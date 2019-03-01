Lockheed Martin F-21. Американский самолёт для Индии
Несколько дней назад американская компания Lockheed Martin в рамках выставки Aero India 2019 впервые представила материалы по перспективному истребителю F-21. По своей сути, эта машина представляет собой очередной вариант модернизации истребителя F-16, созданный специально для военно-воздушных сил Индии. Проект был создан для участия в новом конкурсе индийских ВВС и потому имеет ряд характерных черт, прямо связанных с пожеланиями и требованиями потенциального заказчика.
С точки зрения основных особенностей конструкции, авионики и т.д., «новый» легкий истребитель F-21 представляет собой доработанный вариант уже известной машины F-16V Block 70/72. Впервые в истории семейства F-16 новая модификация получает собственный отдельный индекс. По официальной информации, это обусловлено желанием показать все преимущества перспективной машины для ВВС Индии перед существующими. При этом существует и альтернативное мнение. Самолеты F-16 старых модификаций состоят на вооружении Пакистана, и сохранение старого обозначения может быть невозможным по политическим причинам.
Стоит отметить, что индекс F-21 уже использовался американской авиацией. Во второй половине восьмидесятых такое обозначение носили несколько истребителей Kfir израильского производства, эксплуатировавшихся в США в порядке аренды.
Проект F-21 предлагается на конкурс MMRCA-2, целью которого является выбор перспективного легкого истребителя для индийских ВВС. Одна из предыдущих модификаций F-16 несколько лет назад участвовала в первом подобном тендере и достаточно быстро выбыла из соревнования. Теперь компания «Локхид-Мартин» предпринимает новую попытку, на этот раз с учетом опыта предыдущей неудачи.
Американские авиастроители учитывают потребности заказчика, что выражается несколькими способами. Для проекта F-21 выбран рекламный слоган «For India, From India» («Для Индии, из Индии»), отражающий подход к возможному строительству. Компания Lockheed Martin предлагает производить самолеты в Индии на местном предприятии Tata Advanced Systems при поставке части комплектующих из США. Для выполнения строительства индийской стороне планируется передать часть необходимых технологий. Вместе с технологиями и авиационной техникой Индии обещают тысячи новых рабочих мест на нескольких предприятиях.
***
В основе нового истребителя F-21 лежит одна из последних версий самолета F-16V Viper. Предлагается сохранение имеющегося планера, силовой установки, ряда общесамолетных систем и части радиоэлектронного оборудования. Параллельно предлагается доработка уже существующих агрегатов и внедрение новых, соответствующих потребностям и специфики военно-воздушных сил Индии. По сути, речь идет о серьезной адаптации существующего самолета под индийские требования.
F-21 сохраняет развитое бортовое радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее боевые возможности на уровне поколений «4++» или «5». Так, под носовым обтекателем помещается радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой APG-83. Бортовой прицельно-навигационный комплекс может работать самостоятельно или обеспечивать взаимодействие с другими самолетами либо командованием.
Используется т.н. стеклянная кабина, выполненная на основе крупноформатных мониторов. В рекламных материалах фигурирует приборная доска, почти полностью сформированная мониторами и способная выводить все необходимые данные на разных режимах. Органы управления, по-видимому, не изменяются.
Фюзеляж получает новый гаргрот увеличенных размеров, предназначенный для монтажа нового оборудования. В полученных объемах, предположительно, могут быть размещены средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, а также прочие элементы бортового комплекса обороны. Также объемы могут использоваться для размещения дополнительных топливных баков.
Планер сохраняет большое число точек подвески оружия под крылом и под фюзеляжем. Часть пилонов позволяет нести несколько единиц легкого вооружения без применения дополнительных балочных держателей. Какое именно оружие сможет применять истребитель для Индии – пока не уточнялось. На вооружении индийских ВВС присутствуют ракеты и бомбы производства нескольких зарубежных стран. Очевидно, что американский F-21 сможет использовать изделия производства США. Будет ли обеспечена совместимость с российскими или иными зарубежными системами – неизвестно. В рекламных материалах пока фигурирует только ракетное вооружение американского производства.
Подобно прочим поздним модификациям F-16, новейшая F-21 получает конформные топливные баки, устанавливаемые на бортах фюзеляжа над центропланом. Также для увеличения дальности полета и боевого радиуса предусматривается монтаж штанги для приема топлива от самолета-заправщика. Этот агрегат помещается на правом конформном баке и выполнен съемным либо выдвижным.
Применение штанги связано с тем, что в ВВС Индии основным принципом дозаправки является метод «шланг-конус». Таким образом, истребители F-21 могут взаимодействовать с заправщиками Ил-78МКИ российской разработки. Вопрос установки на F-16 штанги «российского» образца прорабатывался в прошлом, но только сейчас такое устройство нашло применение в реальном проекте для конкретного заказчика.
В остальном F-21 повторяет конструкцию базового образца предыдущей модификации. По всей видимости, с точки зрения летно-технических характеристик, решаемых задач и боевых возможностей новый легкий истребитель F-21 максимально похож на существующий F-16V Block 70/72. Изменения конструкции, связанные с требованиями индийских ВВС, не должны сказываться на летных характеристиках, хотя и затрагивают различные вопросы эксплуатации техники.
***
Насколько известно, истребитель Lockheed Martin F-21 пока существует только в виде конструкторской документации и рекламных материалов. Опытный образец еще не строился, а запуск серийного производства прямо зависит от будущего решения индийского командования. На недавней выставке Aero India 2019 американские авиастроители показали макет новой машины, рекламный видеоролик и другие материалы.
Проекту F-21 пока предстоит участвовать в индийском тендере только в таком «ограниченном» виде. В дальнейшем ожидается постройка опытного образца, которому предстоит пройти заводские испытания, а затем отправиться в Индию для изучения местными специалистами и сравнения с другими участниками конкурса. Новой разработке «Локхид-Мартин» предстоит соперничать с рядом других самолетов, как американской, так и зарубежной разработки.
В новом тендере MMRCA-2 на данный момент участвуют американские проекты Lockheed Martin F-21 и Boeing F/A-18E/F Super Hornet, европейский Eurofighter Typhoon, французский Dassauld Rafale, шведский Saab JAS 39 Gripen и российский МиГ-35. В последнее время имеют место слухи о возможном пополнении списка участников за счет российского истребителя Су-35. Впрочем, последний не относится к классу легких истребителей, и его участие в тендере может быть под вопросом.
Для поддержания желаемого состояния тактической авиации Индия планирует приобрести 114 самолетов, на что выделят 15 млрд долларов США. Как и в предыдущем конкурсе, заказчик хочет развернуть производство техники на своих предприятиях при том или ином участии зарубежных организаций.
Какой из представленных самолетов победит в конкурсе и в будущем пополнит боевой состав ВВС Индии – большой вопрос. Предугадать результаты крайне трудно или даже невозможно. То же касается и реальных сроков завершения мероприятий. Новый тендер вполне может повторить судьбу предыдущего, победителем которого стал французский образец Rafale. Этот конкурс MMRCA продолжался гораздо дольше, чем планировалось, и не привел к желаемым результатам. Индия приобрела не 120 с лишним самолетов, а всего 36, к тому же без желаемой локализации производства. Как выбор победителя, так и последующие события вокруг подписания контракта выглядели крайне интересно, но не способствовали скорейшему перевооружению. Неудача первого MMRCA в 2016 году привела к запуску нового конкурса.
Выбор победителя в очередном конкурсе, очевидно, будет связан не только с боевыми качествами и технологическими особенностями предложенных проектов. Стоит ожидать, что на ходе мероприятий скажутся политические процессы, желание Индии сэкономить и даже коррупционная составляющая. Вследствие этого прогнозирование результата является крайне сложным делом. Фактически каждый участник тендера имеет шансы на победу, но может и проиграть.
Если принимать во внимание только технические и эксплуатационные качества техники, то истребитель Lockheed Martin F-21 выглядит, как минимум, не хуже других участников тендера. Эта машина является самым современным образцом семейства F-16 и объединяет в себе лучшие наработки последних модификаций. Кроме того, F-21 разработали специально для Индии и с учетом ее требований, а также с прицелом на совместное производство. Эти факторы являются серьезным конкурентным преимуществом, способным повлиять на решение заказчика. Впрочем, специфика индийского тендера не позволяет строить прогнозы только на основе технических данных.
По всей видимости, нынешний тендер MMRCA-2 будет первой и последней попыткой вывода F-21 на международный рынок. Эта машина в предложенном виде предназначена для Индии, и потому вряд ли будет интересна другим странам. Тем не менее, нельзя исключать, что отдельные наработки по этому проекту будут использоваться при дальнейшем развитии семейства F-16. Возможно, в будущем в «Локхид-Мартин» вновь применят подход с созданием новых модификаций техники под требования конкретного заказчика и под его производственные возможности.
Легкий истребитель Lockheed Martin F-21 представляет определенный интерес. Точно так же внимание привлекает и индийский тендер MMRCA-2, специально для которого создан американский истребитель. Удастся ли очередной модификации F-16 стать предметом очередного контракта – покажет время. При этом, вероятно, нам вновь удастся понаблюдать за крайне интересными процессами, свойственными индийским конкурсам.
По материалам сайтов:
https://lockheedmartin.com/
https://military.com/
https://defence-blog.com/
https://popularmechanics.com/
https://businessinsider.com/
С точки зрения основных особенностей конструкции, авионики и т.д., «новый» легкий истребитель F-21 представляет собой доработанный вариант уже известной машины F-16V Block 70/72. Впервые в истории семейства F-16 новая модификация получает собственный отдельный индекс. По официальной информации, это обусловлено желанием показать все преимущества перспективной машины для ВВС Индии перед существующими. При этом существует и альтернативное мнение. Самолеты F-16 старых модификаций состоят на вооружении Пакистана, и сохранение старого обозначения может быть невозможным по политическим причинам.
Стоит отметить, что индекс F-21 уже использовался американской авиацией. Во второй половине восьмидесятых такое обозначение носили несколько истребителей Kfir израильского производства, эксплуатировавшихся в США в порядке аренды.
Проект F-21 предлагается на конкурс MMRCA-2, целью которого является выбор перспективного легкого истребителя для индийских ВВС. Одна из предыдущих модификаций F-16 несколько лет назад участвовала в первом подобном тендере и достаточно быстро выбыла из соревнования. Теперь компания «Локхид-Мартин» предпринимает новую попытку, на этот раз с учетом опыта предыдущей неудачи.
Американские авиастроители учитывают потребности заказчика, что выражается несколькими способами. Для проекта F-21 выбран рекламный слоган «For India, From India» («Для Индии, из Индии»), отражающий подход к возможному строительству. Компания Lockheed Martin предлагает производить самолеты в Индии на местном предприятии Tata Advanced Systems при поставке части комплектующих из США. Для выполнения строительства индийской стороне планируется передать часть необходимых технологий. Вместе с технологиями и авиационной техникой Индии обещают тысячи новых рабочих мест на нескольких предприятиях.
***
В основе нового истребителя F-21 лежит одна из последних версий самолета F-16V Viper. Предлагается сохранение имеющегося планера, силовой установки, ряда общесамолетных систем и части радиоэлектронного оборудования. Параллельно предлагается доработка уже существующих агрегатов и внедрение новых, соответствующих потребностям и специфики военно-воздушных сил Индии. По сути, речь идет о серьезной адаптации существующего самолета под индийские требования.
F-21 сохраняет развитое бортовое радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее боевые возможности на уровне поколений «4++» или «5». Так, под носовым обтекателем помещается радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой APG-83. Бортовой прицельно-навигационный комплекс может работать самостоятельно или обеспечивать взаимодействие с другими самолетами либо командованием.
Используется т.н. стеклянная кабина, выполненная на основе крупноформатных мониторов. В рекламных материалах фигурирует приборная доска, почти полностью сформированная мониторами и способная выводить все необходимые данные на разных режимах. Органы управления, по-видимому, не изменяются.
Фюзеляж получает новый гаргрот увеличенных размеров, предназначенный для монтажа нового оборудования. В полученных объемах, предположительно, могут быть размещены средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, а также прочие элементы бортового комплекса обороны. Также объемы могут использоваться для размещения дополнительных топливных баков.
Планер сохраняет большое число точек подвески оружия под крылом и под фюзеляжем. Часть пилонов позволяет нести несколько единиц легкого вооружения без применения дополнительных балочных держателей. Какое именно оружие сможет применять истребитель для Индии – пока не уточнялось. На вооружении индийских ВВС присутствуют ракеты и бомбы производства нескольких зарубежных стран. Очевидно, что американский F-21 сможет использовать изделия производства США. Будет ли обеспечена совместимость с российскими или иными зарубежными системами – неизвестно. В рекламных материалах пока фигурирует только ракетное вооружение американского производства.
Подобно прочим поздним модификациям F-16, новейшая F-21 получает конформные топливные баки, устанавливаемые на бортах фюзеляжа над центропланом. Также для увеличения дальности полета и боевого радиуса предусматривается монтаж штанги для приема топлива от самолета-заправщика. Этот агрегат помещается на правом конформном баке и выполнен съемным либо выдвижным.
Применение штанги связано с тем, что в ВВС Индии основным принципом дозаправки является метод «шланг-конус». Таким образом, истребители F-21 могут взаимодействовать с заправщиками Ил-78МКИ российской разработки. Вопрос установки на F-16 штанги «российского» образца прорабатывался в прошлом, но только сейчас такое устройство нашло применение в реальном проекте для конкретного заказчика.
В остальном F-21 повторяет конструкцию базового образца предыдущей модификации. По всей видимости, с точки зрения летно-технических характеристик, решаемых задач и боевых возможностей новый легкий истребитель F-21 максимально похож на существующий F-16V Block 70/72. Изменения конструкции, связанные с требованиями индийских ВВС, не должны сказываться на летных характеристиках, хотя и затрагивают различные вопросы эксплуатации техники.
***
Насколько известно, истребитель Lockheed Martin F-21 пока существует только в виде конструкторской документации и рекламных материалов. Опытный образец еще не строился, а запуск серийного производства прямо зависит от будущего решения индийского командования. На недавней выставке Aero India 2019 американские авиастроители показали макет новой машины, рекламный видеоролик и другие материалы.
Проекту F-21 пока предстоит участвовать в индийском тендере только в таком «ограниченном» виде. В дальнейшем ожидается постройка опытного образца, которому предстоит пройти заводские испытания, а затем отправиться в Индию для изучения местными специалистами и сравнения с другими участниками конкурса. Новой разработке «Локхид-Мартин» предстоит соперничать с рядом других самолетов, как американской, так и зарубежной разработки.
В новом тендере MMRCA-2 на данный момент участвуют американские проекты Lockheed Martin F-21 и Boeing F/A-18E/F Super Hornet, европейский Eurofighter Typhoon, французский Dassauld Rafale, шведский Saab JAS 39 Gripen и российский МиГ-35. В последнее время имеют место слухи о возможном пополнении списка участников за счет российского истребителя Су-35. Впрочем, последний не относится к классу легких истребителей, и его участие в тендере может быть под вопросом.
Для поддержания желаемого состояния тактической авиации Индия планирует приобрести 114 самолетов, на что выделят 15 млрд долларов США. Как и в предыдущем конкурсе, заказчик хочет развернуть производство техники на своих предприятиях при том или ином участии зарубежных организаций.
Какой из представленных самолетов победит в конкурсе и в будущем пополнит боевой состав ВВС Индии – большой вопрос. Предугадать результаты крайне трудно или даже невозможно. То же касается и реальных сроков завершения мероприятий. Новый тендер вполне может повторить судьбу предыдущего, победителем которого стал французский образец Rafale. Этот конкурс MMRCA продолжался гораздо дольше, чем планировалось, и не привел к желаемым результатам. Индия приобрела не 120 с лишним самолетов, а всего 36, к тому же без желаемой локализации производства. Как выбор победителя, так и последующие события вокруг подписания контракта выглядели крайне интересно, но не способствовали скорейшему перевооружению. Неудача первого MMRCA в 2016 году привела к запуску нового конкурса.
Выбор победителя в очередном конкурсе, очевидно, будет связан не только с боевыми качествами и технологическими особенностями предложенных проектов. Стоит ожидать, что на ходе мероприятий скажутся политические процессы, желание Индии сэкономить и даже коррупционная составляющая. Вследствие этого прогнозирование результата является крайне сложным делом. Фактически каждый участник тендера имеет шансы на победу, но может и проиграть.
Если принимать во внимание только технические и эксплуатационные качества техники, то истребитель Lockheed Martin F-21 выглядит, как минимум, не хуже других участников тендера. Эта машина является самым современным образцом семейства F-16 и объединяет в себе лучшие наработки последних модификаций. Кроме того, F-21 разработали специально для Индии и с учетом ее требований, а также с прицелом на совместное производство. Эти факторы являются серьезным конкурентным преимуществом, способным повлиять на решение заказчика. Впрочем, специфика индийского тендера не позволяет строить прогнозы только на основе технических данных.
По всей видимости, нынешний тендер MMRCA-2 будет первой и последней попыткой вывода F-21 на международный рынок. Эта машина в предложенном виде предназначена для Индии, и потому вряд ли будет интересна другим странам. Тем не менее, нельзя исключать, что отдельные наработки по этому проекту будут использоваться при дальнейшем развитии семейства F-16. Возможно, в будущем в «Локхид-Мартин» вновь применят подход с созданием новых модификаций техники под требования конкретного заказчика и под его производственные возможности.
Легкий истребитель Lockheed Martin F-21 представляет определенный интерес. Точно так же внимание привлекает и индийский тендер MMRCA-2, специально для которого создан американский истребитель. Удастся ли очередной модификации F-16 стать предметом очередного контракта – покажет время. При этом, вероятно, нам вновь удастся понаблюдать за крайне интересными процессами, свойственными индийским конкурсам.
По материалам сайтов:
https://lockheedmartin.com/
https://military.com/
https://defence-blog.com/
https://popularmechanics.com/
https://businessinsider.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Lockheed Martin / lockheedmartin.com
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