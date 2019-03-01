Як -130 теперь и в ВВС Лаоса

В январе этого года на лаосских веб-ресурсах появилась фотография трёх учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства на аэродроме Вьентьяна. У этого самолёта девять мировых рекордов в своём классе. Кроме того, он считается сегодня одним из самых популярных в мире учебно-боевых самолётов российского производства. Он уже стоит на вооружении в таких зарубежных странах, как Алжир, Бангладеш, Мьянма. И вот теперь иностранным покупателем трёх самолётов Як-130 стал Лаос.На протяжении 20 лет на вооружении ВВС Народной армии Лаоса не было ни одного реактивного боевого самолёта. Сегодня реактивная авиация вернулась в этот регион, и у неё – русская душа.В самой России проведён целый ряд "работ над ошибками", которые были выявлены в результате эксплуатации УБС Як-130.Какие чудеса творит военная дипломатия в самых удалённых уголках планеты? Как жители Лаоса встречают военную технику российского производства? А также эксклюзивное интервью главы оборонного ведомства Лаоса, в котором он на русском языке ответит на вопрос о полёте самолётов Як-130 во время парада, посвящённого семидесятилетию со дня основания Народной армии Лаоса. Всё это представлено в очередном выпуске «Военной приёмки».