranKhanOfficial/
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