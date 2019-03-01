Повод позавидовать Украине

Нет гарантий, что дальнейшие интервью уже в Тель-Авиве не принесут еще сюрпризов вроде интервью девушек из Симферополя.

Все-таки тьма не может быть совсем беспросветной. Это относится и к тьме, накрывшей Украину. То там суд какой-нибудь выиграют, пусть денег за это им ещё сто лет не увидеть, то в боксе или футболе кого-нибудь «переможуть», то евроинтеграция станет ещё ближе и реальнее — если не для всех украинцев, то хотя бы для украинских политиков и членов их семей.А теперь вот «небратьям» действительно крупно повезло: представителя их страны не будет на Евровидении. И если полоса везения хоть чуть-чуть продолжится, транслировать эту «жесть» на Украине тоже не будут – долги перед Европейским вещательным союзом и без того очень велики, да и отказ от участия чреват хорошим штрафом, поэтому есть у рядового украинца весомая надежда не увидеть это сборище фриков и безголосых попсовиков.Если вы думаете, что автор иронизирует, то зря: автор завидует. Причем на полном серьезе. Более того, автору очень бы хотелось, чтобы наши «уполномоченные лица» переняли наконец украинский опыт и сделали так, чтобы и российских участников на этом шабаше больше никогда не было. Хотя на данный момент это, наверное, несбыточные мечты, но почему бы и не помечтать, согласитесь? Мечта о чем-то добром и светлом, например, о «бане» на Евровидении, только облагораживает человека…С другой стороны, в развернувшемся на Украине песенном скандале есть кое-что интересное, что нам следовало бы, наверное, намотать на ус. Проблема старая, хорошо известная, но настолько уже привычная, что мы, кажется, перестали обращать на это внимание. Если кто не понял, уточню: это проблема украинских музыкальных гастарбайтеров, вот уже несколько десятилетий атакующих российского слушателя и российский музыкальный рынок довольно низкопробной в большинстве случаев попсой.Да, правы будут те, кто скажет, что наша попса также весьма уныла и в большинстве случаев не представляет ровным счетом никакой ценности. Все так, но зачем нам в таком случае все эти грудастые певицы из ближнего сопределья? Своих ведь полно, так и пусть поют, пусть «окучивают» рынок и «чешут» новогодние корпоративы – пользы тоже никакой, но хотя бы деньги в стране останутся. Пустяк, а приятно.Вопрос денег, возможно, стоял бы не так остро, если бы отношения между нашими странами не стали, как бы это помягче, сложными... Слишком сложными. Враждебными, если уж совсем точно. И сейчас наблюдать за тем, как из России выкачивают деньги те, кто при первой же возможности плюет ей в спину, как-то особенно неприятно. А случаев таких мы знаем предостаточно, от бывших «народных» типа С. Ротару до разного рода поп-персон вроде Данилко.Как известно, основной причиной самоотвода Украины с конкурса Евровидения стал скандал, замешанный целиком и полностью на политике. На финале отборочного конкурса его жюри решила устроить участникам настоящий допрос на тему их отношения к России. И допрос для некоторых участников стал непреодолимым препятствием: вдруг оказалось, что далеко не все готовы поливать грязью Россию и быть марионетками в чужих политических баталиях.А началось все с дуэта «Anna Maria», участницы которого, сестры Опанасюк, будучи реальными претендентками на выход в финал национального отбора, отказались отвечать на провокационные вопросы так, как этого требует современная украинская реальность. Давая интервью одному из национальных телеканалов, на вопрос о принадлежности Крыма они сначала пытались отшутиться. «Крым принадлежит нам», — заявили девушки. Но ведущий был настойчив, и в итоге они были вынуждены сказать, что нужно смотреть правде в глаза: Украина сама потеряла Крым.Разумеется, это произвело в незалежной эффект разорвавшейся бомбы. Девушкам немедленно припомнили и крымское происхождение, и родителей, активно сотрудничающих с «оккупантами». Поскольку их мама работает в администрации Совмина Республики Крым, а отец был довольно известным в Крыму судьей (сейчас он на судейской должности не работает), с точки зрения свидомой публики этого было достаточно для того, чтобы начать травлю участниц дуэта.Этот эпизод, кстати, является самым обнадеживающим моментом во всей истории. То есть молодые люди, у которых есть равный доступ к информации с обеих сторон, украинской пропаганде верить отказываются. А это значит как минимум, что российская работает лучше. А более реально говорить о том, что украинская пропаганда не выдерживает никакого столкновения с реальностью и разваливается при первом же дуновении правды и здравого смысла. Что, в общем-то, очень обнадеживающе для нас: судя по всему, украинская оголтелость может существовать только в условиях бесконечной накачки с экранов ТВ, а в случае прекращения последней население Украины должно постепенно прийти в норму.Дальше участников отбора уже довольно жестко проверяли на «сотрудничество с оккупантом» — допросы в прямом эфире, информация о гражданстве, гастролях в России, другом сотрудничестве к «клятими москалями». И вдруг выяснилось, что одна из финалисток, солистка группы «Yuko» Юлия Юрина, является гражданкой России, несколько лет проживающей на Украине. А группа «Maruv» активно гастролирует по нашей стране, не хочет отказываться от этого и даже собирается представить на Евровидении песню, права на которую принадлежат российской компании.После подобных открытий некоторые даже поспешили назвать национальный отбор на Евровидение «операцией ФСБ». Украинский музыкальный продюсер Александр Ягольник сказал следующее:Подразумевал он именно то, что все призеры финала отборочного конкурса на Евровидение так или иначе связаны с Россией. И подобная ситуация вызвала весьма нервную реакцию не только у «патриотически настроенной» общественности, но и у украинских политиков. В частности, с инициативой отказаться от выступлении на Евровидении выступил вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко. И как мы теперь знаем, эта инициатива была поддержана Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, которая и приняла решение не участвовать в нынешнем конкурсе Евровидения.Наверное, ознакомившись с этой историей, мы должны сделать вывод, что гастролирующие по России украинские исполнители — это не всегда плохо. И отчасти с этим нужно согласиться: уж сестры Опанасюк точно заслужили хорошее отношение россиян на адекватность и принципиальность.Ну а пока будем просто завидовать «небратьям» — наш-то участник на этот конкурс едет, и транслировать этот шабаш в России будут…