Броневик «Лаврентий Берия» остался в единственном экземпляре
Тридцатые годы в СССР стали временем расцвета бронеавтомобилей. Едва ли не каждый год выпускалась новая модель; ассортимент применения броневиков, как пушечных, так и пулемётных, был весьма обширен. Неудивительно, в этом потоке что-то не шло дальше экспериментального образца. Например, броневик ЛБ-23, названный в честь Лаврентия Берии.
ГАЗ работает для обороны
За исключением буквально пары моделей, в основе которых был «Форд», базой для отечественных броневиков служили собственные разработки шасси, выпущенных в Горьком. Например, БА-20, ставший в итоге самым распространённым советским броневиком.
В 1936 году заводчане создают трёхосный ГАЗ-ААА. Трёхосная схема понравилась конструкторам, и в войсках и горьковчанин Грачёв проектирует трёхосное авто ГАЗ-21, опираясь на ГАЗ М-1, знаменитую «эмку», ей тоже нашлась армейская работа, о чём – в другой раз. ГАЗ-21 был существенно унифицирован с «эмкой», что удешевляло и упрощало выпуск. В следующем году опытный образец преодолел больше десяти тысяч километров по различным дорогам, решено начать в 1938 году готовится к выпуску серии в Горьком, но передумали, отдав предпочтение созданию легковушки 4х4.
Но работа не канула в Лету. АБТУ РККА поручает выксунскому КБ проект трёхосного броневика из комплектующих ГАЗ-АА и М-1. Выпуск образца предусматривался планом на 1937 год.
Выксунцам предстояло предоставить заказчику несколько вариантов броневика: БА-21,БА-22, БА-23. Базой служили, соответственно, шасси ГАЗ-21, ГАЗ-ААА и ГАЗ-22, развивавший идеи ГАЗ-21 в виде трёхоски 6х4.
Бронеавто вместо дробилок
Производством советских бронеавтомобилей, кроме Ижевска, занимался Выксунский завод дробильно-размольного оборудования. Здесь спроектировали трёхосное бронеавто, ему присвоили индекс БА-23, но в 1938 году назвали именем всесильного Берии: ЛБ-23. Причём, сначала самостоятельно спроектировали, после чего 10 июня 1938 года АБТУ РККА утверждает «тактико-технические требования на проектирование и изготовление легкого разведывательного 3-осного бронеавтомобиля ЛБ-23 на усиленном шасси ГАЗ-22».
В металле ЛБ-23 воплотился лишь в Первомай 1939 года.
Корпус сварной, из катаной брони 6-11 мм. Вооружён ЛБ-23 двумя пулемётами ДТ: один во вращающейся башенке, второй – курсовой. К пулемётам полагалось 1890 патронов, расфасованных по тридцати дискам. Авто было радиофицировано. Базой стал ГАЗ-22, с шестью колёсами, шины – пулестойкие. Бензиновый Dodge развивал мощность до 75 л.с. ЛБ-23 хорошо преодолевал бездорожье, что было продемонстрировано на испытаниях. По шоссе машина могла пройти 200 километров.
ЛБ-23 в серию не пустили — уже было ясно, что формула 6х4, утяжеляя бронеавтомобиль и создавая ещё ряд трудностей, проигрывает формуле 4х4, ставшей преимущественной в выпуске броневиков, за исключением средних пушечных БА-10, также выксунского выпуска.
На ДРО летом 1940 года делают БА-23Х (химический), с основой ЗиС-6, по заказу химуправления РККА. Иногда в документах можно встретить обозначение ЛБ-23Х.
Непосредственно единственный ЛБ-23 дожил до гитлеровского нашествия, но в боях не участвовал. По состоянию на 8 октября 1941 года броневик — в ремонте, затем, как считают некоторые историки оружия, за ненадобностью экземпляр отправили на металлолом.
А Выксунский ДРО немало поработал для обороноспособности страны. Здесь выпускали ФАИ, БАИ, БА-10 и БА-20, корпуса для Т-60 , Т-70 и средних Т-34, артиллерийских самоходок СУ-76 и бронирование для ИЛ-2…
На БА-20 хотелось бы остановиться подробнее. Выкса начала выпускать его в 1936 году. Базой служит легковое шасси ГАЗ-М1. БА-20 производится вплоть до начала Великой отечественной, заслужив звание наиболее массового колёсного советского броневика тех лет. Произведено с учётом модификаций 2114 экземпляров. БА-20 воевал с японцами, франкистами, в Финляндии, против гитлеровцев.
ГАЗ работает для обороны
За исключением буквально пары моделей, в основе которых был «Форд», базой для отечественных броневиков служили собственные разработки шасси, выпущенных в Горьком. Например, БА-20, ставший в итоге самым распространённым советским броневиком.
В 1936 году заводчане создают трёхосный ГАЗ-ААА. Трёхосная схема понравилась конструкторам, и в войсках и горьковчанин Грачёв проектирует трёхосное авто ГАЗ-21, опираясь на ГАЗ М-1, знаменитую «эмку», ей тоже нашлась армейская работа, о чём – в другой раз. ГАЗ-21 был существенно унифицирован с «эмкой», что удешевляло и упрощало выпуск. В следующем году опытный образец преодолел больше десяти тысяч километров по различным дорогам, решено начать в 1938 году готовится к выпуску серии в Горьком, но передумали, отдав предпочтение созданию легковушки 4х4.
Но работа не канула в Лету. АБТУ РККА поручает выксунскому КБ проект трёхосного броневика из комплектующих ГАЗ-АА и М-1. Выпуск образца предусматривался планом на 1937 год.
Выксунцам предстояло предоставить заказчику несколько вариантов броневика: БА-21,БА-22, БА-23. Базой служили, соответственно, шасси ГАЗ-21, ГАЗ-ААА и ГАЗ-22, развивавший идеи ГАЗ-21 в виде трёхоски 6х4.
Бронеавто вместо дробилок
Производством советских бронеавтомобилей, кроме Ижевска, занимался Выксунский завод дробильно-размольного оборудования. Здесь спроектировали трёхосное бронеавто, ему присвоили индекс БА-23, но в 1938 году назвали именем всесильного Берии: ЛБ-23. Причём, сначала самостоятельно спроектировали, после чего 10 июня 1938 года АБТУ РККА утверждает «тактико-технические требования на проектирование и изготовление легкого разведывательного 3-осного бронеавтомобиля ЛБ-23 на усиленном шасси ГАЗ-22».
В металле ЛБ-23 воплотился лишь в Первомай 1939 года.
Корпус сварной, из катаной брони 6-11 мм. Вооружён ЛБ-23 двумя пулемётами ДТ: один во вращающейся башенке, второй – курсовой. К пулемётам полагалось 1890 патронов, расфасованных по тридцати дискам. Авто было радиофицировано. Базой стал ГАЗ-22, с шестью колёсами, шины – пулестойкие. Бензиновый Dodge развивал мощность до 75 л.с. ЛБ-23 хорошо преодолевал бездорожье, что было продемонстрировано на испытаниях. По шоссе машина могла пройти 200 километров.
ЛБ-23 в серию не пустили — уже было ясно, что формула 6х4, утяжеляя бронеавтомобиль и создавая ещё ряд трудностей, проигрывает формуле 4х4, ставшей преимущественной в выпуске броневиков, за исключением средних пушечных БА-10, также выксунского выпуска.
На ДРО летом 1940 года делают БА-23Х (химический), с основой ЗиС-6, по заказу химуправления РККА. Иногда в документах можно встретить обозначение ЛБ-23Х.
Непосредственно единственный ЛБ-23 дожил до гитлеровского нашествия, но в боях не участвовал. По состоянию на 8 октября 1941 года броневик — в ремонте, затем, как считают некоторые историки оружия, за ненадобностью экземпляр отправили на металлолом.
А Выксунский ДРО немало поработал для обороноспособности страны. Здесь выпускали ФАИ, БАИ, БА-10 и БА-20, корпуса для Т-60 , Т-70 и средних Т-34, артиллерийских самоходок СУ-76 и бронирование для ИЛ-2…
На БА-20 хотелось бы остановиться подробнее. Выкса начала выпускать его в 1936 году. Базой служит легковое шасси ГАЗ-М1. БА-20 производится вплоть до начала Великой отечественной, заслужив звание наиболее массового колёсного советского броневика тех лет. Произведено с учётом модификаций 2114 экземпляров. БА-20 воевал с японцами, франкистами, в Финляндии, против гитлеровцев.
- Автор:
- Константин Барановский
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