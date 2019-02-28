Пакистан отпускает индийского пилота - Индия заявляет о "колоссальной победе"

Мы приняли решение во имя мира отпустить его завтра – 1 марта.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил в пакистанском парламенте в среду после неоднократных заявлений, в которых он просил Индию сесть за стол переговоров. В результате Пакистан потерпел неудачу, и у него не оказалось иного выхода. Индия поставила на колени Пакистан, который в отношении индийского лётчика нарушал Женевскую конвенцию.