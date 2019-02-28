В США призывают создать противоракетные космические сенсоры

Теперь ни один из американских радаров не отслеживает происходящее на юге. Мы устанавливаем новый радар на Гавайских островах и еще один - в Аляске, чтобы защититься от северокорейской угрозы.

«В мире не так много островов. Даже если мы поставим радар на каждом из них, мы не сможет защитить всю поверхность земного шара. Поэтому нам необходимо выходить в космос»