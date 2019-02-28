Американский генерал увидел угрозу в арктическом флоте России

Арктический флот России угрожает Соединенным Штатам и Канаде, убежден глава Северного командования вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О’Шонесси, пишет "Российская газета" со ссылкой на "ВПК".Выступая в Оттаве, американский генерал заявил об усилении активности России в Арктике. Он обратил особое внимание на многочисленные "агрессивные заявления" и "провокационные действия" России, в том числе на пролет российских стратегических бомбардировщиков вблизи побережья Северной Америки. По его словам США не сталкивались с таким систематическим и методическим повышением угроз со времен разгара "холодной войны".Усиление российского арктического военного флота, вооруженного высокоточными крылатыми ракетами, имеет своей целью воспользоваться "слабостями Канады и США в подходе к Северу", убежден генерал.Ранее вопрос об усилении военного присутствия в Арктике поднял командующий военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, который заявил, что США не позволят России и Китаю господствовать в арктическом регионе.