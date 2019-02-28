Подробности воздушного боя на индо-пакистанской границе - от JF-17 до Су-30

В СМИ появляются подробности воздушного боя в районе индо-пакистанской границы. Речь идёт о вчерашнем авиапротивостоянии, в результате которого ВВС Пакистана сбили два самолёта и один вертолёт ВВС Индии, а ВВС Индии – один самолёт пакистанских военно-воздушных сил. По данным азиатских СМИ, в общей сложности у границы сошлись более трёх десятков самолётов: 8 со стороны Индии (два звена, включая МиГ-21, Dassault Mirage 2000 и Су-30) и 24 со стороны Пакистана (включая F-16, JF-17 и Dassault Mirage-III). При этом большинство в непосредственном воздушном бою всё же не участвовали.Нашла своё подтверждение информация о том, чтоиндийских ВВС был сбит пилотом самолёта JF-17 Thunder (это самолёт китайского производства) – в китайской номенклатуре. В общей сложности в ВВС Пакистана более полусотни таких истребителей, включая 4. Пакистанский лётчик применил против МиГ-21 ВВС Индии одну из ракет класса «воздух-воздух». По некоторым данным, речь может идти о китайской ракете малой дальности PL-5C. Как известно, пилот сбитого самолёта ВВС Индии оказался в плену. А сегодня премьер-министр Пакистана принял решение отпустить индийского военнослужащего. Этот процесс состоится завтра - 1 марта.Эта воздушная битва содержит немало вопросов. Один из них состоит в следующем: почему командиром индийского звена, состоявшего в том числе изи Миражей-2000, был пилот именно МиГ-21? И почему именно он на далеко не самом современном самолёте оказался в «гуще боя»? Эксперты отмечают, мягко говоря, запутанную логистику в ВВС Индии.Но ситуация запутывается ещё больше, если обратить внимание на публикации в индийских газетах. Там заявлено, что пилот МиГ-21 «начал преследование истребителя, нарушившего индийские воздушные границы». В момент «преследования» МиГ-21 получил китайскую ракету, а F-16 пакистанских ВВС – ракету от Су-30 ВВС Индии. Здесь нужно отметить, что Исламабад пока не признал потери своего самолёта.От всей этой истории откровенно хочется только одного: чтобы она поскорее закончилась, а стороны осознали опасность культивации конфликта между ядерными державами. Похоже, пакистанский премьер оказался первым, кто осознал тот колоссальный негатив, на пути к которому шли в эти дни два соседствующих друг с другом государства.